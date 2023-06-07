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***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.06.2023 11:05
***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BONO/TAHVİL 5000000000 TRY Yurtiçi 12.01.2023 12.01.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156659


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOCO 2.990,50 29.500.510 % 10,00  
ALFAS 369,80 115.906.784 % 9,99  
VKFYO 11,89 7.882.766 % 9,99  
BURVA 48,92 39.939.322 % 9,98  
BRSAN 241,60 466.127.619 % 9,97  
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13:08 Alış Satış %  
Dolar 23,1628 23,1675 % 7,41  
Euro 24,8924 24,9246 % 7,67  
Sterlin 28,7515 28,8957 % 7,66  
Frank 25,4548 25,6082 % 7,57  
Riyal 6,1555 6,1864 % 7,37  
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13:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.964 1.965 1,12  
Altın Gr. 1.463 1.463 101,59  
Cumhuriyet 9.840 9.988 605,00  
Tam 9.784 10.050 616,56  
Yarım 4.808 4.899 272,00  
Çeyrek 2.397 2.449 136,00  
Gümüş.Ons 23,61 23,63 0,02  
Gümüş Gr. 17,57 17,58 1,21  
B. Petrol 76,69 76,69 0,40  
Seans Raporu 13:08
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