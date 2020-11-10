***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.629 197.010 1.322.191 58 1.322.249TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.629 197.010 1.322.191 58 1.322.249Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.411 0 32.411 0 0 163.464 195.875 19 195.894Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 86.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.239 0 86.239Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.948 -197.010 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.597 -196.659 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 -351 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler941.161 128.678 0 86.239 0 -5.743 0 -5.743 0 5.839 0 5.839 284.348 319 163.464 1.604.305 77 1.604.382Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.348 319 214.927 1.659.005 87 1.659.092TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.348 319 214.927 1.659.005 87 1.659.092Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.145 0 -9.145 0 0 183.243 174.098 47 174.145Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -10.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.203 0 -10.203Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 2.883 -214.927 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.883 -2.883 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler941.161 128.678 0 71.372 0 -7.777 0 -7.777 0 6.629 0 6.629 496.392 3.202 183.243 1.822.900 134 1.823.034Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER10.326.966 32.294.030 42.620.996 8.357.010 31.229.346 39.586.356GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 580.371 750.867 1.331.238 432.859 591.809 1.024.668Teminat Mektupları557.821 297.107 854.928 432.859 317.754 750.613Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları557.821 297.107 854.928 432.859 317.754 750.613Banka Kredileri22.550 139.674 162.224 0 105.847 105.847İthalat Kabul Kredileri22.550 139.674 162.224 0 105.847 105.847Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 314.086 314.086 0 168.208 168.208Belgeli Akreditifler0 314.086 314.086 0 168.208 168.208Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER2.094.903 1.378.243 3.473.146 1.400.659 4.244.481 5.645.140Cayılamaz Taahhütler(5.III.1) 2.094.903 1.378.243 3.473.146 1.400.659 4.244.481 5.645.140Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri661.273 1.378.243 2.039.516 282.771 4.244.481 4.527.252Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.196.260 0 1.196.260 876.316 0 876.316Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri183.658 0 183.658 187.578 0 187.578İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri9.017 0 9.017 5.940 0 5.940Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri29.561 0 29.561 32.901 0 32.901Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 1 0 1Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler15.134 0 15.134 15.152 0 15.152Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.III.5) 7.651.692 30.164.920 37.816.612 6.523.492 26.393.056 32.916.548Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 1.009.479 1.188.040 2.197.519Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 1.009.479 1.188.040 2.197.519Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler7.651.692 30.164.920 37.816.612 5.514.013 25.205.016 30.719.029Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.258.477 3.534.597 4.793.074 789.133 3.670.515 4.459.648Vadeli Döviz Alım İşlemleri975.656 1.421.405 2.397.061 300.839 1.919.936 2.220.775Vadeli Döviz Satım İşlemleri282.821 2.113.192 2.396.013 488.294 1.750.579 2.238.873Para ve Faiz Swap İşlemleri5.012.937 23.210.780 28.223.717 2.351.909 17.281.148 19.633.057Swap Para Alım İşlemleri964.221 12.794.496 13.758.717 1.305.805 8.192.207 9.498.012Swap Para Satım İşlemleri3.838.716 9.747.026 13.585.742 996.104 8.494.921 9.491.025Swap Faiz Alım İşlemleri105.000 334.629 439.629 25.000 297.010 322.010Swap Faiz Satım İşlemleri105.000 334.629 439.629 25.000 297.010 322.010Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.343.215 2.656.214 3.999.429 2.372.971 3.096.321 5.469.292Para Alım Opsiyonları661.553 1.334.862 1.996.415 1.186.485 1.568.157 2.754.642Para Satım Opsiyonları681.662 1.321.352 2.003.014 1.186.486 1.528.164 2.714.650Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri37.063 0 37.063 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri37.063 0 37.063 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 763.329 763.329 0 1.157.032 1.157.032EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER150.895.427 96.359.848 247.255.275 139.427.639 69.316.021 208.743.660EMANET KIYMETLER1.388.141 1.664.866 3.053.007 2.589.824 486.973 3.076.797Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları517.704 0 517.704 1.464.433 0 1.464.433Emanete Alınan Menkul Değerler124.278 1.268.000 1.392.278 295.983 320.411 616.394Tahsile Alınan Çekler351.565 349.866 701.431 374.930 150.636 525.566Tahsile Alınan Ticari Senetler99.205 47.000 146.205 119.792 15.926 135.718Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler295.389 0 295.389 334.686 0 334.686Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER149.507.286 94.694.982 244.202.268 136.837.815 68.829.048 205.666.863Menkul Kıymetler344.594 84.561 429.155 299.004 90.954 389.958Teminat Senetleri163.982 275.474 439.456 277.294 231.955 509.249Emtia0 76.414 76.414 0 46.554 46.554Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul7.739.633 17.453.088 25.192.721 9.517.452 12.306.034 21.823.486Diğer Rehinli Kıymetler141.259.077 76.805.445 218.064.522 126.744.065 56.153.551 182.897.616Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI161.222.393 128.653.878 289.876.271 147.784.649 100.545.367 248.330.016Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı610.156 220.079Alınan Faizler1.554.912 1.787.402Ödenen Faizler-754.791 -1.340.621Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar131.969 183.751Elde Edilen Diğer Kazançlar178.556 207.856Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar235.482 125.399Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-345.985 -341.210Ödenen Vergiler-21.754 -23.480Diğer-368.233 -379.018Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim668.694 789.728Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.134.814 -222.701Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.233.659 -34.968Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.595.172 -418.459Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-40.839 -70.744Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-332.456 -158.273Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.786.604 2.044.931Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)730.799 -361.583Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.218.603 11.525Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.278.850 1.009.807YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-800.019 -144.397İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-81.000 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-58.363 -145.444Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller80.614 345.299Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-200.768 -98.847Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.123 27.535Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-536.010 -239.615Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-11.615 -33.325FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-182.225 -72.947Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit41.562 131.167Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-218.374 -274.094İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-13.488 -12.378Diğer8.075 82.358Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-91.477 -63.387Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)205.129 729.076Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.122.993 2.088.158Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.328.122 2.817.234Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)183.290 163.483DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-9.145 32.411Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-9.145 32.411Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-11.557 39.973Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.412 -7.562TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)174.145 195.894Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.811.670 4.881.510 6.693.180 3.406.780 3.418.554 6.825.334Nakit ve Nakit Benzerleri(5.I.1) 589.128 3.835.856 4.424.984 633.126 2.595.084 3.228.210Nakit Değerler ve Merkez Bankası270.948 3.338.220 3.609.168 200.986 2.506.889 2.707.875Bankalar(5.I.3) 187.558 251.177 438.735 402.631 88.195 490.826Para Piyasalarından Alacaklar131.546 246.459 378.005 30.010 0 30.010Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-924 0 -924 -501 0 -501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.2) 112.408 7.844 120.252 2.045.039 718 2.045.757Devlet Borçlanma Senetleri26.491 4 26.495 24.835 706 25.541Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar85.917 7.840 93.757 2.020.204 12 2.020.216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 7.772 1.005.884 1.013.656 16.849 795.616 812.465Devlet Borçlanma Senetleri2.875 352.607 355.482 11.952 177.546 189.498Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.897 5.315 10.212 4.897 3.800 8.697Diğer Finansal Varlıklar0 647.962 647.962 0 614.270 614.270Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 1.102.362 31.926 1.134.288 711.766 27.136 738.902Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.102.362 31.926 1.134.288 711.766 27.136 738.902Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.I.6) 9.540.442 9.187.771 18.728.213 6.656.778 7.594.623 14.251.401Krediler(5.I.5) 10.161.702 8.138.263 18.299.965 7.270.746 7.206.662 14.477.408Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(5.I.5) 349 3.095 3.444 1.723 1.369 3.092İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 184.026 1.046.413 1.230.439 188.506 386.592 575.098Devlet Borçlanma Senetleri184.026 1.032.534 1.216.560 188.506 386.592 575.098Diğer Finansal Varlıklar0 13.879 13.879 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-805.635 0 -805.635 -804.197 0 -804.197SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.16) 98.358 0 98.358 63.247 0 63.247Satış Amaçlı98.358 0 98.358 63.247 0 63.247Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI112.500 0 112.500 31.500 0 31.500İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 112.500 0 112.500 31.500 0 31.500Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar112.500 0 112.500 31.500 0 31.500Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.12) 352.443 0 352.443 324.109 0 324.109MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.13) 86.857 0 86.857 69.894 0 69.894Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer86.857 0 86.857 69.894 0 69.894YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI12.803 0 12.803 3.509 0 3.509ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.15) 75.618 0 75.618 54.503 0 54.503DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.17) 264.272 31.974 296.246 237.049 28.661 265.710VARLIKLAR TOPLAMI12.354.963 14.101.255 26.456.218 10.847.369 11.041.838 21.889.207YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 6.173.917 9.888.063 16.061.980 6.658.867 6.906.821 13.565.688ALINAN KREDİLER(5.II.3) 17.522 1.581.710 1.599.232 16.773 842.608 859.381PARA PİYASALARINA BORÇLAR12.870 877.968 890.838 0 733.257 733.257İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.4) 0 1.581.541 1.581.541 383.937 1.334.395 1.718.332Bonolar0 0 0 383.937 0 383.937Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 1.581.541 1.581.541 0 1.334.395 1.334.395FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 979.418 32.152 1.011.570 761.112 27.093 788.205Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı979.418 32.152 1.011.570 761.112 27.093 788.205Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.6) 54.983 723 55.706 63.707 4.929 68.636KARŞILIKLAR(5.II.8) 222.854 0 222.854 97.137 0 97.137Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı32.934 0 32.934 29.953 0 29.953Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar189.920 0 189.920 67.184 0 67.184CARİ VERGİ BORCU(5.II.9) 44.431 0 44.431 41.045 0 41.045ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.9) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.11) 0 2.275.763 2.275.763 0 1.789.018 1.789.018Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.275.763 2.275.763 0 1.789.018 1.789.018DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.5) 615.314 273.955 889.269 383.021 186.395 569.416ÖZKAYNAKLAR(5.II.12) 1.820.165 2.869 1.823.034 1.646.351 12.741 1.659.092Ödenmiş Sermaye941.161 0 941.161 941.161 0 941.161Sermaye Yedekleri200.050 0 200.050 210.253 0 210.253Hisse Senedi İhraç Primleri128.678 0 128.678 128.678 0 128.678Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri71.372 0 71.372 81.575 0 81.575Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-7.777 0 -7.777 -7.777 0 -7.777Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.760 2.869 6.629 3.033 12.741 15.774Kar Yedekleri496.392 0 496.392 284.348 0 284.348Yasal Yedekler42.321 0 42.321 31.719 0 31.719Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler454.071 0 454.071 252.629 0 252.629Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar186.445 0 186.445 215.246 0 215.246Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı3.202 0 3.202 319 0 319Dönem Net Kâr veya Zararı183.243 0 183.243 214.927 0 214.927Azınlık Payları(5.II.13) 134 0 134 87 0 87YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI9.941.474 16.514.744 26.456.218 10.051.950 11.837.257 21.889.207Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 1.578.339 1.943.802 496.072 679.441Kredilerden Alınan Faizler(5.IV.1) 1.469.468 1.739.571 454.964 609.533Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 24.501 0 7.378Bankalardan Alınan Faizler(5.IV.1) 14.553 99.665 1.783 31.970Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler9.488 11.128 1.589 7.113Menkul Değerlerden Alınan Faizler(5.IV.1) 80.212 67.624 33.729 22.914Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar5.721 3.024 2.074 1.018Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar35.861 32.470 14.584 9.790İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler38.630 32.130 17.071 12.106Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri4.618 1.313 4.007 533FAİZ GİDERLERİ (-)-849.293 -1.325.168 -269.520 -453.305Mevduata Verilen Faizler(5.IV.2) -527.058 -1.010.541 -162.539 -354.417Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(5.IV.2) -158.641 -138.654 -58.839 -43.283Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-14.655 -17.307 -5.495 -4.801İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(5.IV.2) -112.259 -145.598 -30.044 -46.352Kiralama Faiz Giderleri-13.488 -12.390 -4.400 -4.437Diğer Faiz Giderleri-23.192 -678 -8.203 -15NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ729.046 618.634 226.552 226.136NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ110.681 158.575 39.105 43.792Alınan Ücret ve Komisyonlar135.000 183.949 47.445 51.844Gayri Nakdi Kredilerden12.278 9.823 4.157 2.873Diğer(5.IV.12) 122.722 174.126 43.288 48.971Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-24.319 -25.374 -8.340 -8.052Gayri Nakdi Kredilere-62 -185 -15 -53Diğer(5.IV.12) -24.257 -25.189 -8.325 -7.999TEMETTÜ GELİRLERİ(5.IV.3) 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.4) 121.099 74.634 2.483 -26.665Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)32.857 57.862 7.042 11.732Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)73.033 -10.376 -43.840 -15.133Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)15.209 27.148 39.281 -23.264DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.5) 55.129 119.870 10.134 18.453FAALİYET BRÜT KÂRI1.015.955 971.713 278.274 261.716BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -193.770 -299.613 -60.997 -89.735DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -128.530 -105.081 1.991 18.975PERSONEL GİDERLERİ (-)-222.439 -193.622 -74.783 -62.948DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.7) -234.003 -185.015 -69.856 -62.895NET FAALİYET KARI (ZARARI)237.213 188.382 74.629 65.113BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.8) 237.213 188.382 74.629 65.113SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.9) -53.923 -24.899 -15.701 -11.814Cari Vergi Karşılığı-72.626 -7.994 2.480 10.359Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-85.041 -16.905 -59.141 -16.905Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi103.744 0 40.960 -5.268SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.10) 183.290 163.483 58.928 53.299DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.11) 183.290 163.483 58.928 53.299Grubun Karı (Zararı)183.243 163.464 58.918 53.289Azınlık Payları Karı (Zararı)47 19 10 10Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00195000 0,00174000 0,00063000 0,00057000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887873BIST