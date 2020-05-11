***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.597 196.659 1.321.872 0 1.321.872TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.597 196.659 1.321.872 0 1.321.872Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.873 0 1.873 0 0 61.177 63.050 0 63.050Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.937 322.597 -196.659 1 0 1Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.937 322.597 -196.659 1 0 1Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler941.161 128.678 0 100.000 0 -5.743 0 -5.743 0 -24.699 0 -24.699 284.349 0 61.177 1.484.923 0 1.484.923Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 0 212.044 1.655.804 0 1.655.804TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 0 212.044 1.655.804 0 1.655.804Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.315 0 -31.315 0 0 63.136 31.821 0 31.821Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -3.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.520 0 -3.520Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler941.161 128.678 0 78.055 0 -7.777 0 -7.777 0 -15.541 0 -15.541 496.393 0 63.136 1.684.105 0 1.684.105Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.240.299 34.239.095 42.479.394 8.357.010 31.229.346 39.586.356GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 418.941 644.787 1.063.728 432.859 591.809 1.024.668Teminat Mektupları418.941 284.119 703.060 432.859 317.754 750.613Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları418.941 284.119 703.060 432.859 317.754 750.613Banka Kredileri0 132.876 132.876 0 105.847 105.847İthalat Kabul Kredileri0 132.876 132.876 0 105.847 105.847Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 227.792 227.792 0 168.208 168.208Belgeli Akreditifler0 227.792 227.792 0 168.208 168.208Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1.822.435 4.963.120 6.785.555 1.400.659 4.244.481 5.645.140Cayılamaz Taahhütler(5.III.1) 1.822.435 4.963.120 6.785.555 1.400.659 4.244.481 5.645.140Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri555.999 4.963.120 5.519.119 282.771 4.244.481 4.527.252Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.013.956 0 1.013.956 876.316 0 876.316Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri198.479 0 198.479 187.578 0 187.578İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri6.614 0 6.614 5.940 0 5.940Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri32.248 0 32.248 32.901 0 32.901Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 1 0 1Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler15.139 0 15.139 15.152 0 15.152Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.III.5) 5.998.923 28.631.188 34.630.111 6.523.492 26.393.056 32.916.548Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 1.009.479 1.188.040 2.197.519Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 1.009.479 1.188.040 2.197.519Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler5.998.923 28.631.188 34.630.111 5.514.013 25.205.016 30.719.029Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri661.617 4.120.985 4.782.602 789.133 3.670.515 4.459.648Vadeli Döviz Alım İşlemleri303.251 2.090.637 2.393.888 300.839 1.919.936 2.220.775Vadeli Döviz Satım İşlemleri358.366 2.030.348 2.388.714 488.294 1.750.579 2.238.873Para ve Faiz Swap İşlemleri2.613.062 19.920.931 22.533.993 2.351.909 17.281.148 19.633.057Swap Para Alım İşlemleri1.040.710 9.972.118 11.012.828 1.305.805 8.192.207 9.498.012Swap Para Satım İşlemleri1.522.352 9.297.213 10.819.565 996.104 8.494.921 9.491.025Swap Faiz Alım İşlemleri25.000 325.800 350.800 25.000 297.010 322.010Swap Faiz Satım İşlemleri25.000 325.800 350.800 25.000 297.010 322.010Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.722.111 3.430.757 6.152.868 2.372.971 3.096.321 5.469.292Para Alım Opsiyonları1.348.682 1.727.752 3.076.434 1.186.485 1.568.157 2.754.642Para Satım Opsiyonları1.373.429 1.703.005 3.076.434 1.186.486 1.528.164 2.714.650Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer2.133 1.158.515 1.160.648 0 1.157.032 1.157.032EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER144.856.711 78.082.012 222.938.723 139.427.639 69.316.021 208.743.660EMANET KIYMETLER2.565.798 632.421 3.198.219 2.589.824 486.973 3.076.797Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.266.995 0 1.266.995 1.464.433 0 1.464.433Emanete Alınan Menkul Değerler549.316 425.088 974.404 295.983 320.411 616.394Tahsile Alınan Çekler401.721 188.258 589.979 374.930 150.636 525.566Tahsile Alınan Ticari Senetler119.180 19.075 138.255 119.792 15.926 135.718Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler228.586 0 228.586 334.686 0 334.686Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER142.290.913 77.449.591 219.740.504 136.837.815 68.829.048 205.666.863Menkul Kıymetler359.063 53.798 412.861 299.004 90.954 389.958Teminat Senetleri261.292 246.032 507.324 277.294 231.955 509.249Emtia0 52.375 52.375 0 46.554 46.554Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.855.642 14.952.297 23.807.939 9.517.452 12.306.034 21.823.486Diğer Rehinli Kıymetler132.814.916 62.145.089 194.960.005 126.744.065 56.153.551 182.897.616Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI153.097.010 112.321.107 265.418.117 147.784.649 100.545.367 248.330.016Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı143.953 176.926Alınan Faizler496.694 651.305Ödenen Faizler-167.987 -466.552Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar52.323 64.385Elde Edilen Diğer Kazançlar-16.038 163.127Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar148.769 1.688Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-263.668 -111.119Ödenen Vergiler-4.847 -7.266Diğer-101.293 -118.642Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-275.649 67.817Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.551.514 1.479.975Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-361.849 27.718Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.909.698 -1.379.199Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-38.535 135.626Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-549.819 -98.055Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.467.203 259.268Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 -201.839Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)161.957 -226.073Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)403.578 70.396Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-131.696 244.743YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları139.076 -253.029İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-6.000 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-59.382 -153.560Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller119.981 256.546Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 -172.935Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar96.900 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -173.252Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-12.423 -9.828FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit395.655 85.003Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit479.690 161.626Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-83.624 -174.029İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.081 -2.594Diğer2.670 100.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi101.917 81.757Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)504.952 158.474Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.122.993 2.087.857Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.627.945 2.246.331Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)63.136 61.177DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-31.315 1.873Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-31.315 1.873Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-39.027 1.501Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.712 372TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.821 63.050Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.089.363 3.750.355 5.839.718 3.394.557 3.418.554 6.813.111Nakit ve Nakit Benzerleri(5.I.1) 1.162.099 2.932.907 4.095.006 633.116 2.595.084 3.228.200Nakit Değerler ve Merkez Bankası179.887 2.713.055 2.892.942 200.986 2.506.889 2.707.875Bankalar(5.I.3) 865.250 219.852 1.085.102 402.621 88.195 490.816Para Piyasalarından Alacaklar117.530 0 117.530 30.010 0 30.010Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-568 0 -568 -501 0 -501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.2) 61.599 629 62.228 2.037.723 718 2.038.441Devlet Borçlanma Senetleri25.157 629 25.786 24.835 706 25.541Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar36.442 0 36.442 2.012.888 12 2.012.900Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 2.716 728.515 731.231 11.952 795.616 807.568Devlet Borçlanma Senetleri2.716 189.103 191.819 11.952 177.546 189.498Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 3.574 3.574 0 3.800 3.800Diğer Finansal Varlıklar0 535.838 535.838 0 614.270 614.270Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 862.949 88.304 951.253 711.766 27.136 738.902Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı862.949 88.304 951.253 711.766 27.136 738.902Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.I.6) 8.902.368 8.210.093 17.112.461 6.656.778 7.594.623 14.251.401Krediler(5.I.5) 9.470.978 7.802.525 17.273.503 7.270.746 7.206.662 14.477.408Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(5.I.5) 951 2.980 3.931 1.723 1.369 3.092İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 184.147 404.588 588.735 188.506 386.592 575.098Devlet Borçlanma Senetleri184.147 404.588 588.735 188.506 386.592 575.098Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-753.708 0 -753.708 -804.197 0 -804.197SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.16) 123.233 0 123.233 63.247 0 63.247Satış Amaçlı123.233 0 123.233 63.247 0 63.247Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI47.842 0 47.842 41.842 0 41.842İştirakler (Net)(5.I.7) 4.897 0 4.897 4.897 0 4.897Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.897 0 4.897 4.897 0 4.897Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 42.945 0 42.945 36.945 0 36.945Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar5.445 0 5.445 5.445 0 5.445Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar37.500 0 37.500 31.500 0 31.500Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.12) 314.837 0 314.837 323.651 0 323.651MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.13) 75.890 0 75.890 69.877 0 69.877Şerefiye0 0