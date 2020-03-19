***FBBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
19.03.2020 16:27
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFIBA52023
Nominal Değer (TL)
188.190.000
Vade Başlangıç Tarihi
19/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
23/03/2020
Vadesi (Gün)
55
İtfa Tarihi
13/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830761
BIST
16:5384.875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -701,55
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
16:536,5380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0584
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
16:537,0755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
16:53309,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 309,69
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISFIN
|2,86
|204.941.308
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|487.798
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|275.903
|% 10,00
|
|OYAYO
|3,42
|9.243.666
|% 9,97
|
|GYHOL
|12,17
|5.850.305
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,74
|90.330.433
|% -10,18
|
|LKMNH
|4,25
|887.808
|% -9,96
|
|TKNSA
|3,80
|47.006.308
|% -9,95
|
|PENGD
|1,90
|16.562.020
|% -9,95
|
|DERIM
|2,90
|3.334.076
|% -9,94
|
|GARAN
|7,69
|773.099.126
|% -3,87
|
|ASELS
|21,18
|693.755.100
|% -2,58
|
|THYAO
|7,98
|596.472.924
|% 1,01
|
|YKBNK
|1,92
|330.851.013
|% -3,03
|
|ISFIN
|2,86
|204.941.308
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,92
|330.851.013
|% -3,03
|
|GARAN
|7,69
|773.099.126
|% -3,87
|
|ODAS
|1,18
|105.499.660
|% -1,67
|
|IHLGM
|0,74
|63.908.620
|% -3,90
|
|THYAO
|7,98
|596.472.924
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5640
|7,6019
|% 0,67
|
|Frank
|6,6644
|6,7045
|% -0,03
|
|Riyal
|1,7327
|1,7414
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|-1,78
|
|Altın Gr.
|309
|309
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,05
|12,09
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,51
|0,01
|
|B. Petrol
|25,60
|25,60
|0,72
|