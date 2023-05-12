***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
12.05.2023 20:02
***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/05/2023
Karar Sayısı
155
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince
Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Fibabanka A.Ş.'nin ilişikte sunulan 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ait konsolide olmayan sınırlı bağımsız denetim raporu, finansal tabloları, finansal tablolara ilişkin dipnotları ve ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama ve herhangi bir eksiklik içermemekte, şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
İsmet Kaya Erdem Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Üyesi
Faik Onur Umut Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Üyesi
Ömer Mert Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Elif Alsev Utku Özbey Genel Müdür Baş Yardımcısı ve Vekili,
Mali Kontrol ve Finansal Raporlama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151154
BIST