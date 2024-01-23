***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.01.2024 15:06
***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonunun İçtüzük
değişikliği kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242203
BIST
'
15:428.061
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 50,60
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
8.016
En Yüksek
8.146
15:4230,2841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0279
|Açılış
|: 30,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
15:4232,9359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0283
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8609
15:421.971,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,57
|Açılış
|: 1.971,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler15:40
|BYDNR
|28,82
|125.181.011
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.453.006
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|13.770.566
|% 10,00
|
|GLBMD
|43,16
|62.091.658
|% 9,99
|
|METUR
|7,82
|12.413.990
|% 9,99
|
|BAYRK
|25,66
|60.288.247
|% -9,96
|
|GARFA
|120,20
|129.403.653
|% -7,47
|
|NTHOL
|24,32
|96.710.117
|% -6,17
|
|BALAT
|18,00
|438.545
|% -6,01
|
|ULAS
|21,88
|16.135.877
|% -5,69
|
|THYAO
|252,25
|4.036.070.021
|% 0,80
|
|YKBNK
|21,44
|3.950.202.753
|% -3,51
|
|KCHOL
|154,00
|3.201.228.016
|% -0,19
|
|ISCTR
|24,34
|2.867.484.609
|% -2,72
|
|EKGYO
|9,54
|2.646.994.505
|% 0,74
|
|EKGYO
|9,54
|2.646.994.505
|% 0,74
|
|YKBNK
|21,44
|3.950.202.753
|% -3,51
|
|AKFGY
|1,95
|317.381.124
|% 2,09
|
|KATMR
|2,27
|290.069.292
|% 2,25
|
|ISCTR
|24,34
|2.867.484.609
|% -2,72
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2769
|30,2814
|% 0,08
|
|Euro
|32,9273
|32,9365
|% -0,08
|
|Sterlin
|38,3509
|38,5432
|% 0,04
|
|Frank
|34,6874
|34,8963
|% 0,01
|
|Riyal
|8,0539
|8,0943
|% 0,14
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,30
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|903,59
|904,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|931,00
|934,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,39
|79,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,44
|2.025,77
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:55GSRAY
Yüzde 6.29 oranında artışla 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 543, 707 adet işlem
-
15:54METUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 608, 335 adet işlem
-
15:53MEPET
Yüzde 6.44 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 800, 497 adet işlem
-
15:52XU100
Endeks 8, 050 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 60, 510.00 milyon TL de
-
15:52TABGD
Yüzde 9.95 oranında artışla 134.80 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 515, 754 adet işlem