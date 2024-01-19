***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2024 09:38
***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, 184 gün vadeli,
TRPFB1F12412 ISIN kodlu ihracımız için
60
.400.000
TL nominal değerli itfa ödemesi ve %36,4521 orandan
22.017.068,38 TL kupon ödemesi, B Grubu tertip yatırımcılarına ödenmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241539
BIST