***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
11.10.2023 15:37
***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/09/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
04/09/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
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Tarih
11/10/2023
Saati
11:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No 129 Şişli İstanbul
Gündem
20 Eylül 2023 tarihli duyurumuzda kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararlar Ek'te yer alan Toplantı Tutanağı ile bilgilerinize sunulmaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11 Ekim 2023 tarihinde saat 11:00'da Genel Müdürlük adresimiz olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No 129 Şişli / İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan kararları ve görüşülen konuları havi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204251
BIST