***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor
11.02.2020 23:56
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -4.636 0 -4.636 0 -10.899 0 -10.899 243.284 0 167.002 1.464.590 0 1.464.590
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -322.597 0 -322.597 0 -322.597
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -322.597 0 -322.597 0 -322.597
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 0 0 -4.636 0 -4.636 0 -10.899 0 -10.899 243.284 -322.597 167.002 1.141.993 0 1.141.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.107 0 -1.107 0 -15.673 0 -15.673 0 0 196.659 179.879 0 179.879
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.002 0 -167.002 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.002 0 -167.002 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.597 196.659 1.321.872 0 1.321.872
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.597 196.659 1.321.872 0 1.321.872
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.597 196.659 1.321.872 0 1.321.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.034 0 -2.034 0 42.346 0 42.346 0 0 212.044 252.356 0 252.356
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 81.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.575 0 81.575
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.937 322.597 -196.659 1 0 1
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.937 322.597 -196.659 1 0 1
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 0 212.044 1.655.805 0 1.655.804
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.357.010 31.229.346 39.586.356 14.192.074 28.752.316 42.944.390
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 432.859 591.809 1.024.668 419.636 451.914 871.550
Teminat Mektupları
432.859 317.754 750.613 419.207 266.723 685.930
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
432.859 317.754 750.613 419.207 266.723 685.930
Banka Kredileri
0 105.847 105.847 429 128.996 129.425
İthalat Kabul Kredileri
0 105.847 105.847 429 128.996 129.425
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 168.208 168.208 0 56.195 56.195
Belgeli Akreditifler
0 168.208 168.208 0 56.195 56.195
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1.400.659 4.244.481 5.645.140 2.090.036 1.909.177 3.999.213
Cayılamaz Taahhütler
(5.III.1) 1.400.659 4.244.481 5.645.140 2.090.036 1.909.177 3.999.213
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
282.771 4.244.481 4.527.252 1.168.457 1.909.177 3.077.634
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
876.316 0 876.316 615.901 0 615.901
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
187.578 0 187.578 199.635 0 199.635
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.940 0 5.940 6.502 0 6.502
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
32.901 0 32.901 85.881 0 85.881
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1 0 1 1 0 1
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
15.152 0 15.152 13.659 0 13.659
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.5) 6.523.492 26.393.056 32.916.548 11.682.402 26.391.225 38.073.627
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.009.479 1.188.040 2.197.519 503.405 427.169 930.574
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.009.479 1.188.040 2.197.519 503.405 427.169 930.574
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.514.013 25.205.016 30.719.029 11.178.997 25.964.056 37.143.053
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
789.133 3.670.515 4.459.648 1.468.168 3.893.850 5.362.018
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
300.839 1.919.936 2.220.775 622.317 2.048.015 2.670.332
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
488.294 1.750.579 2.238.873 845.851 1.845.835 2.691.686
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.351.909 17.281.148 19.633.057 7.002.428 17.823.279 24.825.707
Swap Para Alım İşlemleri
1.305.805 8.192.207 9.498.012 2.669.515 9.553.843 12.223.358
Swap Para Satım İşlemleri
996.104 8.494.921 9.491.025 4.282.913 7.743.346 12.026.259
Swap Faiz Alım İşlemleri
25.000 297.010 322.010 25.000 263.045 288.045
Swap Faiz Satım İşlemleri
25.000 297.010 322.010 25.000 263.045 288.045
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.372.971 3.096.321 5.469.292 2.700.476 3.545.849 6.246.325
Para Alım Opsiyonları
1.186.485 1.568.157 2.754.642 1.258.568 1.853.870 3.112.438
Para Satım Opsiyonları
1.186.486 1.528.164 2.714.650 1.441.908 1.691.979 3.133.887
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 5.484 0 5.484
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 5.484 0 5.484
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.157.032 1.157.032 2.441 701.078 703.519
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
139.427.639 69.316.021 208.743.660 119.227.962 57.297.849 176.525.811
EMANET KIYMETLER
2.589.824 486.973 3.076.797 1.499.164 299.350 1.798.514
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.464.433 0 1.464.433 260.501 0 260.501
Emanete Alınan Menkul Değerler
295.983 320.411 616.394 270.090 124.099 394.189
Tahsile Alınan Çekler
374.930 150.636 525.566 469.250 161.039 630.289
Tahsile Alınan Ticari Senetler
119.792 15.926 135.718 141.021 14.212 155.233
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
334.686 0 334.686 358.302 0 358.302
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
136.837.815 68.829.048 205.666.863 117.728.798 56.998.499 174.727.297
Menkul Kıymetler
299.004 90.954 389.958 245.559 330 245.889
Teminat Senetleri
277.294 231.955 509.249 183.471 203.345 386.816
Emtia
0 46.554 46.554 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
9.517.452 12.306.034 21.823.486 9.339.825 8.405.100 17.744.925
Diğer Rehinli Kıymetler
126.744.065 56.153.551 182.897.616 107.959.943 48.389.724 156.349.667
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
147.784.649 100.545.367 248.330.016 133.420.036 86.050.165 219.470.201
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
539.236 119.794
Alınan Faizler
2.278.792 2.294.261
Ödenen Faizler
-1.640.347 -1.692.442
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
233.865 117.620
Elde Edilen Diğer Kazançlar
245.044 148.550
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
170.638 301.395
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-457.523 -398.134
Ödenen Vergiler
-30.243 -32.361
Diğer
(5.VI.3) -260.990 -619.095
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-146.131 246.129
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-450.384 602.194
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-165.633 940.948
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.229.672 47.568
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(5.VI.3) -118.315 -154.095
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-601.599 29.784
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.923.305 -1.048.098
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-477.854 -742.776
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.3) -25.979 570.604
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
393.105 365.923
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-318.407 -394.949
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-10.000 -21.500
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-109.011 -204.147
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
6.101 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-203.590 -99.053
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
257.817 158.477
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-275.476 -193.392
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
63.410 0
Diğer
(5.VI.3) -47.658 -35.334
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
35.502 587.519
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
191.995 776.839
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-233.788 -189.320
İhraç Edilen Sermaye Araçları
77.295 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-75.064 233.413
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
35.136 791.906
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.1) 2.087.857 1.295.951
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.1) 2.122.993 2.087.857
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
212.044 196.659
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
40.312 -16.780
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.034 -1.107
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.542 -1.384
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
508 277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
42.346 -15.673
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
52.393 -19.660
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.047 3.987
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
252.356 179.879
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.394.557 3.418.554 6.813.111 4.485.205 2.323.300 6.808.505
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.1) 633.116 2.595.084 3.228.200 1.440.777 1.595.013 3.035.790
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
200.986 2.506.889 2.707.875 403.654 1.360.908 1.764.562
Bankalar
(5.I.3) 402.621 88.195 490.816 731.408 234.105 965.513
Para Piyasalarından Alacaklar
30.010 0 30.010 306.208 0 306.208
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-501 0 -501 -493 0 -493
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 2.037.723 718 2.038.441 1.582.306 5.315 1.587.621
Devlet Borçlanma Senetleri
24.835 706 25.541 22.097 3.986 26.083
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.012.888 12 2.012.900 1.560.209 1.329 1.561.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 11.952 795.616 807.568 7.399 696.939 704.338
Devlet Borçlanma Senetleri
11.952 177.546 189.498 7.399 16.376 23.775
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 3.800 3.800 0 2.713 2.713
Diğer Finansal Varlıklar
0 614.270 614.270 0 677.850 677.850
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 711.766 27.136 738.902 1.454.723 26.033 1.480.756
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
711.766 27.136 738.902 1.454.723 26.033 1.480.756
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.6) 6.656.778 7.594.623 14.251.401 7.729.631 5.237.999 12.967.630
Krediler
(5.I.5) 7.270.746 7.206.662 14.477.408 8.096.236 5.063.831 13.160.067
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(5.I.5) 1.723 1.369 3.092 14.311 0 14.311
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 188.506 386.592 575.098 188.864 174.168 363.032
Devlet Borçlanma Senetleri
188.506 386.592 575.098 188.864 174.168 363.032
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-804.197 0 -804.197 -569.780 0 -569.780
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 63.247 0 63.247 215.235 0 215.235
Satış Amaçlı
63.247 0 63.247 215.235 0 215.235
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
41.842 0 41.842 31.842 0 31.842
İştirakler (Net)
4.897 0 4.897 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.897 0 4.897 4.897 0 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 36.945 0 36.945 26.945 0 26.945
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.445 0 5.445 5.445 0 5.445
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
31.500 0 31.500 21.500 0 21.500
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 323.651 0 323.651 256.817 0 256.817
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 69.877 0 69.877 35.001 0 35.001
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
69.877 0 69.877 35.001 0 35.001
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
3.509 0 3.509 47 0 47
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 54.427 0 54.427 79.305 0 79.305
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.17) 236.034 28.661 264.695 206.049 17.840 223.889
VARLIKLAR TOPLAMI
10.843.922 11.041.838 21.885.760 13.039.132 7.579.139 20.618.271
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.II.1) 6.658.925 6.907.773 13.566.698 6.314.694 4.998.532 11.313.226
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 16.773 842.608 859.381 10.298 1.328.914 1.339.212
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 733.257 733.257 0 495.936 495.936
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.4) 383.937 1.334.395 1.718.332 503.729 1.338.856 1.842.585
Bonolar
383.937 0 383.937 480.459 0 480.459
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 23.270 0 23.270
Tahviller
0 1.334.395 1.334.395 0 1.338.856 1.338.856
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 761.112 27.093 788.205 1.490.186 26.067 1.516.253
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
761.112 27.093 788.205 1.490.186 26.067 1.516.253
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 63.465 4.929 68.394 0 463 463
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 96.772 0 96.772 109.511 0 109.511
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
29.588 0 29.588 23.259 0 23.259
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
67.184 0 67.184 86.252 0 86.252
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 40.580 0 40.580 39.376 0 39.376
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 1.789.018 1.789.018 0 1.596.143 1.596.143
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.789.018 1.789.018 0 1.596.143 1.596.143
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 382.924 186.395 569.319 691.043 352.651 1.043.694
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 1.643.063 12.741 1.655.804 1.348.081 -26.209 1.321.872
Ödenmiş Sermaye
941.161 0 941.161 941.161 0 941.161
Sermaye Yedekleri
210.253 0 210.253 128.678 0 128.678
Hisse Senedi İhraç Primleri
128.678 0 128.678 128.678 0 128.678
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
81.575 0 81.575 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-7.777 0 -7.777 -5.743 0 -5.743
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.033 12.741 15.774 -363 -26.209 -26.572
Kar Yedekleri
284.349 0 284.349 410.286 0 410.286
Yasal Yedekler
31.719 0 31.719 21.886 0 21.886
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
252.630 0 252.630 388.400 0 388.400
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
212.044 0 212.044 -125.938 0 -125.938
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -322.597 0 -322.597
Dönem Net Kâr veya Zararı
212.044 0 212.044 196.659 0 196.659
Azınlık Payları
(5.II.13) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.047.551 11.838.209 21.885.760 10.506.918 10.111.353 20.618.271
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 2.496.581 2.620.846
Kredilerden Alınan Faizler
2.232.296 2.379.330
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
24.574 31.645
Bankalardan Alınan Faizler
117.175 144.796
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
28.968 5.312
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
89.228 59.003
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
17.803 3.063
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
42.829 39.419
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
28.596 16.521
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
4.340 760
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.680.551 -1.748.376
Mevduata Verilen Faizler
(5.IV.2) -1.276.701 -1.243.978
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(5.IV.2) -184.436 -217.688
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-21.760 -15.882
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(5.IV.2) -179.864 -270.389
Kiralama Faiz Giderleri
-16.975 -30
Diğer Faiz Giderleri
-815 -409
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
816.030 872.470
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
199.787 78.524
Alınan Ücret ve Komisyonlar
234.079 120.040
Gayri Nakdi Kredilerden
12.697 14.063
Diğer
(5.IV.12) 221.382 105.977
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-34.292 -41.516
Gayri Nakdi Kredilere
-226 -168
Diğer
(5.IV.12) -34.066 -41.348
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 71.978 7.431
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
61.235 64.586
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-441 -130.355
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
11.184 73.200
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 171.685 217.803
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.259.480 1.176.228
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -489.872 -470.830
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-98 -16.074
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-258.683 -230.787
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -260.697 -220.714
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
250.130 237.823
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 250.130 237.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -38.086 -41.164
Cari Vergi Karşılığı
-22.747 -3
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-15.339 -41.161
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 212.044 196.659
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 212.044 196.659
Grubun Karı (Zararı)
212.044 196.659
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00225000 0,00209000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818514
BIST