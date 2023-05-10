***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/07/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından 9 Mayıs 2023 tarihinde Bankamızın kredi notları aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.Güncel NotlarUzun Vadeli YPB - / Negatif GörünümKısa Vadeli YPUzun Vadeli TLB - / Negatif GörünümKısa Vadeli TLUzun Vadeli Ulusal NotuA-(tur)/ Durağan GörünümFinansal Kapasite Notub-Sermaye Benzeri TahvillerCCChttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149400BIST