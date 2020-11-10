***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.597 196.659 1.321.872 0 1.321.872TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.597 196.659 1.321.872 0 1.321.872Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.411 0 32.411 0 0 161.614 194.025 0 194.025Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 86.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.239 0 86.239Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.597 -196.659 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.597 -196.659 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler941.161 128.678 0 86.239 0 -5.743 0 -5.743 0 5.839 0 5.839 284.348 0 161.614 1.602.136 0 1.602.136Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 0 212.044 1.655.804 0 1.655.804TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 0 212.044 1.655.804 0 1.655.804Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.145 0 -9.145 0 0 178.622 169.477 0 169.477Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -10.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.203 0 -10.203Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler941.161 128.678 0 71.372 0 -7.777 0 -7.777 0 6.629 0 6.629 496.393 0 178.622 1.815.078 0 1.815.078Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER10.326.966 32.294.030 42.620.996 8.357.010 31.229.346 39.586.356GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 580.371 750.867 1.331.238 432.859 591.809 1.024.668Teminat Mektupları557.821 297.107 854.928 432.859 317.754 750.613Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları557.821 297.107 854.928 432.859 317.754 750.613Banka Kredileri22.550 139.674 162.224 0 105.847 105.847İthalat Kabul Kredileri22.550 139.674 162.224 0 105.847 105.847Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 314.086 314.086 0 168.208 168.208Belgeli Akreditifler0 314.086 314.086 0 168.208 168.208Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER2.094.903 1.378.243 3.473.146 1.400.659 4.244.481 5.645.140Cayılamaz Taahhütler(5.III.1) 2.094.903 1.378.243 3.473.146 1.400.659 4.244.481 5.645.140Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri661.273 1.378.243 2.039.516 282.771 4.244.481 4.527.252Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.196.260 0 1.196.260 876.316 0 876.316Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri183.658 0 183.658 187.578 0 187.578İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri9.017 0 9.017 5.940 0 5.940Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri29.561 0 29.561 32.901 0 32.901Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 1 0 1Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler15.134 0 15.134 15.152 0 15.152Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.III.5) 7.651.692 30.164.920 37.816.612 6.523.492 26.393.056 32.916.548Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 1.009.479 1.188.040 2.197.519Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 1.009.479 1.188.040 2.197.519Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler7.651.692 30.164.920 37.816.612 5.514.013 25.205.016 30.719.029Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.258.477 3.534.597 4.793.074 789.133 3.670.515 4.459.648Vadeli Döviz Alım İşlemleri975.656 1.421.405 2.397.061 300.839 1.919.936 2.220.775Vadeli Döviz Satım İşlemleri282.821 2.113.192 2.396.013 488.294 1.750.579 2.238.873Para ve Faiz Swap İşlemleri5.012.937 23.210.780 28.223.717 2.351.909 17.281.148 19.633.057Swap Para Alım İşlemleri964.221 12.794.496 13.758.717 1.305.805 8.192.207 9.498.012Swap Para Satım İşlemleri3.838.716 9.747.026 13.585.742 996.104 8.494.921 9.491.025Swap Faiz Alım İşlemleri105.000 334.629 439.629 25.000 297.010 322.010Swap Faiz Satım İşlemleri105.000 334.629 439.629 25.000 297.010 322.010Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.343.215 2.656.214 3.999.429 2.372.971 3.096.321 5.469.292Para Alım Opsiyonları661.553 1.334.862 1.996.415 1.186.485 1.568.157 2.754.642Para Satım Opsiyonları681.662 1.321.352 2.003.014 1.186.486 1.528.164 2.714.650Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri37.063 0 37.063 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri37.063 0 37.063 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 763.329 763.329 0 1.157.032 1.157.032EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER150.895.427 96.359.848 247.255.275 139.427.639 69.316.021 208.743.660EMANET KIYMETLER1.388.141 1.664.866 3.053.007 2.589.824 486.973 3.076.797Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları517.704 0 517.704 1.464.433 0 1.464.433Emanete Alınan Menkul Değerler124.278 1.268.000 1.392.278 295.983 320.411 616.394Tahsile Alınan Çekler351.565 349.866 701.431 374.930 150.636 525.566Tahsile Alınan Ticari Senetler99.205 47.000 146.205 119.792 15.926 135.718Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler295.389 0 295.389 334.686 0 334.686Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER149.507.286 94.694.982 244.202.268 136.837.815 68.829.048 205.666.863Menkul Kıymetler344.594 84.561 429.155 299.004 90.954 389.958Teminat Senetleri163.982 275.474 439.456 277.294 231.955 509.249Emtia0 76.414 76.414 0 46.554 46.554Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul7.739.633 17.453.088 25.192.721 9.517.452 12.306.034 21.823.486Diğer Rehinli Kıymetler141.259.077 76.805.445 218.064.522 126.744.065 56.153.551 182.897.616Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI161.222.393 128.653.878 289.876.271 147.784.649 100.545.367 248.330.016Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı639.117 218.441Alınan Faizler1.554.903 1.787.351Ödenen Faizler-753.276 -1.340.572Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar121.653 178.948Elde Edilen Diğer Kazançlar177.465 207.020Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar235.482 125.399Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-342.600 -338.196Ödenen Vergiler-20.428 -22.941Diğer-334.082 -378.568Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim603.376 791.058Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.139.348 -220.863Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.233.669 -34.968Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.602.619 -418.459Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-40.930 -70.739Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-333.971 -158.310Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.787.109 2.044.883Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)730.799 -361.583Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.157.309 11.097Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.242.493 1.009.499YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-763.687 -144.137İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-81.000 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-67.297 -145.184Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller150.699 345.299Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-197.907 -98.847Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.262 27.535Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-536.010 -239.615Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-36.434 -33.325FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-182.211 -72.947Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit41.562 131.167Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-218.374 -274.094İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-13.474 -12.378Diğer8.075 82.358Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-91.477 -63.386Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)205.118 729.029Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.122.993 2.087.857Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.328.111 2.816.886Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)178.622 161.614DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-9.145 32.411Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-9.145 32.411Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-11.557 39.973Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.412 -7.562TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)169.477 194.025Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.799.809 4.881.510 6.681.319 3.399.454 3.418.554 6.818.008Nakit ve Nakit Benzerleri(5.I.1) 589.117 3.835.856 4.424.973 633.116 2.595.084 3.228.200Nakit Değerler ve Merkez Bankası270.948 3.338.220 3.609.168 200.986 2.506.889 2.707.875Bankalar(5.I.3) 187.547 251.177 438.724 402.621 88.195 490.816Para Piyasalarından Alacaklar131.546 246.459 378.005 30.010 0 30.010Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-924 0 -924 -501 0 -501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.2) 100.558 7.844 108.402 2.037.723 718 2.038.441Devlet Borçlanma Senetleri26.491 4 26.495 24.835 706 25.541Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar74.067 7.840 81.907 2.012.888 12 2.012.900Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 7.772 1.005.884 1.013.656 16.849 795.616 812.465Devlet Borçlanma Senetleri2.875 352.607 355.482 11.952 177.546 189.498Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.897 5.315 10.212 4.897 3.800 8.697Diğer Finansal Varlıklar0 647.962 647.962 0 614.270 614.270Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 1.102.362 31.926 1.134.288 711.766 27.136 738.902Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.102.362 31.926 1.134.288 711.766 27.136 738.902Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.I.6) 9.540.442 9.187.771 18.728.213 6.656.778 7.594.623 14.251.401Krediler(5.I.5) 10.161.702 8.138.263 18.299.965 7.270.746 7.206.662 14.477.408Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(5.I.5) 349 3.095 3.444 1.723 1.369 3.092İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 184.026 1.046.413 1.230.439 188.506 386.592 575.098Devlet Borçlanma Senetleri184.026 1.032.534 1.216.560 188.506 386.592 575.098Diğer Finansal Varlıklar0 13.879 13.879 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-805.635 0 -805.635 -804.197 0 -804.197SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.16) 98.358 0 98.358 63.247 0 63.247Satış Amaçlı98.358 0 98.358 63.247 0 63.247Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI117.945 0 117.945 36.945 0 36.945İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 117.945 0 117.945 36.945 0 36.945Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar5.445 0 5.445 5.445 0 5.445Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar112.500 0 112.500 31.500 0 31.500Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.12) 352.060 0 352.060 323.651 0 323.651MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.13) 86.846 0 86.846 69.877 0 69.877Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer86.846 0 86.846 69.877 0 69.877YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI12.803 0 12.803 3.509 0 3.509ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.15) 75.489 0 75.489 54.427 0 54.427DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.17) 263.348 31.974 295.322 236.034 28.661 264.695VARLIKLAR TOPLAMI12.347.100 14.101.255 26.448.355 10.843.922 11.041.838 21.885.760YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 6.174.051 9.889.444 16.063.495 6.658.925 6.907.773 13.566.698ALINAN KREDİLER(5.II.3) 17.522 1.581.710 1.599.232 16.773 842.608 859.381PARA PİYASALARINA BORÇLAR12.870 877.968 890.838 0 733.257 733.257İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.4) 0 1.581.541 1.581.541 383.937 1.334.395 1.718.332Bonolar0 0 0 383.937 0 383.937Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 1.581.541 1.581.541 0 1.334.395 1.334.395FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 979.418 32.152 1.011.570 761.112 27.093 788.205Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı979.418 32.152 1.011.570 761.112 27.093 788.205Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.6) 54.770 723 55.493 63.465 4.929 68.394KARŞILIKLAR(5.II.8) 222.241 0 222.241 96.772 0 96.772Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı32.321 0 32.321 29.588 0 29.588Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar189.920 0 189.920 67.184 0 67.184CARİ VERGİ BORCU(5.II.9) 43.940 0 43.940 40.580 0 40.580ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.9) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.11) 0 2.275.763 2.275.763 0 1.789.018 1.789.018Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.275.763 2.275.763 0 1.789.018 1.789.018DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.5) 615.209 273.955 889.164 382.924 186.395 569.319ÖZKAYNAKLAR(5.II.12) 1.812.209 2.869 1.815.078 1.643.063 12.741 1.655.804Ödenmiş Sermaye941.161 0 941.161 941.161 0 941.161Sermaye Yedekleri200.050 0 200.050 210.253 0 210.253Hisse Senedi İhraç Primleri128.678 0 128.678 128.678 0 128.678Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri71.372 0 71.372 81.575 0 81.575Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-7.777 0 -7.777 -7.777 0 -7.777Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.760 2.869 6.629 3.033 12.741 15.774Kar Yedekleri496.393 0 496.393 284.349 0 284.349Yasal Yedekler42.321 0 42.321 31.719 0 31.719Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler454.072 0 454.072 252.630 0 252.630Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar178.622 0 178.622 212.044 0 212.044Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı178.622 0 178.622 212.044 0 212.044Azınlık Payları(5.II.13) 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI9.932.230 16.516.125 26.448.355 10.047.551 11.838.209 21.885.760Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1.578.330 1.943.751 496.070 679.425Kredilerden Alınan Faizler(5.IV.1) 1.469.468 1.739.571 454.964 609.533Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 24.501 0 7.378Bankalardan Alınan Faizler(5.IV.1) 14.544 99.614 1.781 31.954Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler9.488 11.128 1.589 7.113Menkul Değerlerden Alınan Faizler(5.IV.1) 80.212 67.624 33.729 22.914Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar5.721 3.024 2.074 1.018Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar35.861 32.470 14.584 9.790İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler38.630 32.130 17.071 12.106Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri4.618 1.313 4.007 533FAİZ GİDERLERİ (-)-849.279 -1.325.156 -269.513 -453.305Mevduata Verilen Faizler(5.IV.2) -527.058 -1.010.541 -162.538 -354.417Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(5.IV.2) -158.641 -138.654 -58.839 -43.283Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-14.655 -17.307 -5.495 -4.801İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(5.IV.2) -112.259 -145.598 -30.044 -46.352Kiralama Faiz Giderleri-13.474 -12.378 -4.394 -4.437Diğer Faiz Giderleri-23.192 -678 -8.203 -15NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ729.051 618.595 226.557 226.120NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ100.874 154.002 36.286 41.780Alınan Ücret ve Komisyonlar124.684 179.146 44.456 49.755Gayri Nakdi Kredilerden12.278 9.823 4.157 2.873Diğer(5.IV.12) 112.406 169.323 40.299 46.882Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-23.810 -25.144 -8.170 -7.975Gayri Nakdi Kredilere-62 -185 -15 -53Diğer(5.IV.12) -23.748 -24.959 -8.155 -7.922TEMETTÜ GELİRLERİ(5.IV.3) 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.4) 119.978 73.755 1.976 -26.966Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)32.101 56.987 6.674 11.430Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)73.033 -10.376 -43.840 -15.133Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)14.844 27.144 39.142 -23.263DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.5) 55.159 119.913 10.144 18.465FAALİYET BRÜT KÂRI1.005.062 966.265 274.963 259.399BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -193.770 -299.613 -60.997 -89.735DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -128.530 -105.081 1.991 18.975PERSONEL GİDERLERİ (-)-219.162 -191.510 -73.249 -62.196DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.7) -232.381 -184.076 -69.310 -62.579NET FAALİYET KARI (ZARARI)231.219 185.985 73.398 63.864BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.8) 231.219 185.985 73.398 63.864SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.9) -52.597 -24.371 -15.429 -11.539Cari Vergi Karşılığı-71.247 -7.455 2.782 10.628Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-85.094 -16.916 -59.194 -22.167Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi103.744 0 40.983 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.10) 178.622 161.614 57.969 52.325DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.11) 178.622 161.614 57.969 52.325Grubun Karı (Zararı)178.622 161.614 57.969 52.325Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00190000 0,00172000 0,00062000 0,00056000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887871BIST