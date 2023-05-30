***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.05.2023 17:48
***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın, Fibabanka Anonim Şirketi İkinci Varlık Finansmanı Fonu unvanlı bir varlık finansmanı fonunun kuruluşu ve iç tüzüğünün onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapmış olduğu başvuru SPK tarafından uygun bulunmuş ve SPK onaylı iç tüzük tarafımıza tarih ve sayılı yazı ile iletilmiştir. 04.05.2023
E-29833736-120.01.01-36834
Onaylı Fon İçtüzüğü ekte kamunun bilgisine sunulmuştur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154713
BIST
18:054.951
En Düşük
|Değişim
|: 3,83%
|| 182,79
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.973
18:0520,3977
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,3051
|Açılış
|: 77,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 77,1000
|
20,4275
En Düşük
19,8420
18:0522,0384
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,4652
|Açılış
|: 11,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4300
|
22,0620
En Düşük
21,4431
18:0515,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,21
|Açılış
|: 15,21
|
|Önceki Kapanış
|: 15,01
|
15,32
En Düşük
14,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|3.152,00
|200.977.425
|% 10,00
|
|ARSAN
|6,38
|44.641.364
|% 10,00
|
|DNISI
|8,80
|18.152.102
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,80
|180.222.563
|% 10,00
|
|GEREL
|18,72
|64.232.765
|% 9,99
|
|MARKA
|15,44
|126.975.686
|% -9,97
|
|FENER
|49,00
|394.877.642
|% -4,02
|
|VANGD
|7,26
|8.920.643
|% -3,59
|
|MMCAS
|4,80
|717.597
|% -3,03
|
|ATSYH
|70,50
|3.197.623
|% -3,03
|
|THYAO
|147,00
|9.493.435.689
|% 0,68
|
|ISCTR
|11,60
|5.806.116.699
|% 8,92
|
|KCHOL
|81,15
|5.671.970.625
|% 6,50
|
|ASELS
|49,00
|4.223.597.369
|% 1,87
|
|AKBNK
|16,37
|4.029.529.745
|% 9,94
|
|ISCTR
|11,60
|5.806.116.699
|% 8,92
|
|YKBNK
|10,27
|3.956.247.329
|% 9,96
|
|ALBRK
|2,56
|834.939.784
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,40
|2.365.577.526
|% 1,93
|
|AKBNK
|16,37
|4.029.529.745
|% 9,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,3918
|20,3959
|% 1,51
|
|Euro
|21,9401
|21,9499
|% 1,75
|
|Sterlin
|25,2238
|25,3503
|% 1,79
|
|Frank
|22,4285
|22,5636
|% 1,23
|
|Riyal
|5,4220
|5,4492
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|19,33
|
|Altın Gr.
|1.285
|1.286
|29,02
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.931
|9.176
|22,16
|
|Yarım
|4.393
|4.545
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.203
|2.266
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,22
|0,22
|
|B. Petrol
|73,83
|73,83
|-3,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 99 üstünde . İşlem hacmi 85, 677.00 milyon TL de
-
17:59NUHCM
Yüzde 9.95 oranında artışla 133.70 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 311 adet işlem
-
17:58SAHOL
Yüzde 9.14 oranında artışla 39.66 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 885, 819 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.19 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 370, 762 adet işlem
-
17:56ARCLK
Yüzde 7.87 oranında artışla 99.40 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 396, 743 adet işlem