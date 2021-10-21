***FADE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.10.2021 13:39
***FADE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FADE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emine Demir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971668
BIST
16:271.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,79
|Açılış
|: 1.433
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|Önceki Kapanış
|: 1.433
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1.445
En Düşük
1.417
16:279,4452
En Yüksek
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|: 2,53%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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9,4923
En Düşük
9,1938
16:2711,0188
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 540,88
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|Önceki Kapanış
|: 527,79
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544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler16:27
|EDIP
|3,92
|51.313.269
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|37.973.038
|% 9,62
|
|OLMK
|7,63
|7.520.777
|% 8,38
|
|FROTO
|191,50
|1.307.358.675
|% 8,31
|
|SERVE
|13,99
|67.449
|% 7,53
|
|FADE
|8,60
|297.194.920
|% -9,95
|
|YEOTK
|60,80
|167.492.538
|% -8,30
|
|ERSU
|4,67
|70.727.029
|% -7,89
|
|KSTUR
|269,50
|305.733
|% -6,62
|
|MERIT
|27,44
|26.172.157
|% -6,28
|
|GARAN
|8,95
|3.082.980.336
|% -1,76
|
|FROTO
|191,50
|1.307.358.675
|% 8,31
|
|THYAO
|13,92
|1.186.505.979
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,46
|1.027.151.285
|% 0,00
|
|SASA
|27,46
|966.341.962
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,46
|1.027.151.285
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|3.082.980.336
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,94
|661.995.497
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,26
|935.507.074
|% 1,40
|
|AKBNK
|5,23
|645.503.837
|% -1,32
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4421
|9,4452
|% 2,53
|
|Euro
|11,0071
|11,0188
|% 2,50
|
|Sterlin
|12,9820
|13,0471
|% 2,26
|
|Frank
|10,2427
|10,3044
|% 2,60
|
|Riyal
|2,5072
|2,5198
|% 2,40
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|0,94
|
|Altın Gr.
|541
|541
|13,09
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.552
|3.643
|72,65
|
|Yarım
|1.717
|1.762
|35,14
|
|Çeyrek
|861
|881
|17,57
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,15
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|-0,73
|