***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2023 10:54
***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Aralık 2023 tarihli 2023-79 sayılı Bülteninde, Bankamıza ait 4.Varlık Finansmanı Fonunun 10.000.000.000 TL nominal ihraç tavanı ile onaylandığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227242
BIST
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11:307.698
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -28,26
|Açılış
|: 7.717
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|Önceki Kapanış
|: 7.726
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7.696
En Yüksek
7.764
11:3029,1220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 29,1200
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|Önceki Kapanış
|: 29,1100
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29,1220
En Düşük
29,0147
11:3031,9380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
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|Açılış
|: 31,8500
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|Önceki Kapanış
|: 31,8500
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En Düşük
31,8833
11:301.910,96
En Yüksek
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|| 2,40
|Açılış
|: 1.910,96
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|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
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1.913,05
En Düşük
1.904,81
BIST En Aktif Hisseler11:28
|QNBFB
|283,75
|1.836.430
|% 9,98
|
|SODSN
|89,50
|1.332.476
|% 9,95
|
|ISYAT
|11,39
|43.619.981
|% 9,94
|
|BAYRK
|10,97
|8.974.754
|% 9,92
|
|EGSER
|3,58
|23.321.010
|% 9,82
|
|BALAT
|19,80
|1.167.012
|% -10,00
|
|DERHL
|10,02
|2.608.106
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|23.914.633
|% -9,95
|
|GUBRF
|262,75
|45.016.432
|% -9,94
|
|SRVGY
|335,25
|77.104.560
|% -9,94
|
|THYAO
|242,60
|2.381.081.951
|% -1,10
|
|ISCTR
|23,98
|1.229.121.207
|% 0,67
|
|KBORU
|51,05
|1.013.350.889
|% -3,59
|
|AKBNK
|39,38
|986.618.149
|% 1,29
|
|YKBNK
|20,56
|944.788.219
|% -0,39
|
|BEGYO
|2,81
|162.696.293
|% -5,39
|
|ISCTR
|23,98
|1.229.121.207
|% 0,67
|
|EKGYO
|7,15
|341.896.966
|% 0,70
|
|YKBNK
|20,56
|944.788.219
|% -0,39
|
|IHLAS
|1,10
|29.144.091
|% 0,92
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1135
|29,1192
|% 0,09
|
|Euro
|31,9275
|31,9352
|% -0,08
|
|Sterlin
|36,7454
|36,9297
|% -0,45
|
|Frank
|33,6638
|33,8666
|% -0,01
|
|Riyal
|7,7385
|7,7773
|% 0,08
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,10
|24,12
|% 0,66
|
|Platin
|963,77
|965,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.209,91
|1.215,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,72
|79,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,94
|2.041,24
|% 0,66
|