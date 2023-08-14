***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi14/08/2023Karar Sayısı234Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSermaye Piyasası Kurulu'nunSermaye Piyasasında Finansal Raporlamayaİlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) GereğinceSorumluluk BeyanıSermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Fibabanka A.Ş.'nin ilişikte sunulan 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ait konsolide sınırlı bağımsız denetim raporu, finansal tabloları, finansal tablolara ilişkin dipnotları ve ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama ve herhangi bir eksiklik içermemekte, şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.Saygılarımızla,İsmet Kaya Erdem Yönetim Kurulu Üyesi veDenetim Komitesi ÜyesiFaik Onur Umut Yönetim Kurulu Üyesi veDenetim Komitesi ÜyesiÖmer Mert Genel Müdür ve Yönetim Kurulu ÜyesiElif Alsev Utku Özbey Genel Müdür Baş Yardımcısı ve Vekili,Mali Kontrol ve Finansal Raporlamahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185418BIST