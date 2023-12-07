***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.12.2023 16:28
***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.12.2023
Ek Açıklamalar
İlgi: 01/12/23 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız kapsamında, toplam 10.000.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223704
BIST