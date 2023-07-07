***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2023 11:14
***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Temmuz 2023 tarihli 2023-37 sayılı Bülteninde, Bankamıza ait 1.Varlık Finansmanı Fonunun 1.000.000.000 TL nominal ihraç tavanı ile onaylandığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166924
BIST
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13:106.164
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 22,96
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
13:1026,0512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0216
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0051
13:1028,3416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0823
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
13:101.605,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,49
|Açılış
|: 1.605,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler13:08
|SKTAS
|3,68
|15.368.465
|% 31,43
|
|TETMT
|294,10
|23.881.811
|% 9,99
|
|IZINV
|32,38
|13.638.629
|% 9,99
|
|BRKVY
|29,54
|82.421.592
|% 9,98
|
|AVHOL
|130,10
|13.054.811
|% 9,97
|
|UZERB
|236,40
|852.002
|% -7,29
|
|MACKO
|90,00
|209.833.545
|% -7,22
|
|IHAAS
|30,96
|107.908.762
|% -7,03
|
|ULUSE
|173,70
|104.072.552
|% -4,82
|
|KAREL
|21,04
|37.882.614
|% -3,66
|
|ASTOR
|81,65
|4.332.449.404
|% 4,88
|
|THYAO
|216,30
|3.286.936.068
|% -0,14
|
|EREGL
|38,92
|2.526.328.999
|% 1,35
|
|TUPRS
|89,70
|2.134.319.346
|% 1,87
|
|SISE
|46,76
|1.764.500.155
|% 0,13
|
|EKGYO
|8,14
|1.748.767.337
|% 2,52
|
|YKBNK
|13,02
|982.751.791
|% 0,00
|
|KRDMD
|24,20
|1.601.782.461
|% 4,49
|
|EREGL
|38,92
|2.526.328.999
|% 1,35
|
|ZOREN
|3,52
|214.136.996
|% -1,40
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0104
|26,0649
|% -0,03
|
|Euro
|28,3153
|28,3411
|% -0,29
|
|Sterlin
|33,1248
|33,2909
|% -0,02
|
|Frank
|28,9797
|29,1543
|% -0,13
|
|Riyal
|6,9279
|6,9627
|% -0,06
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|4,68
|
|Altın Gr.
|1.605
|1.606
|3,04
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|0,00
|
|Tam
|10.375
|10.602
|-64,00
|
|Yarım
|5.196
|5.325
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.606
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,01
|19,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,84
|76,84
|0,34
|