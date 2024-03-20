***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/03/2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarE-29833736-120.01.01-51507 sayılı onay yazısına istinaden Fibabanka A.Ş. Beşinci Varlık Finansman Fonumuzun terkini uygun bulunmuş olup ticaret sicil işlemleri sonrası fon terkini gerçekleşecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260646BIST