***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.03.2024 14:06
***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1181 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında,
Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan toplam 3 tertip ve 425.000.000 TL nominal değerli varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin tertip ihraç belgelerini ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261420
BIST
'
14:409.212
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 71,15
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
14:4031,9927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0325
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
14:4034,6495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,2265
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
14:402.227,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -15,10
|Açılış
|: 2.228,20
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler14:40
|DESPC
|63,80
|33.876.629
|% 10,00
|
|MEKAG
|66,55
|103.417.330
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|162.951.100
|% 10,00
|
|SODSN
|258,25
|9.098.733
|% 9,99
|
|MEGMT
|50,15
|208.620.640
|% 9,98
|
|PEKGY
|15,68
|290.742.019
|% -9,99
|
|EKIZ
|71,05
|3.714.868
|% -9,72
|
|BEGYO
|4,32
|289.537.336
|% -9,05
|
|KSTUR
|8.470,00
|9.844.900
|% -8,92
|
|EUYO
|17,65
|21.426.920
|% -8,60
|
|THYAO
|291,00
|8.541.917.322
|% 1,93
|
|YKBNK
|26,58
|3.811.869.998
|% 2,31
|
|VESTL
|87,80
|3.555.078.724
|% 2,33
|
|ISCTR
|11,20
|3.223.465.191
|% 0,45
|
|AKBNK
|46,16
|2.419.513.570
|% 2,49
|
|ISCTR
|11,20
|3.223.465.191
|% 0,45
|
|YKBNK
|26,58
|3.811.869.998
|% 2,31
|
|ZOREN
|5,44
|565.697.874
|% -0,37
|
|MOGAN
|21,24
|1.689.845.315
|% 0,76
|
|PETKM
|23,64
|1.753.602.209
|% 3,14
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9919
|31,9927
|% -0,10
|
|Euro
|34,6361
|34,6495
|% -0,65
|
|Sterlin
|40,8221
|41,0267
|% -1,22
|
|Frank
|36,0241
|36,2046
|% -0,96
|
|Riyal
|8,6522
|8,6955
|% -0,62
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|905,06
|906,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,68
|1.013,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,83
|85,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,43
|2.165,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:40
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-
14:57IHYAY
Yüzde 7.14 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 332, 719 adet işlem
-
14:56SMRTG
Yüzde 4.55 oranında artışla 57.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 241, 789 adet işlem
-
14:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 13 artarak (% 0.67 ) 9, 919
-
14:55KARTN
Yüzde 6.62 oranında artışla 143.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 442, 303 adet işlem
-
14:54PKART
Yüzde 9.96 oranında artışla 91.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 810, 594 adet işlem