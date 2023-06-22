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***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.06.2023 11:48
***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 30.000.000,00 29.700.000,00 TRY 99 İştirak
Finberg Araştırma Geliştirme Danışmanlık Yatırım Hizmetleri A.Ş. İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 117.500.000,00 117.500.000,00 TRY 100 İştirak
Kredi Garanti Fonu A.Ş. Diğer Finans 318.281.750,00 4.896.642,32 TRY 1,54 İştirak
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sigortacılık Faaliyeti 20.000.000,00 8.000.000,00 TRY 40 İştirak
Fiba Sigorta A.Ş. Sigortacılık Faaliyeti 220.000.000,00 110.000.000,00 TRY 50 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161162


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORTE 23,58 77.630.055 % 9,98  
DGGYO 27,34 30.320.327 % 9,98  
OTTO 143,80 3.270.012 % 9,94  
VKFYO 22,64 54.076.969 % 9,90  
GSDDE 7,42 11.605.245 % 9,12  
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15:12 Alış Satış %  
Dolar 24,1763 24,1914 % 2,65  
Euro 26,5795 26,5930 % 2,88  
Sterlin 30,8388 30,9934 % 2,79  
Frank 27,0024 27,1651 % 2,72  
Riyal 6,4440 6,4763 % 2,87  
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15:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.925 -8,01  
Altın Gr. 1.500 1.501 36,17  
Cumhuriyet 9.795 9.943 230,00  
Tam 9.722 10.007 257,54  
Yarım 4.703 4.910 139,00  
Çeyrek 2.359 2.455 69,00  
Gümüş.Ons 22,53 22,55 -0,12  
Gümüş Gr. 17,58 17,59 0,41  
B. Petrol 75,67 75,67 -1,45  
Seans Raporu 15:12
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