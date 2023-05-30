***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın, Fibabanka Anonim Şirketi Metal Oto Birinci Varlık Finansmanı Fonu unvanlı bir varlık finansmanı fonunun kuruluşu ve iç tüzüğünün onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapmış olduğu başvuru SPK tarafından uygun bulunmuş ve SPK onaylı iç tüzük tarafımıza 18.05.2023 tarih ve E-29833736-120.01.01-37579 sayılı yazı ile iletilmiştir.Onaylı Fon İçtüzüğü ekte kamunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154714BIST