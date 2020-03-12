***FBBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
12.03.2020 15:29
***FBBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
18/10/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Fibabanka A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFIBA62022
Nominal Değer (TL)
84.810.000
Vade Başlangıç Tarihi
12/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/03/2020
Vadesi (Gün)
90
İtfa Tarihi
10/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827475
BIST
15:3695.831
En Yüksek
|Değişim
|: -5,09%
|| -5.134,88
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.675
15:366,2575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0472
|Açılış
|: 6,2560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2610
En Düşük
6,2064
15:367,0684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0667
|Açılış
|: 7,0060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0684
En Düşük
6,9909
15:36323,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -2,90
|Açılış
|: 323,76
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.153.544
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|130.744.892
|% 19,96
|
|SELEC
|8,85
|142.563.324
|% 19,92
|
|DEVA
|11,92
|209.434.835
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.160.886
|% 19,83
|
|TSPOR
|3,44
|165.539.843
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|55.055.570
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|19.949.566
|% -19,99
|
|RYSAS
|4,56
|42.255.983
|% -19,86
|
|IHEVA
|2,55
|6.513.877
|% -19,81
|
|ASELS
|25,08
|644.955.209
|% -4,13
|
|THYAO
|8,85
|447.181.858
|% -7,91
|
|ECILC
|4,78
|276.923.864
|% 19,80
|
|GARAN
|8,94
|264.057.898
|% -6,68
|
|MGROS
|21,04
|237.837.788
|% -8,44
|
|IHLGM
|0,97
|137.829.083
|% -13,39
|
|ODAS
|1,38
|155.335.153
|% -14,29
|
|KARSN
|1,39
|110.078.290
|% -9,74
|
|EKGYO
|1,16
|90.247.326
|% -6,45
|
|CEMAS
|0,78
|62.471.442
|% -15,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8931
|7,9326
|% -0,58
|
|Frank
|6,6221
|6,6620
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6610
|1,6694
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.613
|1.614
|-21,48
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,04
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-24,00
|
|Tam
|2.156
|2.212
|-22,50
|
|Yarım
|1.042
|1.070
|-10,88
|
|Çeyrek
|523
|535
|-5,44
|
|Gümüş.Ons
|16,19
|16,22
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|33,72
|33,72
|-2,07
|
Seans Raporu
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