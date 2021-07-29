***FADE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
29.07.2021 09:11
***FADE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952471
BIST
10:281.376
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 15,12
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.376
En Düşük
1.371
10:288,4965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0517
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5619
En Düşük
8,4880
10:2810,1071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0302
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1720
En Düşük
10,0801
10:28497,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,09
|Açılış
|: 497,99
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,46
BIST En Aktif Hisseler10:28
|KTSKR
|20,02
|10.095.884
|% 9,94
|
|IDGYO
|2,80
|14.180.577
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|17.068.251
|% 9,47
|
|TKURU
|240,00
|293.280
|% 8,11
|
|KARYE
|11,59
|24.136.823
|% 7,81
|
|YAYLA
|4,34
|2.429.059
|% -9,96
|
|MEGAP
|7,75
|18.232.811
|% -5,72
|
|MEGAP
|7,75
|18.232.811
|% -5,72
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|MARKA
|4,20
|226.368
|% -3,45
|
|GARAN
|8,23
|150.330.681
|% 0,37
|
|THYAO
|12,72
|149.093.124
|% 1,27
|
|TOASO
|32,58
|97.574.455
|% 0,93
|
|SISE
|7,58
|91.804.965
|% 1,47
|
|EREGL
|19,11
|89.692.513
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,28
|60.024.610
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,04
|23.852.708
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,62
|53.312.273
|% 1,95
|
|KARSN
|4,13
|76.972.786
|% 1,47
|
|GARAN
|8,23
|150.330.681
|% 0,37
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4912
|8,4965
|% -0,60
|
|Euro
|10,0874
|10,1071
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,8334
|11,8927
|% -0,15
|
|Frank
|9,3336
|9,3898
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2627
|2,2741
|% -0,43
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|11,77
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,09
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,60
|