***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor
11.05.2020 22:20
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.629 197.010 1.322.191 58 1.322.249
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.629 197.010 1.322.191 58 1.322.249
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.873 0 1.873 0 0 61.575 63.448 4 63.452
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.948 -197.010 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.597 -196.659 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 -351 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 100.000 0 -5.743 0 -5.743 0 -24.699 0 -24.699 284.348 319 61.575 1.485.639 62 1.485.701
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.348 319 214.927 1.659.005 87 1.659.092
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.348 319 214.927 1.659.005 87 1.659.092
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.315 0 -31.315 0 0 64.447 33.132 13 33.145
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -3.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.520 0 -3.520
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 2.883 -214.927 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.883 -2.883 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 78.055 0 -7.777 0 -7.777 0 -15.541 0 -15.541 496.392 3.202 64.447 1.688.617 100 1.688.717
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.240.299 34.239.095 42.479.394 8.357.010 31.229.346 39.586.356
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 418.941 644.787 1.063.728 432.859 591.809 1.024.668
Teminat Mektupları
418.941 284.119 703.060 432.859 317.754 750.613
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
418.941 284.119 703.060 432.859 317.754 750.613
Banka Kredileri
0 132.876 132.876 0 105.847 105.847
İthalat Kabul Kredileri
0 132.876 132.876 0 105.847 105.847
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 227.792 227.792 0 168.208 168.208
Belgeli Akreditifler
0 227.792 227.792 0 168.208 168.208
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1.822.435 4.963.120 6.785.555 1.400.659 4.244.481 5.645.140
Cayılamaz Taahhütler
(5.III.1) 1.822.435 4.963.120 6.785.555 1.400.659 4.244.481 5.645.140
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
555.999 4.963.120 5.519.119 282.771 4.244.481 4.527.252
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.013.956 0 1.013.956 876.316 0 876.316
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
198.479 0 198.479 187.578 0 187.578
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.614 0 6.614 5.940 0 5.940
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
32.248 0 32.248 32.901 0 32.901
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 1 0 1
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
15.139 0 15.139 15.152 0 15.152
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.5) 5.998.923 28.631.188 34.630.111 6.523.492 26.393.056 32.916.548
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 1.009.479 1.188.040 2.197.519
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 1.009.479 1.188.040 2.197.519
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.998.923 28.631.188 34.630.111 5.514.013 25.205.016 30.719.029
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
661.617 4.120.985 4.782.602 789.133 3.670.515 4.459.648
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
303.251 2.090.637 2.393.888 300.839 1.919.936 2.220.775
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
358.366 2.030.348 2.388.714 488.294 1.750.579 2.238.873
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.613.062 19.920.931 22.533.993 2.351.909 17.281.148 19.633.057
Swap Para Alım İşlemleri
1.040.710 9.972.118 11.012.828 1.305.805 8.192.207 9.498.012
Swap Para Satım İşlemleri
1.522.352 9.297.213 10.819.565 996.104 8.494.921 9.491.025
Swap Faiz Alım İşlemleri
25.000 325.800 350.800 25.000 297.010 322.010
Swap Faiz Satım İşlemleri
25.000 325.800 350.800 25.000 297.010 322.010
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.722.111 3.430.757 6.152.868 2.372.971 3.096.321 5.469.292
Para Alım Opsiyonları
1.348.682 1.727.752 3.076.434 1.186.485 1.568.157 2.754.642
Para Satım Opsiyonları
1.373.429 1.703.005 3.076.434 1.186.486 1.528.164 2.714.650
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.133 1.158.515 1.160.648 0 1.157.032 1.157.032
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
144.856.711 78.082.012 222.938.723 139.427.639 69.316.021 208.743.660
EMANET KIYMETLER
2.565.798 632.421 3.198.219 2.589.824 486.973 3.076.797
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.266.995 0 1.266.995 1.464.433 0 1.464.433
Emanete Alınan Menkul Değerler
549.316 425.088 974.404 295.983 320.411 616.394
Tahsile Alınan Çekler
401.721 188.258 589.979 374.930 150.636 525.566
Tahsile Alınan Ticari Senetler
119.180 19.075 138.255 119.792 15.926 135.718
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
228.586 0 228.586 334.686 0 334.686
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
142.290.913 77.449.591 219.740.504 136.837.815 68.829.048 205.666.863
Menkul Kıymetler
359.063 53.798 412.861 299.004 90.954 389.958
Teminat Senetleri
261.292 246.032 507.324 277.294 231.955 509.249
Emtia
0 52.375 52.375 0 46.554 46.554
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.855.642 14.952.297 23.807.939 9.517.452 12.306.034 21.823.486
Diğer Rehinli Kıymetler
132.814.916 62.145.089 194.960.005 126.744.065 56.153.551 182.897.616
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
153.097.010 112.321.107 265.418.117 147.784.649 100.545.367 248.330.016
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
125.514 177.433
Alınan Faizler
496.700 651.322
Ödenen Faizler
-169.579 -466.552
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
55.194 65.540
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-15.862 163.392
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
148.769 1.688
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-263.415 -111.980
Ödenen Vergiler
-5.216 -7.379
Diğer
-121.077 -118.598
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-245.714 177.062
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.550.660 1.479.799
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-361.839 27.718
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.909.698 -1.379.199
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-38.651 135.658
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-548.248 -98.055
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.466.642 259.141
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 -201.839
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
161.957 -226.073
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
433.463 179.912
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-120.200 354.495
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
127.587 -362.769
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-6.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-59.405 -159.078
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
88.727 152.324
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -172.935
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
96.900 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -173.252
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
7.365 -9.828
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
395.655 85.003
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
479.690 161.626
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-83.624 -174.029
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.081 -2.594
Diğer
2.670 100.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
101.917 81.757
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
504.959 158.486
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.122.993 2.088.158
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.627.952 2.246.644
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.460 61.579
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-31.315 1.873
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-31.315 1.873
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-39.027 1.501
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.712 372
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.145 63.452
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.097.540 3.750.355 5.847.895 3.401.883 3.418.554 6.820.437
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.1) 1.162.106 2.932.907 4.095.013 633.126 2.595.084 3.228.210
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
179.887 2.713.055 2.892.942 200.986 2.506.889 2.707.875
Bankalar
(5.I.3) 865.257 219.852 1.085.109 402.631 88.195 490.826
Para Piyasalarından Alacaklar
117.530 0 117.530 30.010 0 30.010
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-568 0 -568 -501 0 -501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 69.769 629 70.398 2.045.039 718 2.045.757
Devlet Borçlanma Senetleri
25.157 629 25.786 24.835 706 25.541
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
44.612 0 44.612 2.020.204 12 2.020.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 2.716 728.515 731.231 11.952 795.616 807.568
Devlet Borçlanma Senetleri
2.716 189.103 191.819 11.952 177.546 189.498
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 3.574 3.574 0 3.800 3.800
Diğer Finansal Varlıklar
0 535.838 535.838 0 614.270 614.270
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 862.949 88.304 951.253 711.766 27.136 738.902
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
862.949 88.304 951.253 711.766 27.136 738.902
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.6) 8.902.368 8.210.093 17.112.461 6.656.778 7.594.623 14.251.401
Krediler
(5.I.5) 9.470.978 7.802.525 17.273.503 7.270.746 7.206.662 14.477.408
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(5.I.5) 951 2.980 3.931 1.723 1.369 3.092
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 184.147 404.588 588.735 188.506 386.592 575.098
Devlet Borçlanma Senetleri
184.147 404.588 588.735 188.506 386.592 575.098
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-753.708 0 -753.708 -804.197 0 -804.197
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 123.233 0 123.233 63.247 0 63.247
Satış Amaçlı
123.233 0 123.233 63.247 0 63.247
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
42.397 0 42.397 36.397 0 36.397
İştirakler (Net)
(5.I.7) 4.897 0 4.897 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.897 0 4.897 4.897 0 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 37.500 0 37.500 31.500 0 31.500
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
37.500 0 37.500 31.500 0 31.500
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 315.300 0 315.300 324.109 0 324.109
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 75.905 0 75.905 69.894 0 69.894
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
75.905 0 75.905 69.894 0 69.894
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
4.254 0 4.254 3.509 0 3.509
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 57.395 0 57.395 54.503 0 54.503
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.17) 274.962 27.702 302.664 237.049 28.661 265.710
VARLIKLAR TOPLAMI
11.893.354 11.988.150 23.881.504 10.847.369 11.041.838 21.889.207
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.II.1) 7.176.197 7.402.026 14.578.223 6.658.867 6.906.821 13.565.688
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 15.532 1.018.703 1.034.235 16.773 842.608 859.381
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
10.011 742.094 752.105 0 733.257 733.257
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.4) 754.587 1.389.765 2.144.352 383.937 1.334.395 1.718.332
Bonolar
754.587 0 754.587 383.937 0 383.937
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 1.389.765 1.389.765 0 1.334.395 1.334.395
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 777.033 88.271 865.304 761.112 27.093 788.205
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
777.033 88.271 865.304 761.112 27.093 788.205
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 61.149 2.486 63.635 63.707 4.929 68.636
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 191.394 0 191.394 97.137 0 97.137
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
36.963 0 36.963 29.953 0 29.953
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
154.431 0 154.431 67.184 0 67.184
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 44.276 0 44.276 41.045 0 41.045
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 1.900.267 1.900.267 0 1.789.018 1.789.018
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.900.267 1.900.267 0 1.789.018 1.789.018
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 373.871 245.125 618.996 383.021 186.395 569.416
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 1.707.407 -18.690 1.688.717 1.646.351 12.741 1.659.092
Ödenmiş Sermaye
41.161
Sermaye Yedekleri
206.733 0 206.733 210.253 0 210.253
Hisse Senedi İhraç Primleri
128.678 0 128.678 128.678 0 128.678
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
78.055 0 78.055 81.575 0 81.575
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-7.777 0 -7.777 -7.777 0 -7.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.149 -18.690 -15.541 3.033 12.741 15.774
Kar Yedekleri
496.392 0 496.392 284.348 0 284.348
Yasal Yedekler
42.321 0 42.321 31.719 0 31.719
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
454.071 0 454.071 252.629 0 252.629
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
67.649 0 67.649 215.246 0 215.246
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
3.202 0 3.202 319 0 319
Dönem Net Kâr veya Zararı
64.447 0 64.447 214.927 0 214.927
Azınlık Payları
(5.II.13) 100 0 100 87 0 87
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.111.457 12.770.047 23.881.504 10.051.950 11.837.257 21.889.207
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 554.830 635.190
Kredilerden Alınan Faizler
(5.IV.1) 521.061 563.279
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 8.515
Bankalardan Alınan Faizler
(5.IV.1) 9.224 41.812
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.569 1.659
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(5.IV.1) 20.657 19.569
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.732 900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
9.545 10.947
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
9.380 7.722
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
319 356
FAİZ GİDERLERİ (-)
-309.652 -469.991
Mevduata Verilen Faizler
(5.IV.2) -203.353 -363.487
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(5.IV.2) -51.509 -48.028
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.861 -709
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(5.IV.2) -38.916 -48.281
Kiralama Faiz Giderleri
-4.628 -3.813
Diğer Faiz Giderleri
-7.385 -5.673
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
245.178 165.199
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
49.898 57.856
Alınan Ücret ve Komisyonlar
58.369 66.236
Gayri Nakdi Kredilerden
4.401 3.457
Diğer
(5.IV.12) 53.968 62.779
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-8.471 -8.380
Gayri Nakdi Kredilere
-26 -84
Diğer
(5.IV.12) -8.445 -8.296
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 66.167 143.176
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
6.386 27.300
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
91.012 88.259
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-31.231 27.617
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 33.334 112.438
FAALİYET BRÜT KÂRI
394.577 478.669
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -71.107 -152.324
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -70.011 -131.028
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-76.530 -64.937
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -92.094 -61.583
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
84.835 68.797
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 84.835 68.797
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -20.375 -7.218
Cari Vergi Karşılığı
-15.555 -113
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8.246 -7.105
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.426 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 64.460 61.579
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 64.460 61.579
Grubun Karı (Zararı)
64.447 61.575
Azınlık Payları Karı (Zararı)
13 4
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00068000 0,00065000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844265
BIST