***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.02.2024 17:55
***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1181 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında,
Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan toplam 3 tertip ve 735.000.000 TL nominal değerli varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin tertip ihraç belgelerini ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250827
BIST
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18:059.345
En Düşük
|Değişim
|: 1,62%
|| 148,56
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.351
18:0530,9199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0798
|Açılış
|: 31,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
18:0533,4753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1927
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
18:052.017,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 17,52
|Açılış
|: 2.017,92
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.018,16
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|385,00
|297.349.268
|% 10,00
|
|KARYE
|65,45
|244.296.570
|% 10,00
|
|TETMT
|8.222,50
|26.620.430
|% 10,00
|
|TMPOL
|101,20
|99.762.573
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|107.338.645
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,07
|304.645.103
|% -9,99
|
|KZBGY
|25,38
|328.945.029
|% -9,94
|
|ETYAT
|16,48
|75.266.302
|% -8,29
|
|CUSAN
|25,60
|114.905.578
|% -7,58
|
|ORMA
|173,30
|6.600.438
|% -7,33
|
|THYAO
|281,25
|10.892.289.635
|% 0,99
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|AKBNK
|43,10
|5.756.317.928
|% 3,76
|
|GUBRF
|204,10
|5.315.743.202
|% 3,24
|
|ZOREN
|5,89
|3.271.160.869
|% -3,13
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|EKGYO
|10,79
|2.574.538.740
|% 2,57
|
|YKBNK
|24,48
|4.529.465.636
|% 2,86
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9173
|30,9199
|% 0,26
|
|Euro
|33,4640
|33,4753
|% 0,58
|
|Sterlin
|39,0398
|39,2356
|% 0,79
|
|Frank
|35,0085
|35,2194
|% 0,58
|
|Riyal
|8,2190
|8,2602
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,02
|23,06
|% 0,66
|
|Platin
|911,23
|912,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,83
|969,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,83
|82,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,60
|2.026,86
|% 0,66
|