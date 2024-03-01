***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2023 -31/12/2023 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte PDF dosya olarak sunulmaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253267BIST