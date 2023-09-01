***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2023 15:00
***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, TRPFB1F92315 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 140.000.000.-TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190828
BIST
'
17:298.044
En Düşük
|Değişim
|: 1,60%
|| 126,51
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:2926,7204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0305
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:2928,8890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0778
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:291.663,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.663,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:27
|IZENR
|59,40
|3.675.550.833
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.196,80
|635.653.341
|% 10,00
|
|ARSAN
|14,08
|130.278.207
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|843.182.143
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.079.427.739
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.541.710.688
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|473.314.054
|% -9,95
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|INVEO
|43,84
|261.202.252
|% -6,72
|
|FZLGY
|21,12
|418.535.855
|% -6,47
|
|THYAO
|254,30
|10.017.373.282
|% 3,80
|
|KOZAL
|29,26
|9.747.192.788
|% 2,81
|
|ASTOR
|142,10
|6.904.273.298
|% -1,32
|
|ISCTR
|21,20
|6.148.532.023
|% 0,66
|
|TUPRS
|142,20
|5.647.881.426
|% 0,78
|
|EKGYO
|8,74
|3.803.804.167
|% 1,75
|
|KOZAL
|29,26
|9.747.192.788
|% 2,81
|
|ISCTR
|21,20
|6.148.532.023
|% 0,66
|
|YKBNK
|15,96
|2.732.946.761
|% 0,38
|
|IHLAS
|1,12
|165.105.317
|% 2,75
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6973
|26,7202
|% 0,11
|
|Euro
|28,8832
|28,8922
|% -0,26
|
|Sterlin
|33,6559
|33,8246
|% -0,12
|
|Frank
|30,0992
|30,2806
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1019
|7,1375
|% 0,17
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-3,28
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.666
|1,54
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.992
|11.094
|0,00
|
|Yarım
|5.513
|5.568
|0,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.784
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,83
|20,85
|-0,12
|
|B. Petrol
|88,33
|88,33
|1,50
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 124, 82 artarak (% 1.48 ) 8, 535
-
17:42
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GWIND, IZENR
-
17:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KOZAL, ASTOR
-
17:42XU100
Endeks 8, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 129, 883.00 milyon TL de
-
17:42EUPWR
Yüzde 5.48 oranında artışla 209.90 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 573, 789 adet işlem