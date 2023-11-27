***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.11.2023 10:21
***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1181 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında,
Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan toplam 2 tertip ve 777.000.000 TL nominal değerli varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin tertip ihraç belgelerini ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220147
BIST
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14:348.043
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 82,60
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.080
14:3428,9123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0537
|Açılış
|: 28,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9181
En Düşük
28,8129
14:3431,6648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0591
|Açılış
|: 31,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
14:341.871,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 12,81
|Açılış
|: 1.871,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler14:34
|BINHO
|221,20
|49.261.019
|% 10,00
|
|KONYA
|9.020,00
|765.604.515
|% 10,00
|
|YAPRK
|231,00
|33.429.517
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|212.647.349
|% 10,00
|
|SANEL
|20,90
|7.179.032
|% 10,00
|
|DAPGM
|50,40
|43.757.582
|% -10,00
|
|EUYO
|18,00
|10.230.945
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|4.686.599
|% -9,99
|
|QNBFL
|901,00
|7.748.286
|% -9,67
|
|NATEN
|343,75
|450.238.914
|% -7,66
|
|THYAO
|259,50
|5.202.369.818
|% -0,10
|
|ISCTR
|21,84
|3.776.082.275
|% 2,73
|
|AKBNK
|33,44
|2.611.209.366
|% 4,96
|
|YKBNK
|18,64
|2.345.248.653
|% 4,60
|
|ASELS
|48,84
|2.155.503.321
|% 2,18
|
|ZOREN
|5,14
|1.348.419.168
|% 3,21
|
|ISCTR
|21,84
|3.776.082.275
|% 2,73
|
|YKBNK
|18,64
|2.345.248.653
|% 4,60
|
|EKGYO
|7,54
|870.962.274
|% 3,01
|
|IHLAS
|1,28
|118.185.198
|% 0,00
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9097
|28,9123
|% 0,19
|
|Euro
|31,6547
|31,6648
|% 0,19
|
|Sterlin
|36,3811
|36,5635
|% 0,27
|
|Frank
|32,7039
|32,9009
|% 0,34
|
|Riyal
|7,6859
|7,7244
|% 0,18
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,74
|24,78
|% 0,66
|
|Platin
|935,46
|936,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.083,57
|1.087,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,29
|79,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.011,94
|2.012,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:34
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-
14:49BFREN
Yüzde 6.67 oranında artışla 11, 957.50 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 676 adet işlem
-
14:48KONYA
Yüzde 10.00 oranında artışla 9, 020.00 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 006 adet işlem
-
14:47KFEIN
Yüzde 9.99 oranında artışla 75.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 208, 435 adet işlem
-
14:46NIBAS
Yüzde 7.42 oranında artışla 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 546, 770 adet işlem
-
14:45IMASM
Yüzde 5.40 oranında artışla 17.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 634, 701 adet işlem