***FADE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.08.2021 11:44
***FADE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FADE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hacı Ali Demir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956819
BIST
12:301.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
12:308,6434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
12:3010,1410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0202
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1212
12:30480,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,66
|Açılış
|: 480,85
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler12:30
|RODRG
|17,84
|1.775.758
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|14.941.169
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.803.148
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.814.435
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|51.608.321
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.769.158
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,42
|104.003.872
|% -9,72
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,20
|31.192.499
|% -8,70
|
|SISE
|8,41
|755.405.516
|% 2,81
|
|EREGL
|19,73
|632.776.065
|% -3,85
|
|GENIL
|15,42
|602.969.327
|% 7,83
|
|GARAN
|9,10
|389.269.192
|% -0,44
|
|KRDMD
|7,84
|298.405.966
|% -1,63
|
|SISE
|8,41
|755.405.516
|% 2,81
|
|GARAN
|9,10
|389.269.192
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,85
|75.466.595
|% -0,54
|
|GENIL
|15,42
|602.969.327
|% 7,83
|
|KRDMD
|7,84
|298.405.966
|% -1,63
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6403
|8,6434
|% 0,06
|
|Euro
|10,1370
|10,1410
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,9378
|11,9977
|% 0,15
|
|Frank
|9,3403
|9,3966
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2969
|2,3084
|% 0,07
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|0,56
|
|Altın Gr.
|480
|481
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-12,00
|
|Tam
|3.178
|3.258
|-12,90
|
|Yarım
|1.536
|1.576
|-6,24
|
|Çeyrek
|770
|788
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,51
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|69,95
|69,95
|0,91
|
Seans Raporu
12:30
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-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, PETKM, KRDMD
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, SISE, YKBNK
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 4 artarak (% 0.11 ) 1, 266
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, SELGD, UFUK, RODRG, EDIP