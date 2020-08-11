***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.629 197.010 1.322.191 58 1.322.249TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.629 197.010 1.322.191 58 1.322.249Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.894 0 22.894 0 0 110.175 133.069 9 133.078Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 92.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.769 0 92.769Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.948 -197.010 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.597 -196.659 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 -351 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler941.161 128.678 0 92.769 0 -5.743 0 -5.743 0 -3.678 0 -3.678 284.348 319 110.175 1.548.029 67 1.548.096Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.348 319 214.927 1.659.005 87 1.659.092TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.348 319 214.927 1.659.005 87 1.659.092Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.495 0 -3.495 0 0 124.325 120.830 37 120.867Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -7.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.007 0 -7.007Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 2.883 -214.927 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.883 -2.883 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler941.161 128.678 0 74.568 0 -7.777 0 -7.777 0 12.279 0 12.279 496.392 3.202 124.325 1.772.828 124 1.772.952Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.033.891 32.030.778 40.064.669 8.357.010 31.229.346 39.586.356GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 485.612 651.603 1.137.215 432.859 591.809 1.024.668Teminat Mektupları485.612 282.275 767.887 432.859 317.754 750.613Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları485.612 282.275 767.887 432.859 317.754 750.613Banka Kredileri0 158.600 158.600 0 105.847 105.847İthalat Kabul Kredileri0 158.600 158.600 0 105.847 105.847Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 210.728 210.728 0 168.208 168.208Belgeli Akreditifler0 210.728 210.728 0 168.208 168.208Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1.439.711 4.168.210 5.607.921 1.400.659 4.244.481 5.645.140Cayılamaz Taahhütler(5.III.1) 1.439.711 4.168.210 5.607.921 1.400.659 4.244.481 5.645.140Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri145.608 4.168.210 4.313.818 282.771 4.244.481 4.527.252Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.060.185 0 1.060.185 876.316 0 876.316Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri179.742 0 179.742 187.578 0 187.578İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri7.306 0 7.306 5.940 0 5.940Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri31.736 0 31.736 32.901 0 32.901Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 1 0 1Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler15.134 0 15.134 15.152 0 15.152Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.III.5) 6.108.568 27.210.965 33.319.533 6.523.492 26.393.056 32.916.548Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar564.857 752.642 1.317.499 1.009.479 1.188.040 2.197.519Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler564.857 752.642 1.317.499 1.009.479 1.188.040 2.197.519Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler5.543.711 26.458.323 32.002.034 5.514.013 25.205.016 30.719.029Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri967.701 3.882.208 4.849.909 789.133 3.670.515 4.459.648Vadeli Döviz Alım İşlemleri629.515 1.804.444 2.433.959 300.839 1.919.936 2.220.775Vadeli Döviz Satım İşlemleri338.186 2.077.764 2.415.950 488.294 1.750.579 2.238.873Para ve Faiz Swap İşlemleri2.778.113 18.748.381 21.526.494 2.351.909 17.281.148 19.633.057Swap Para Alım İşlemleri1.090.832 9.239.509 10.330.341 1.305.805 8.192.207 9.498.012Swap Para Satım İşlemleri1.477.281 8.922.398 10.399.679 996.104 8.494.921 9.491.025Swap Faiz Alım İşlemleri105.000 293.237 398.237 25.000 297.010 322.010Swap Faiz Satım İşlemleri105.000 293.237 398.237 25.000 297.010 322.010Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.797.897 2.713.951 4.511.848 2.372.971 3.096.321 5.469.292Para Alım Opsiyonları877.060 1.375.926 2.252.986 1.186.485 1.568.157 2.754.642Para Satım Opsiyonları920.837 1.338.025 2.258.862 1.186.486 1.528.164 2.714.650Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.113.783 1.113.783 0 1.157.032 1.157.032EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER145.326.110 83.271.569 228.597.679 139.427.639 69.316.021 208.743.660EMANET KIYMETLER2.358.256 1.152.932 3.511.188 2.589.824 486.973 3.076.797Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.393.076 0 1.393.076 1.464.433 0 1.464.433Emanete Alınan Menkul Değerler274.592 883.173 1.157.765 295.983 320.411 616.394Tahsile Alınan Çekler274.346 229.698 504.044 374.930 150.636 525.566Tahsile Alınan Ticari Senetler109.892 40.061 149.953 119.792 15.926 135.718Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler306.350 0 306.350 334.686 0 334.686Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER142.967.854 82.118.637 225.086.491 136.837.815 68.829.048 205.666.863Menkul Kıymetler296.780 50.409 347.189 299.004 90.954 389.958Teminat Senetleri276.197 249.510 525.707 277.294 231.955 509.249Emtia0 68.449 68.449 0 46.554 46.554Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.367.678 15.803.350 24.171.028 9.517.452 12.306.034 21.823.486Diğer Rehinli Kıymetler134.027.199 65.946.919 199.974.118 126.744.065 56.153.551 182.897.616Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI153.360.001 115.302.347 268.662.348 147.784.649 100.545.367 248.330.016Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı192.017 96.219Alınan Faizler1.068.282 1.259.036Ödenen Faizler-336.600 -863.935Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar84.575 131.924Elde Edilen Diğer Kazançlar21.325 14.098Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar170.726 3.803Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-561.403 -221.494Ödenen Vergiler-6.040 -10.795Diğer-248.848 -216.418Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim109.007 -375.045Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış943.412 1.487.203Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-208.920 -871Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.491.118 -1.714.887Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-30.140 86.897Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-600.087 -502.807Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)255.795 562.943Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)438.024 -197.172Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)802.041 -96.351Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı301.024 -278.826YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-512.015 -102.847İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-6.000 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-36.001 -168.482Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller58.765 317.795Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-84.271 -122.187Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.226 19.418Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-459.099 -139.562Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer7.365 -9.829FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit69.455 195.953Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit137.483 222.829Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-72.120 -18.948İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.081 -7.928Diğer7.173 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi131.248 13.698Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-10.288 -172.022Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.122.993 2.087.857Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.112.705 1.915.835Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)124.362 110.184DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-3.495 22.894Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.495 22.894Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri96Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler946 -5.002TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)120.867 133.078Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.129.622 3.888.414 6.018.036 3.406.780 3.418.554 6.825.334Nakit ve Nakit Benzerleri(5.I.1) 489.128 2.937.722 3.426.850 633.126 2.595.084 3.228.210Nakit Değerler ve Merkez Bankası465.592 2.519.065 2.984.657 200.986 2.506.889 2.707.875Bankalar(5.I.3) 24.101 303.034 327.135 402.631 88.195 490.826Para Piyasalarından Alacaklar0 115.623 115.623 30.010 0 30.010Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-565 0 -565 -501 0 -501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.2) 800.790 7.685 808.475 2.045.039 718 2.045.757Devlet Borçlanma Senetleri26.120 2 26.122 24.835 706 25.541Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar774.670 7.683 782.353 2.020.204 12 2.020.216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 7.522 889.278 896.800 16.849 795.616 812.465Devlet Borçlanma Senetleri2.625 315.340 317.965 11.952 177.546 189.498Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.897 4.499 9.396 4.897 3.800 8.697Diğer Finansal Varlıklar0 569.439 569.439 0 614.270 614.270Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 832.182 53.729 885.911 711.766 27.136 738.902Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı832.182 53.729 885.911 711.766 27.136 738.902Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.I.6) 7.603.529 8.553.398 16.156.927 6.656.778 7.594.623 14.251.401Krediler(5.I.5) 8.173.912 7.662.871 15.836.783 7.270.746 7.206.662 14.477.408Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(5.I.5) 544 5.287 5.831 1.723 1.369 3.092İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 188.216 885.240 1.073.456 188.506 386.592 575.098Devlet Borçlanma Senetleri188.216 872.986 1.061.202 188.506 386.592 575.098Diğer Finansal Varlıklar0 12.254 12.254 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-759.143 0 -759.143 -804.197 0 -804.197SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.16) 103.819 0 103.819 63.247 0 63.247Satış Amaçlı103.819 0 103.819 63.247 0 63.247Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI37.500 0 37.500 31.500 0 31.500İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 37.500 0 37.500 31.500 0 31.500Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar37.500 0 37.500 31.500 0 31.500Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.12) 352.583 0 352.583 324.109 0 324.109MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.13) 84.393 0 84.393 69.894 0 69.894Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer84.393 0 84.393 69.894 0 69.894YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI4.015 0 4.015 3.509 0 3.509ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.15) 92.333 0 92.333 54.503 0 54.503DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.17) 258.632 28.593 287.225 237.049 28.661 265.710VARLIKLAR TOPLAMI10.666.426 12.470.405 23.136.831 10.847.369 11.041.838 21.889.207YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 6.153.485 7.314.277 13.467.762 6.658.867 6.906.821 13.565.688ALINAN KREDİLER(5.II.3) 13.091 1.281.732 1.294.823 16.773 842.608 859.381PARA PİYASALARINA BORÇLAR59.140 799.342 858.482 0 733.257 733.257İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.4) 353.487 1.433.523 1.787.010 383.937 1.334.395 1.718.332Bonolar353.487 0 353.487 383.937 0 383.937Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 1.433.523 1.433.523 0 1.334.395 1.334.395FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 833.167 53.709 886.876 761.112 27.093 788.205Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı833.167 53.709 886.876 761.112 27.093 788.205Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.6) 55.128 1.089 56.217 63.707 4.929 68.636KARŞILIKLAR(5.II.8) 280.898 0 280.898 97.137 0 97.137Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı30.150 0 30.150 29.953 0 29.953Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar250.748 0 250.748 67.184 0 67.184CARİ VERGİ BORCU(5.II.9) 40.638 0 40.638 41.045 0 41.045ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.9) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.11) 0 2.022.854 2.022.854 0 1.789.018 1.789.018Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.022.854 2.022.854 0 1.789.018 1.789.018DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.5) 493.666 174.653 668.319 383.021 186.395 569.416ÖZKAYNAKLAR(5.II.12) 1.764.006 8.946 1.772.952 1.646.351 12.741 1.659.092Ödenmiş Sermaye941.161 0 941.161 941.161 0 941.161Sermaye Yedekleri203.246 0 203.246 210.253 0 210.253Hisse Senedi İhraç Primleri128.678 0 128.678 128.678 0 128.678Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri74.568 0 74.568 81.575 0 81.575Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-7.777 0 -7.777 -7.777 0 -7.777Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.333 8.946 12.279 3.033 12.741 15.774Kar Yedekleri496.392 0 496.392 284.348 0 284.348Yasal Yedekler42.321 0 42.321 31.719 0 31.719Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler454.071 0 454.071 252.629 0 252.629Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar127.527 0 127.527 215.246 0 215.246Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı3.202 0 3.202 319 0 319Dönem Net Kâr veya Zararı124.325 0 124.325 214.927 0 214.927Azınlık Payları(5.II.13) 124 0 124 87 0 87YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI10.046.706 13.090.125 23.136.831 10.051.950 11.837.257 21.889.207Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 1.082.267 1.264.361 527.437 629.171Kredilerden Alınan Faizler(5.IV.1) 1.014.504 1.130.038 493.443 566.759Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 17.123 0 8.608Bankalardan Alınan Faizler(5.IV.1) 12.770 67.695 3.546 25.883Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler7.899 4.015 4.330 2.356Menkul Değerlerden Alınan Faizler(5.IV.1) 46.483 44.710 25.826 25.141Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar3.647 2.006 1.915 1.106Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar21.277 22.680 11.732 11.733İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler21.559 20.024 12.179 12.302Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri611 780 292 424FAİZ GİDERLERİ (-)-579.773 -871.863 -270.121 -401.872Mevduata Verilen Faizler(5.IV.2) -364.519 -656.124 -161.166 -292.637Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(5.IV.2) -99.802 -95.371 -48.293 -47.343Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-9.160 -12.506 -5.299 -6.721İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(5.IV.2) -82.215 -99.246 -43.299 -50.965Kiralama Faiz Giderleri-9.088 -7.953 -4.460 -4.140Diğer Faiz Giderleri-14.989 -663 -7.604 -66NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ502.494 392.498 257.316 227.299NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ71.576 114.783 21.678 56.927Alınan Ücret ve Komisyonlar87.555 132.105 29.186 65.869Gayri Nakdi Kredilerden8.121 6.950 3.720 3.493Diğer(5.IV.12) 79.434 125.155 25.466 62.376Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-15.979 -17.322 -7.508 -8.942Gayri Nakdi Kredilere-47 -132 -21 -48Diğer(5.IV.12) -15.932 -17.190 -7.487 -8.894TEMETTÜ GELİRLERİ(5.IV.3) 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.4) 118.616 101.299 52.449 -41.877Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)25.815 46.130 19.429 18.830Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)116.873 4.757 25.861 -83.502Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-24.072 50.412 7.159 22.795DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.5) 44.995 101.417 11.661 -11.021FAALİYET BRÜT KÂRI737.681 709.997 343.104 231.328BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -132.773 -209.878 -61.666 -57.554DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -130.521 -124.056 -60.510 6.972PERSONEL GİDERLERİ (-)-147.656 -130.674 -71.126 -65.737DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.7) -164.147 -122.120 -72.053 -60.537NET FAALİYET KARI (ZARARI)162.584 123.269 77.749 54.472BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.8) 162.584 123.269 77.749 54.472SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.9) -38.222 -13.085 -17.847 -5.867Cari Vergi Karşılığı-75.106 -18.353 -59.551 -18.240Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-25.900 0 -17.654 7.105Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi62.784 5.268 59.358 5.268SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.10) 124.362 110.184 59.902 48.605DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.11) 124.362 110.184 59.902 48.605Grubun Karı (Zararı)124.325 110.175 59.878 48.600Azınlık Payları Karı (Zararı)37 9 24 5Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00132000 0,00117000 0,00064000 0,00052000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868193BIST