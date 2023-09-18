***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun gerçekleştireceği beşinci tertip ihraçlara ilişkin 180.000.000.-TL nominal büyüklükteki Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvurunun olumlu karşılandığı hususu SPK'nin 15.09.2023 tarihli ve E-29833736-105.02.02-42193 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiş, onaylı tertip ihraç belgeleri ve ekleri de tarafımıza iletilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195591BIST