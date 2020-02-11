***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler941.161 128.678 0 0 0 -4.636 0 -4.636 0 -10.899 0 -10.899 243.284 0 167.002 1.464.590 0 1.464.590TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -322.597 0 -322.597 0 -322.597Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -322.597 0 -322.597 0 -322.597Yeni Bakiye941.161 128.678 0 0 0 -4.636 0 -4.636 0 -10.899 0 -10.899 243.284 -322.597 167.002 1.141.993 0 1.141.993Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.107 0 -1.107 0 -15.673 0 -15.673 0 0 196.659 179.879 0 179.879Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.002 0 -167.002 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.002 0 -167.002 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.597 196.659 1.321.872 0 1.321.872Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.597 196.659 1.321.872 0 1.321.872TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.597 196.659 1.321.872 0 1.321.872Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.034 0 -2.034 0 42.346 0 42.346 0 0 212.044 252.356 0 252.356Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 81.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.575 0 81.575Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.937 322.597 -196.659 1 0 1Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.937 322.597 -196.659 1 0 1Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 0 212.044 1.655.805 0 1.655.804Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.357.010 31.229.346 39.586.356 14.192.074 28.752.316 42.944.390GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 432.859 591.809 1.024.668 419.636 451.914 871.550Teminat Mektupları432.859 317.754 750.613 419.207 266.723 685.930Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları432.859 317.754 750.613 419.207 266.723 685.930Banka Kredileri0 105.847 105.847 429 128.996 129.425İthalat Kabul Kredileri0 105.847 105.847 429 128.996 129.425Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 168.208 168.208 0 56.195 56.195Belgeli Akreditifler0 168.208 168.208 0 56.195 56.195Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1.400.659 4.244.481 5.645.140 2.090.036 1.909.177 3.999.213Cayılamaz Taahhütler(5.III.1) 1.400.659 4.244.481 5.645.140 2.090.036 1.909.177 3.999.213Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri282.771 4.244.481 4.527.252 1.168.457 1.909.177 3.077.634Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri876.316 0 876.316 615.901 0 615.901Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri187.578 0 187.578 199.635 0 199.635İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri5.940 0 5.940 6.502 0 6.502Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri32.901 0 32.901 85.881 0 85.881Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri1 0 1 1 0 1Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler15.152 0 15.152 13.659 0 13.659Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.III.5) 6.523.492 26.393.056 32.916.548 11.682.402 26.391.225 38.073.627Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.009.479 1.188.040 2.197.519 503.405 427.169 930.574Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.009.479 1.188.040 2.197.519 503.405 427.169 930.574Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler5.514.013 25.205.016 30.719.029 11.178.997 25.964.056 37.143.053Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri789.133 3.670.515 4.459.648 1.468.168 3.893.850 5.362.018Vadeli Döviz Alım İşlemleri300.839 1.919.936 2.220.775 622.317 2.048.015 2.670.332Vadeli Döviz Satım İşlemleri488.294 1.750.579 2.238.873 845.851 1.845.835 2.691.686Para ve Faiz Swap İşlemleri2.351.909 17.281.148 19.633.057 7.002.428 17.823.279 24.825.707Swap Para Alım İşlemleri1.305.805 8.192.207 9.498.012 2.669.515 9.553.843 12.223.358Swap Para Satım İşlemleri996.104 8.494.921 9.491.025 4.282.913 7.743.346 12.026.259Swap Faiz Alım İşlemleri25.000 297.010 322.010 25.000 263.045 288.045Swap Faiz Satım İşlemleri25.000 297.010 322.010 25.000 263.045 288.045Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.372.971 3.096.321 5.469.292 2.700.476 3.545.849 6.246.325Para Alım Opsiyonları1.186.485 1.568.157 2.754.642 1.258.568 1.853.870 3.112.438Para Satım Opsiyonları1.186.486 1.528.164 2.714.650 1.441.908 1.691.979 3.133.887Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 5.484 0 5.484Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 5.484 0 5.484Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.157.032 1.157.032 2.441 701.078 703.519EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER139.427.639 69.316.021 208.743.660 119.227.962 57.297.849 176.525.811EMANET KIYMETLER2.589.824 486.973 3.076.797 1.499.164 299.350 1.798.514Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.464.433 0 1.464.433 260.501 0 260.501Emanete Alınan Menkul Değerler295.983 320.411 616.394 270.090 124.099 394.189Tahsile Alınan Çekler374.930 150.636 525.566 469.250 161.039 630.289Tahsile Alınan Ticari Senetler119.792 15.926 135.718 141.021 14.212 155.233Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler334.686 0 334.686 358.302 0 358.302Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER136.837.815 68.829.048 205.666.863 117.728.798 56.998.499 174.727.297Menkul Kıymetler299.004 90.954 389.958 245.559 330 245.889Teminat Senetleri277.294 231.955 509.249 183.471 203.345 386.816Emtia0 46.554 46.554 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul9.517.452 12.306.034 21.823.486 9.339.825 8.405.100 17.744.925Diğer Rehinli Kıymetler126.744.065 56.153.551 182.897.616 107.959.943 48.389.724 156.349.667Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI147.784.649 100.545.367 248.330.016 133.420.036 86.050.165 219.470.201Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı539.236 119.794Alınan Faizler2.278.792 2.294.261Ödenen Faizler-1.640.347 -1.692.442Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar233.865 117.620Elde Edilen Diğer Kazançlar245.044 148.550Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar170.638 301.395Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-457.523 -398.134Ödenen Vergiler-30.243 -32.361Diğer(5.VI.3) -260.990 -619.095Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-146.131 246.129Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-450.384 602.194Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-165.633 940.948Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.229.672 47.568Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(5.VI.3) -118.315 -154.095Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-601.599 29.784Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.923.305 -1.048.098Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-477.854 -742.776Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(5.VI.3) -25.979 570.604Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı393.105 365.923YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-318.407 -394.949İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-10.000 -21.500Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-109.011 -204.147Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller6.101 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-203.590 -99.053Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar257.817 158.477Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-275.476 -193.392Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar63.410 0Diğer(5.VI.3) -47.658 -35.334FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit35.502 587.519Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit191.995 776.839Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-233.788 -189.320İhraç Edilen Sermaye Araçları77.295 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-75.064 233.413Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)35.136 791.906Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.VI.1) 2.087.857 1.295.951Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.VI.1) 2.122.993 2.087.857Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)212.044 196.659DİĞER KAPSAMLI GELİRLER40.312 -16.780Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.034 -1.107Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.542 -1.384Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler508 277Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar42.346 -15.673Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri52.393 -19.660Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.047 3.987TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)252.356 179.879Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.394.557 3.418.554 6.813.111 4.485.205 2.323.300 6.808.505Nakit ve Nakit Benzerleri(5.I.1) 633.116 2.595.084 3.228.200 1.440.777 1.595.013 3.035.790Nakit Değerler ve Merkez Bankası200.986 2.506.889 2.707.875 403.654 1.360.908 1.764.562Bankalar(5.I.3) 402.621 88.195 490.816 731.408 234.105 965.513Para Piyasalarından Alacaklar30.010 0 30.010 306.208 0 306.208Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-501 0 -501 -493 0 -493Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.2) 2.037.723 718 2.038.441 1.582.306 5.315 1.587.621Devlet Borçlanma Senetleri24.835 706 25.541 22.097 3.986 26.083Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar2.012.888 12 2.012.900 1.560.209 1.329 1.561.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 11.952 795.616 807.568 7.399 696.939 704.338Devlet Borçlanma Senetleri11.952 177.546 189.498 7.399 16.376 23.775Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 3.800 3.800 0 2.713 2.713Diğer Finansal Varlıklar0 614.270 614.270 0 677.850 677.850Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 711.766 27.136 738.902 1.454.723 26.033 1.480.756Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı711.766 27.136 738.902 1.454.723 26.033 1.480.756Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.I.6) 6.656.778 7.594.623 14.251.401 7.729.631 5.237.999 12.967.630Krediler(5.I.5) 7.270.746 7.206.662 14.477.408 8.096.236 5.063.831 13.160.067Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(5.I.5) 1.723 1.369 3.092 14.311 0 14.311İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 188.506 386.592 575.098 188.864 174.168 363.032Devlet Borçlanma Senetleri188.506 386.592 575.098 188.864 174.168 363.032Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-804.197 0 -804.197 -569.780 0 -569.780SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.16) 63.247 0 63.247 215.235 0 215.235Satış Amaçlı63.247 0 63.247 215.235 0 215.235Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI41.842 0 41.842 31.842 0 31.842İştirakler (Net)4.897 0 4.897 4.897 0 4.897Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.897 0 4.897 4.897 0 4.897Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 36.945 0 36.945 26.945 0 26.945Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar5.445 0 5.445 5.445 0 5.445Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar31.500 0 31.500 21.500 0 21.500Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.12) 323.651 0 323.651 256.817 0 256.817MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.13) 69.877 0 69.877 35.001 0 35.001Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer69.877 0 69.877 35.001 0 35.001YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI3.509 0 3.509 47 0 47ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.15) 54.427 0 54.427 79.305 0 79.305DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.17) 236.034 28.661 264.695 206.049 17.840 223.889VARLIKLAR TOPLAMI10.843.922 11.041.838 21.885.760 13.039.132 7.579.139 20.618.271YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 6.658.925 6.907.773 13.566.698 6.314.694 4.998.532 11.313.226ALINAN KREDİLER(5.II.3) 16.773 842.608 859.381 10.298 1.328.914 1.339.212PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 733.257 733.257 0 495.936 495.936İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.4) 383.937 1.334.395 1.718.332 503.729 1.338.856 1.842.585Bonolar383.937 0 383.937 480.459 0 480.459Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 23.270 0 23.270Tahviller0 1.334.395 1.334.395 0 1.338.856 1.338.856FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 761.112 27.093 788.205 1.490.186 26.067 1.516.253Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı761.112 27.093 788.205 1.490.186 26.067 1.516.253Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.6) 63.465 4.929 68.394 0 463 463KARŞILIKLAR(5.II.8) 96.772 0 96.772 109.511 0 109.511Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı29.588 0 29.588 23.259 0 23.259Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar67.184 0 67.184 86.252 0 86.252CARİ VERGİ BORCU(5.II.9) 40.580 0 40.580 39.376 0 39.376ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.11) 0 1.789.018 1.789.018 0 1.596.143 1.596.143Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 1.789.018 1.789.018 0 1.596.143 1.596.143DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.5) 382.924 186.395 569.319 691.043 352.651 1.043.694ÖZKAYNAKLAR(5.II.12) 1.643.063 12.741 1.655.804 1.348.081 -26.209 1.321.872Ödenmiş Sermaye941.161 0 941.161 941.161 0 941.161Sermaye Yedekleri210.253 0 210.253 128.678 0 128.678Hisse Senedi İhraç Primleri128.678 0 128.678 128.678 0 128.678Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri81.575 0 81.575 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-7.777 0 -7.777 -5.743 0 -5.743Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.033 12.741 15.774 -363 -26.209 -26.572Kar Yedekleri284.349 0 284.349 410.286 0 410.286Yasal Yedekler31.719 0 31.719 21.886 0 21.886Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler252.630 0 252.630 388.400 0 388.400Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar212.044 0 212.044 -125.938 0 -125.938Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -322.597 0 -322.597Dönem Net Kâr veya Zararı212.044 0 212.044 196.659 0 196.659Azınlık Payları(5.II.13) 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI10.047.551 11.838.209 21.885.760 10.506.918 10.111.353 20.618.271Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 2.496.581 2.620.846Kredilerden Alınan Faizler2.232.296 2.379.330Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler24.574 31.645Bankalardan Alınan Faizler117.175 144.796Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler28.968 5.312Menkul Değerlerden Alınan Faizler89.228 59.003Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar17.803 3.063Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar42.829 39.419İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler28.596 16.521Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri4.340 760FAİZ GİDERLERİ (-)-1.680.551 -1.748.376Mevduata Verilen Faizler(5.IV.2) -1.276.701 -1.243.978Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(5.IV.2) -184.436 -217.688Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-21.760 -15.882İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(5.IV.2) -179.864 -270.389Kiralama Faiz Giderleri-16.975 -30Diğer Faiz Giderleri-815 -409NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ816.030 872.470NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ199.787 78.524Alınan Ücret ve Komisyonlar234.079 120.040Gayri Nakdi Kredilerden12.697 14.063Diğer(5.IV.12) 221.382 105.977Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-34.292 -41.516Gayri Nakdi Kredilere-226 -168Diğer(5.IV.12) -34.066 -41.348TEMETTÜ GELİRLERİ(5.IV.3) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.4) 71.978 7.431Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)61.235 64.586Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-441 -130.355Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)11.184 73.200DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.5) 171.685 217.803FAALİYET BRÜT KÂRI1.259.480 1.176.228BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -489.872 -470.830DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-98 -16.074PERSONEL GİDERLERİ (-)-258.683 -230.787DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.7) -260.697 -220.714NET FAALİYET KARI (ZARARI)250.130 237.823BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.8) 250.130 237.823SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.9) -38.086 -41.164Cari Vergi Karşılığı-22.747 -3Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-15.339 -41.161Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.10) 212.044 196.659DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.11) 212.044 196.659Grubun Karı (Zararı)212.044 196.659Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00225000 0,00209000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818514BIST