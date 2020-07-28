***FADE* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
28.07.2020 10:11
***FADE******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.Fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862288
BIST
10:411.189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -6,94
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.185
10:416,8915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0307
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8939
En Düşük
6,8454
10:418,0797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0151
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
10:41423,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -5,18
|Açılış
|: 423,89
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|789,00
|889.203
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|16.322.756
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|228.838
|% 10,00
|
|POLTK
|165,70
|270.588
|% 9,95
|
|QNBFL
|148,40
|13.461.059
|% 9,93
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|ITTFH
|3,74
|31.863.261
|% -6,27
|
|ARTI
|1,75
|30.587
|% -5,41
|
|RODRG
|2,53
|29.601
|% -5,24
|
|ASELS
|37,64
|686.592.966
|% -0,11
|
|GUSGR
|5,73
|340.440.223
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,32
|282.258.361
|% 0,00
|
|GARAN
|7,70
|171.083.910
|% -0,90
|
|DOCO
|399,70
|168.460.729
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,32
|282.258.361
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,97
|80.401.522
|% -2,02
|
|IHLGM
|1,80
|121.714.365
|% -1,64
|
|GUSGR
|5,73
|340.440.223
|% 1,24
|
|GSDHO
|2,68
|160.486.467
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8101
|8,8543
|% -0,13
|
|Frank
|7,4337
|7,4785
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8293
|1,8385
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|-27,23
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.814
|-13,30
|
|Tam
|2.865
|2.893
|-13,60
|
|Yarım
|1.391
|1.412
|-6,70
|
|Çeyrek
|697
|707
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,18
|-1,45
|
|Gümüş Gr.
|5,18
|5,20
|-0,24
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,12
|