***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.03.2024 00:14
***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/02/2024
Karar Sayısı
74
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince
Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Fibabanka A.Ş.'nin ilişikte sunulan 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait konsolide olmayan bağımsız denetim raporu, finansal tabloları, finansal tablolara ilişkin dipnotları tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama ve herhangi bir eksiklik içermemekte, şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Faik Onur Umut Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Üyesi
Betül Ebru Edin Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Üyesi
Ömer Mert Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Elif Alsev Utku Özbey Genel Müdür Baş Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili,
Mali Kontrol ve Finansal Raporlama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253255
BIST