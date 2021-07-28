***FADE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
28.07.2021 12:33
***FADE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. 'nin 26.07.2021 tarihinde başlayan % 19 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 28.07.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952227
BIST
15:391.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 26,40
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.389
En Düşük
1.371
15:398,5013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0469
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4837
15:3910,1147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0226
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:39498,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,80
|Açılış
|: 498,56
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:39
|KTSKR
|20,02
|12.213.500
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.885.923
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.678.395
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|38.939.591
|% 9,47
|
|EDATA
|13,58
|129.642.661
|% 9,16
|
|MEGAP
|7,40
|62.963.392
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.963.392
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,04
|940.696.644
|% 6,99
|
|GARAN
|8,26
|766.825.969
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,82
|750.583.390
|% 3,85
|
|THYAO
|12,86
|512.699.762
|% 2,39
|
|SASA
|29,74
|313.037.522
|% 2,20
|
|KRDMD
|7,82
|750.583.390
|% 3,85
|
|GARAN
|8,26
|766.825.969
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,29
|183.326.818
|% 1,33
|
|KARSN
|4,16
|281.634.373
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,05
|65.773.037
|% 0,96
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4978
|8,5013
|% -0,55
|
|Euro
|10,1088
|10,1147
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,8308
|11,8902
|% -0,17
|
|Frank
|9,3237
|9,3799
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2584
|2,2697
|% -0,63
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|18,13
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,99
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|21,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|22,02
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|10,65
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|74,33
|74,33
|0,46
|