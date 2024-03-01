***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.02.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.02.2025Ek Açıklamalarİlgi: 01/12/23 ve 07/12/23 tarihli açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında yapılan SPK başvurumuz sonuçlanmış olup 10.000.000.000 TL tutarında ihraç limiti onaylanmıştır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Fiba.onaylı.İB.pdfEK: 2 EK 1a - Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253845BIST