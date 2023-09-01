***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2023 17:44
***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın, Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu unvanlı bir varlık finansmanı fonunun kuruluşu ve iç tüzüğünün onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapmış olduğu başvuru SPK tarafından uygun bulunmuş ve SPK onaylı iç tüzük tarafımıza 23.08.2023 tarih ve E-29833736-120.01.01-47270 sayılı yazı ile iletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190904
BIST
'
18:058.056
En Düşük
|Değişim
|: 1,75%
|| 138,19
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
18:0526,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0289
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7355
En Düşük
26,6058
18:0528,8195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1473
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
18:051.665,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.665,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|59,40
|3.687.016.637
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|233.716.840
|% 10,00
|
|EUPWR
|218,90
|4.229.818.051
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|858.879.782
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.093.522.699
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.549.604.479
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|483.829.930
|% -9,95
|
|TDGYO
|10,74
|82.632.791
|% -8,98
|
|EMNIS
|57,00
|2.234.612
|% -8,29
|
|INVEO
|43,34
|288.310.854
|% -7,79
|
|THYAO
|254,00
|11.604.889.435
|% 3,67
|
|KOZAL
|28,72
|10.668.129.140
|% 0,91
|
|ASTOR
|141,80
|7.706.049.810
|% -1,53
|
|ISCTR
|21,36
|6.731.710.286
|% 1,42
|
|TUPRS
|142,70
|6.454.616.831
|% 1,13
|
|EKGYO
|8,84
|4.419.024.330
|% 2,91
|
|KOZAL
|28,72
|10.668.129.140
|% 0,91
|
|ISCTR
|21,36
|6.731.710.286
|% 1,42
|
|YKBNK
|16,10
|3.607.852.417
|% 1,26
|
|IHLAS
|1,12
|174.636.018
|% 2,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7081
|26,7188
|% 0,11
|
|Euro
|28,8030
|28,8195
|% -0,51
|
|Sterlin
|33,5303
|33,6984
|% -0,50
|
|Frank
|30,0401
|30,2211
|% -0,13
|
|Riyal
|7,1019
|7,1375
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-1,90
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|0,56
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.984
|11.130
|36,00
|
|Yarım
|5.509
|5.586
|18,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.793
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,81
|-0,15
|
|B. Petrol
|88,17
|88,17
|1,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SRVGY
Yüzde 6.78 oranında artışla 322.90 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 684 adet işlem
-
17:58ATLAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 754, 784 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 03 artarak (% 1.53 ) 8, 540
-
17:57XU100
Endeks 8, 040 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 134, 089.00 milyon TL de
-
17:57PRKAB
Yüzde 7.51 oranında artışla 37.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 841, 994 adet işlem