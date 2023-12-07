***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.12.2023Ek Açıklamalarİlgi: 01/12/23 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız kapsamında, toplam 10.000.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223704BIST