***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Belgesi









***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/12/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi:01/12/23 ve 07/12/23 tarihli açıklamalarımız, İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, toplam 10.000.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin ihraç belgemiz ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253849BIST