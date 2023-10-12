***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2023 14:20
***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2023 tarihli 2023-56 sayılı Bülteninde, Bankamıza ait Fibabanka A.Ş. Metal Oto Birinci Varlık Finansmanı Fonu 500.000.000 TL nominal ihraç tavanı ile onaylandığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204853
BIST
'
14:278.439
En Düşük
|Değişim
|: 1,30%
|| 108,50
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.420
En Yüksek
8.471
14:2727,7534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0922
|Açılış
|: 27,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7575
En Düşük
27,6408
14:2729,5443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1242
|Açılış
|: 29,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3245
14:271.679,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,87
|Açılış
|: 1.679,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.680,25
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler14:25
|BRYAT
|2.847,90
|768.101.937
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.098,90
|147.053.177
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.243.189
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|5.735.400
|% 10,00
|
|BRSAN
|988,30
|1.040.383.338
|% 9,99
|
|IHAAS
|18,09
|455.448.949
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|641.057
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|31.115.612
|% -10,00
|
|QNBFB
|330,30
|5.912.994
|% -9,98
|
|SNPAM
|55,45
|1.077.557
|% -9,98
|
|THYAO
|231,40
|3.054.618.258
|% 0,56
|
|EREGL
|44,90
|2.689.776.852
|% 1,77
|
|TUPRS
|147,90
|2.682.503.559
|% 2,42
|
|YKBNK
|20,08
|2.673.010.626
|% 4,04
|
|GESAN
|110,20
|2.505.495.916
|% 8,04
|
|EKGYO
|8,23
|1.649.994.937
|% 0,61
|
|ZOREN
|6,39
|1.227.151.369
|% 3,73
|
|ODAS
|14,02
|2.261.051.045
|% 3,85
|
|YKBNK
|20,08
|2.673.010.626
|% 4,04
|
|KATMR
|3,09
|401.004.117
|% 1,31
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7371
|27,7631
|% 0,37
|
|Euro
|29,5249
|29,5390
|% 0,40
|
|Sterlin
|34,0419
|34,2126
|% 0,18
|
|Frank
|30,6869
|30,8717
|% 0,39
|
|Riyal
|7,3748
|7,4118
|% 0,23
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|8,48
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|11,62
|
|Cumhuriyet
|11.615
|11.790
|24,00
|
|Tam
|11.374
|11.453
|2,00
|
|Yarım
|5.705
|5.748
|1,00
|
|Çeyrek
|2.844
|2.874
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|0,17
|
|B. Petrol
|86,77
|86,77
|0,95
|