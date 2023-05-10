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***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

10.05.2023 10:28
***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/07/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından 9 Mayıs 2023 tarihinde Bankamızın kredi notları aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. 
   
Güncel  Notlar
 

Uzun  Vadeli YP
B - / Negatif Görünüm

Kısa  Vadeli YP
B

Uzun  Vadeli TL
B - / Negatif Görünüm

Kısa  Vadeli TL
B

Uzun  Vadeli Ulusal Notu
A-(tur)/ Durağan Görünüm

Finansal  Kapasite Notu
b-

Sermaye  Benzeri Tahviller
CCC







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149400


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BRSAN 137,50 283.175.584 % 10,00  
EGPRO 58,85 40.450.665 % 10,00  
ULAS 15,42 9.023.840 % 9,99  
FADE 8,32 6.773.753 % 9,91  
ZOREN 4,49 189.802.650 % 9,78  
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13:52 Alış Satış %  
Dolar 19,5320 19,5368 % 0,12  
Euro 21,3907 21,3965 % 0,04  
Sterlin 24,5722 24,6954 % 0,06  
Frank 21,8338 21,9653 % 0,04  
Riyal 5,1919 5,2179 % 0,07  
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13:52 Alış Satış %  
Altın Ons 2.031 2.032 -2,90  
Altın Gr. 1.275 1.276 -1,04  
Cumhuriyet 9.283 9.423 20,00  
Tam 9.237 9.472 20,65  
Yarım 4.567 4.657 -2,00  
Çeyrek 2.276 2.314 -8,00  
Gümüş.Ons 25,58 25,60 -0,03  
Gümüş Gr. 16,04 16,06 -0,02  
B. Petrol 76,58 76,58 -0,86  
Seans Raporu 13:52
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