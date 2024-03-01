***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.03.2024 17:05
***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.02.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.02.2025
Ek Açıklamalar
İlgi: 01/12/23 ve 07/12/23 tarihli açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında yapılan SPK başvurumuz sonuçlanmış olup 10.000.000.000 TL tutarında ihraç limiti onaylanmıştır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Fiba.onaylı.İB.pdf
EK: 2 EK 1a - Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253845
BIST