***FADE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.07.2021 16:40
***FADE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hacı Ali Demir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950007
BIST
18:001.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:008,6594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0333
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6497
18:0010,2807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0355
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2545
18:00503,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,03
|Açılış
|: 503,01
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.654.796
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.198.914
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,90
|125.991.196
|% 8,85
|
|BASCM
|13,20
|196.579
|% 6,88
|
|FADE
|17,47
|49.450.029
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.816.223
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.876.279
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|3.895.695
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,19
|79.013.947
|% -9,05
|
|GARAN
|8,54
|763.310.871
|% -0,23
|
|THYAO
|13,57
|725.394.226
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,24
|716.516.543
|% 2,26
|
|PETKM
|5,44
|699.144.339
|% 1,87
|
|EREGL
|18,01
|556.769.465
|% 2,56
|
|PEKGY
|1,10
|232.876.279
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,29
|364.175.126
|% 1,78
|
|EKGYO
|1,85
|238.692.917
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|699.144.339
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,24
|716.516.543
|% 2,26
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6550
|8,6594
|% -0,38
|
|Euro
|10,2741
|10,2807
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,9264
|11,9862
|% -0,26
|
|Frank
|9,4198
|9,4766
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2997
|2,3113
|% -0,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|5,66
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|1,40
|