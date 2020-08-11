***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.597 196.659 1.321.872 0 1.321.872TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.597 196.659 1.321.872 0 1.321.872Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.894 0 22.894 0 0 109.289 132.183 0 132.183Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 92.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.769 0 92.769Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.597 -196.659 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.597 -196.659 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler941.161 128.678 0 92.769 0 -5.743 0 -5.743 0 -3.678 0 -3.678 284.348 0 109.289 1.546.824 0 1.546.824Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 0 212.044 1.655.804 0 1.655.804TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 0 212.044 1.655.804 0 1.655.804Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.495 0 -3.495 0 0 120.653 117.158 0 117.158Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -7.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.007 0 -7.007Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler941.161 128.678 0 74.568 0 -7.777 0 -7.777 0 12.279 0 12.279 496.393 0 120.653 1.765.955 0 1.765.955Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.033.891 32.030.778 40.064.669 8.357.010 31.229.346 39.586.356GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 485.612 651.603 1.137.215 432.859 591.809 1.024.668Teminat Mektupları485.612 282.275 767.887 432.859 317.754 750.613Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları485.612 282.275 767.887 432.859 317.754 750.613Banka Kredileri0 158.600 158.600 0 105.847 105.847İthalat Kabul Kredileri0 158.600 158.600 0 105.847 105.847Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 210.728 210.728 0 168.208 168.208Belgeli Akreditifler0 210.728 210.728 0 168.208 168.208Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1.439.711 4.168.210 5.607.921 1.400.659 4.244.481 5.645.140Cayılamaz Taahhütler(5.III.1) 1.439.711 4.168.210 5.607.921 1.400.659 4.244.481 5.645.140Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri145.608 4.168.210 4.313.818 282.771 4.244.481 4.527.252Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.060.185 0 1.060.185 876.316 0 876.316Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri179.742 0 179.742 187.578 0 187.578İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri7.306 0 7.306 5.940 0 5.940Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri31.736 0 31.736 32.901 0 32.901Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 1 0 1Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler15.134 0 15.134 15.152 0 15.152Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.III.5) 6.108.568 27.210.965 33.319.533 6.523.492 26.393.056 32.916.548Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar564.857 752.642 1.317.499 1.009.479 1.188.040 2.197.519Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler564.857 752.642 1.317.499 1.009.479 1.188.040 2.197.519Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler5.543.711 26.458.323 32.002.034 5.514.013 25.205.016 30.719.029Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri967.701 3.882.208 4.849.909 789.133 3.670.515 4.459.648Vadeli Döviz Alım İşlemleri629.515 1.804.444 2.433.959 300.839 1.919.936 2.220.775Vadeli Döviz Satım İşlemleri338.186 2.077.764 2.415.950 488.294 1.750.579 2.238.873Para ve Faiz Swap İşlemleri2.778.113 18.748.381 21.526.494 2.351.909 17.281.148 19.633.057Swap Para Alım İşlemleri1.090.832 9.239.509 10.330.341 1.305.805 8.192.207 9.498.012Swap Para Satım İşlemleri1.477.281 8.922.398 10.399.679 996.104 8.494.921 9.491.025Swap Faiz Alım İşlemleri105.000 293.237 398.237 25.000 297.010 322.010Swap Faiz Satım İşlemleri105.000 293.237 398.237 25.000 297.010 322.010Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.797.897 2.713.951 4.511.848 2.372.971 3.096.321 5.469.292Para Alım Opsiyonları877.060 1.375.926 2.252.986 1.186.485 1.568.157 2.754.642Para Satım Opsiyonları920.837 1.338.025 2.258.862 1.186.486 1.528.164 2.714.650Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.113.783 1.113.783 0 1.157.032 1.157.032EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER145.326.110 83.271.569 228.597.679 139.427.639 69.316.021 208.743.660EMANET KIYMETLER2.358.256 1.152.932 3.511.188 2.589.824 486.973 3.076.797Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.393.076 0 1.393.076 1.464.433 0 1.464.433Emanete Alınan Menkul Değerler274.592 883.173 1.157.765 295.983 320.411 616.394Tahsile Alınan Çekler274.346 229.698 504.044 374.930 150.636 525.566Tahsile Alınan Ticari Senetler109.892 40.061 149.953 119.792 15.926 135.718Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler306.350 0 306.350 334.686 0 334.686Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER142.967.854 82.118.637 225.086.491 136.837.815 68.829.048 205.666.863Menkul Kıymetler296.780 50.409 347.189 299.004 90.954 389.958Teminat Senetleri276.197 249.510 525.707 277.294 231.955 509.249Emtia0 68.449 68.449 0 46.554 46.554Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.367.678 15.803.350 24.171.028 9.517.452 12.306.034 21.823.486Diğer Rehinli Kıymetler134.027.199 65.946.919 199.974.118 126.744.065 56.153.551 182.897.616Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI153.360.001 115.302.347 268.662.348 147.784.649 100.545.367 248.330.016Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı246.684 95.575Alınan Faizler1.069.621 1.259.001Ödenen Faizler-329.694 -863.910Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar77.248 129.210Elde Edilen Diğer Kazançlar20.957 13.551Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar170.726 3.803Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-559.492 -219.511Ödenen Vergiler-4.986 -10.542Diğer-197.696 -216.027Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim53.604 -374.976Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış947.000 1.487.681Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-208.930 -1.172Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.498.565 -1.714.887Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-29.219 86.902Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-600.995 -502.807Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)255.693 563.313Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)438.024 -197.172Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)750.596 -96.834Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı300.288 -279.401YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-487.114 -219.258İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-6.000 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-36.044 -168.222Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller116.538 317.795Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-82.772 -122.187Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.727 19.418Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-459.099 -256.233Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-25.464 -9.829FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit63.464 195.940Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit137.483 222.829Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-72.120 -18.948İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-9.072 -7.941Diğer7.173 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi113.058 130.370Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-10.304 -172.349Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.122.993 2.087.857Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.112.689 1.915.508Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)120.653 109.289DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-3.495 22.894Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.495 22.894Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-4.441 27.896Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler946 -5.002TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)117.158 132.183Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.118.703 3.888.414 6.007.117 3.399.454 3.418.554 6.818.008Nakit ve Nakit Benzerleri(5.I.1) 489.113 2.937.722 3.426.835 633.116 2.595.084 3.228.200Nakit Değerler ve Merkez Bankası465.592 2.519.065 2.984.657 200.986 2.506.889 2.707.875Bankalar(5.I.3) 24.086 303.034 327.120 402.621 88.195 490.816Para Piyasalarından Alacaklar0 115.623 115.623 30.010 0 30.010Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-565 0 -565 -501 0 -501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.2) 789.886 7.685 797.571 2.037.723 718 2.038.441Devlet Borçlanma Senetleri26.120 2 26.122 24.835 706 25.541Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar763.766 7.683 771.449 2.012.888 12 2.012.900Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 7.522 889.278 896.800 16.849 795.616 812.465Devlet Borçlanma Senetleri2.625 315.340 317.965 11.952 177.546 189.498Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.897 4.499 9.396 4.897 3.800 8.697Diğer Finansal Varlıklar0 569.439 569.439 0 614.270 614.270Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 832.182 53.729 885.911 711.766 27.136 738.902Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı832.182 53.729 885.911 711.766 27.136 738.902Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.I.6) 7.603.529 8.553.398 16.156.927 6.656.778 7.594.623 14.251.401Krediler(5.I.5) 8.173.912 7.662.871 15.836.783 7.270.746 7.206.662 14.477.408Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(5.I.5) 544 5.287 5.831 1.723 1.369 3.092İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 188.216 885.240 1.073.456 188.506 386.592 575.098Devlet Borçlanma Senetleri188.216 872.986 1.061.202 188.506 386.592 575.098Diğer Finansal Varlıklar0 12.254 12.254 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-759.143 0 -759.143 -804.197 0 -804.197SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.16) 103.819 0 103.819 63.247 0 63.247Satış Amaçlı103.819 0 103.819 63.247 0 63.247Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI42.945 0 42.945 36.945 0 36.945İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 42.945 0 42.945 36.945 0 36.945Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar5.445 0 5.445 5.445 0 5.445Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar37.500 0 37.500 31.500 0 31.500Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.12) 352.166 0 352.166 323.651 0 323.651MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.13) 84.380 0 84.380 69.877 0 69.877Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer84.380 0 84.380 69.877 0 69.877YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI4.015 0 4.015 3.509 0 3.509ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.15) 92.234 0 92.234 54.427 0 54.427DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.17) 256.696 28.593 285.289 236.034 28.661 264.695VARLIKLAR TOPLAMI10.658.487 12.470.405 23.128.892 10.843.922 11.041.838 21.885.760YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 6.153.504 7.315.166 13.468.670 6.658.925 6.907.773 13.566.698ALINAN KREDİLER(5.II.3) 13.091 1.281.732 1.294.823 16.773 842.608 859.381PARA PİYASALARINA BORÇLAR59.140 799.342 858.482 0 733.257 733.257İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.4) 353.487 1.433.523 1.787.010 383.937 1.334.395 1.718.332Bonolar353.487 0 353.487 383.937 0 383.937Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 1.433.523 1.433.523 0 1.334.395 1.334.395FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 833.167 53.709 886.876 761.112 27.093 788.205Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı833.167 53.709 886.876 761.112 27.093 788.205Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.6) 54.905 1.089 55.994 63.465 4.929 68.394KARŞILIKLAR(5.II.8) 280.416 0 280.416 96.772 0 96.772Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı29.668 0 29.668 29.588 0 29.588Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar250.748 0 250.748 67.184 0 67.184CARİ VERGİ BORCU(5.II.9) 39.620 0 39.620 40.580 0 40.580ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.9) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.11) 0 2.022.854 2.022.854 0 1.789.018 1.789.018Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.022.854 2.022.854 0 1.789.018 1.789.018DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.5) 493.539 174.653 668.192 382.924 186.395 569.319ÖZKAYNAKLAR(5.II.12) 1.757.009 8.946 1.765.955 1.643.063 12.741 1.655.804Ödenmiş Sermaye