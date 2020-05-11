***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor
11.05.2020 22:19
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.597 196.659 1.321.872 0 1.321.872
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.597 196.659 1.321.872 0 1.321.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.873 0 1.873 0 0 61.177 63.050 0 63.050
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.937 322.597 -196.659 1 0 1
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.937 322.597 -196.659 1 0 1
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 100.000 0 -5.743 0 -5.743 0 -24.699 0 -24.699 284.349 0 61.177 1.484.923 0 1.484.923
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 0 212.044 1.655.804 0 1.655.804
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 0 212.044 1.655.804 0 1.655.804
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.315 0 -31.315 0 0 63.136 31.821 0 31.821
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -3.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.520 0 -3.520
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 78.055 0 -7.777 0 -7.777 0 -15.541 0 -15.541 496.393 0 63.136 1.684.105 0 1.684.105
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.240.299 34.239.095 42.479.394 8.357.010 31.229.346 39.586.356
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 418.941 644.787 1.063.728 432.859 591.809 1.024.668
Teminat Mektupları
418.941 284.119 703.060 432.859 317.754 750.613
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
418.941 284.119 703.060 432.859 317.754 750.613
Banka Kredileri
0 132.876 132.876 0 105.847 105.847
İthalat Kabul Kredileri
0 132.876 132.876 0 105.847 105.847
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 227.792 227.792 0 168.208 168.208
Belgeli Akreditifler
0 227.792 227.792 0 168.208 168.208
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1.822.435 4.963.120 6.785.555 1.400.659 4.244.481 5.645.140
Cayılamaz Taahhütler
(5.III.1) 1.822.435 4.963.120 6.785.555 1.400.659 4.244.481 5.645.140
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
555.999 4.963.120 5.519.119 282.771 4.244.481 4.527.252
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.013.956 0 1.013.956 876.316 0 876.316
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
198.479 0 198.479 187.578 0 187.578
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.614 0 6.614 5.940 0 5.940
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
32.248 0 32.248 32.901 0 32.901
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 1 0 1
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
15.139 0 15.139 15.152 0 15.152
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.5) 5.998.923 28.631.188 34.630.111 6.523.492 26.393.056 32.916.548
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 1.009.479 1.188.040 2.197.519
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 1.009.479 1.188.040 2.197.519
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.998.923 28.631.188 34.630.111 5.514.013 25.205.016 30.719.029
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
661.617 4.120.985 4.782.602 789.133 3.670.515 4.459.648
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
303.251 2.090.637 2.393.888 300.839 1.919.936 2.220.775
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
358.366 2.030.348 2.388.714 488.294 1.750.579 2.238.873
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.613.062 19.920.931 22.533.993 2.351.909 17.281.148 19.633.057
Swap Para Alım İşlemleri
1.040.710 9.972.118 11.012.828 1.305.805 8.192.207 9.498.012
Swap Para Satım İşlemleri
1.522.352 9.297.213 10.819.565 996.104 8.494.921 9.491.025
Swap Faiz Alım İşlemleri
25.000 325.800 350.800 25.000 297.010 322.010
Swap Faiz Satım İşlemleri
25.000 325.800 350.800 25.000 297.010 322.010
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.722.111 3.430.757 6.152.868 2.372.971 3.096.321 5.469.292
Para Alım Opsiyonları
1.348.682 1.727.752 3.076.434 1.186.485 1.568.157 2.754.642
Para Satım Opsiyonları
1.373.429 1.703.005 3.076.434 1.186.486 1.528.164 2.714.650
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.133 1.158.515 1.160.648 0 1.157.032 1.157.032
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
144.856.711 78.082.012 222.938.723 139.427.639 69.316.021 208.743.660
EMANET KIYMETLER
2.565.798 632.421 3.198.219 2.589.824 486.973 3.076.797
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.266.995 0 1.266.995 1.464.433 0 1.464.433
Emanete Alınan Menkul Değerler
549.316 425.088 974.404 295.983 320.411 616.394
Tahsile Alınan Çekler
401.721 188.258 589.979 374.930 150.636 525.566
Tahsile Alınan Ticari Senetler
119.180 19.075 138.255 119.792 15.926 135.718
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
228.586 0 228.586 334.686 0 334.686
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
142.290.913 77.449.591 219.740.504 136.837.815 68.829.048 205.666.863
Menkul Kıymetler
359.063 53.798 412.861 299.004 90.954 389.958
Teminat Senetleri
261.292 246.032 507.324 277.294 231.955 509.249
Emtia
0 52.375 52.375 0 46.554 46.554
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.855.642 14.952.297 23.807.939 9.517.452 12.306.034 21.823.486
Diğer Rehinli Kıymetler
132.814.916 62.145.089 194.960.005 126.744.065 56.153.551 182.897.616
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
153.097.010 112.321.107 265.418.117 147.784.649 100.545.367 248.330.016
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
143.953 176.926
Alınan Faizler
496.694 651.305
Ödenen Faizler
-167.987 -466.552
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
52.323 64.385
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-16.038 163.127
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
148.769 1.688
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-263.668 -111.119
Ödenen Vergiler
-4.847 -7.266
Diğer
-101.293 -118.642
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-275.649 67.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.551.514 1.479.975
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-361.849 27.718
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.909.698 -1.379.199
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-38.535 135.626
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-549.819 -98.055
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.467.203 259.268
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 -201.839
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
161.957 -226.073
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
403.578 70.396
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-131.696 244.743
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
139.076 -253.029
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-6.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-59.382 -153.560
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
119.981 256.546
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -172.935
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
96.900 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -173.252
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-12.423 -9.828
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
395.655 85.003
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
479.690 161.626
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-83.624 -174.029
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.081 -2.594
Diğer
2.670 100.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
101.917 81.757
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
504.952 158.474
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.122.993 2.087.857
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.627.945 2.246.331
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.136 61.177
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-31.315 1.873
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-31.315 1.873
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-39.027 1.501
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.712 372
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.821 63.050
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.089.363 3.750.355 5.839.718 3.394.557 3.418.554 6.813.111
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.1) 1.162.099 2.932.907 4.095.006 633.116 2.595.084 3.228.200
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
179.887 2.713.055 2.892.942 200.986 2.506.889 2.707.875
Bankalar
(5.I.3) 865.250 219.852 1.085.102 402.621 88.195 490.816
Para Piyasalarından Alacaklar
117.530 0 117.530 30.010 0 30.010
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-568 0 -568 -501 0 -501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 61.599 629 62.228 2.037.723 718 2.038.441
Devlet Borçlanma Senetleri
25.157 629 25.786 24.835 706 25.541
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
36.442 0 36.442 2.012.888 12 2.012.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 2.716 728.515 731.231 11.952 795.616 807.568
Devlet Borçlanma Senetleri
2.716 189.103 191.819 11.952 177.546 189.498
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 3.574 3.574 0 3.800 3.800
Diğer Finansal Varlıklar
0 535.838 535.838 0 614.270 614.270
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 862.949 88.304 951.253 711.766 27.136 738.902
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
862.949 88.304 951.253 711.766 27.136 738.902
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.6) 8.902.368 8.210.093 17.112.461 6.656.778 7.594.623 14.251.401
Krediler
(5.I.5) 9.470.978 7.802.525 17.273.503 7.270.746 7.206.662 14.477.408
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(5.I.5) 951 2.980 3.931 1.723 1.369 3.092
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 184.147 404.588 588.735 188.506 386.592 575.098
Devlet Borçlanma Senetleri
184.147 404.588 588.735 188.506 386.592 575.098
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-753.708 0 -753.708 -804.197 0 -804.197
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 123.233 0 123.233 63.247 0 63.247
Satış Amaçlı
123.233 0 123.233 63.247 0 63.247
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
47.842 0 47.842 41.842 0 41.842
İştirakler (Net)
(5.I.7) 4.897 0 4.897 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.897 0 4.897 4.897 0 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 42.945 0 42.945 36.945 0 36.945
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.445 0 5.445 5.445 0 5.445
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
37.500 0 37.500 31.500 0 31.500
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 314.837 0 314.837 323.651 0 323.651
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 75.890 0 75.890 69.877 0 69.877
Şerefiye
0 0