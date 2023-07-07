***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Temmuz 2023 tarihli 2023-37 sayılı Bülteninde, Bankamıza ait 1.Varlık Finansmanı Fonunun 1.000.000.000 TL nominal ihraç tavanı ile onaylandığını kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166924BIST