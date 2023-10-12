***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2023 tarihli 2023-56 sayılı Bülteninde, Bankamıza ait Fibabanka A.Ş. Metal Oto Birinci Varlık Finansmanı Fonu 500.000.000 TL nominal ihraç tavanı ile onaylandığını kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204853BIST