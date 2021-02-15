***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.629 197.010 1.322.191 58 1.322.249TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.629 197.010 1.322.191 58 1.322.249Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.034 0 -2.034 0 42.346 0 42.346 0 0 214.927 255.239 29 255.268Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 81.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.575 0 81.575Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.948 -197.010 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.597 -196.659 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 -351 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.348 319 214.927 1.659.005 87 1.659.092Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.348 319 214.927 1.659.005 87 1.659.092TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.348 319 214.927 1.659.005 87 1.659.092Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -3.010 0 -3.010 0 6.489 0 6.489 0 0 236.983 240.462 72 240.534Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -15.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.214 0 -15.214Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 18.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.736 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 2.883 -214.927 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.883 -2.883 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler941.161 128.678 0 85.097 0 -10.787 0 -10.787 0 22.263 0 22.263 496.392 -15.534 236.983 1.884.253 159 1.884.412Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER12.056.855 28.621.078 40.677.933 8.357.010 31.229.346 39.586.356GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 606.591 659.971 1.266.562 432.859 591.809 1.024.668Teminat Mektupları584.041 277.530 861.571 432.859 317.754 750.613Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları584.041 277.530 861.571 432.859 317.754 750.613Banka Kredileri22.550 134.217 156.767 0 105.847 105.847İthalat Kabul Kredileri22.550 134.217 156.767 0 105.847 105.847Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 248.224 248.224 0 168.208 168.208Belgeli Akreditifler0 248.224 248.224 0 168.208 168.208Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1.952.794 611.413 2.564.207 1.400.659 4.244.481 5.645.140Cayılamaz Taahhütler(5.III.1) 1.952.794 611.413 2.564.207 1.400.659 4.244.481 5.645.140Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri385.008 611.413 996.421 282.771 4.244.481 4.527.252Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.332.248 0 1.332.248 876.316 0 876.316Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri184.090 0 184.090 187.578 0 187.578İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri8.878 0 8.878 5.940 0 5.940Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri27.643 0 27.643 32.901 0 32.901Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 1 0 1Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler14.927 0 14.927 15.152 0 15.152Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.III.5) 9.497.470 27.349.694 36.847.164 6.523.492 26.393.056 32.916.548Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 1.009.479 1.188.040 2.197.519Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 1.009.479 1.188.040 2.197.519Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler9.497.470 27.349.694 36.847.164 5.514.013 25.205.016 30.719.029Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.217.875 2.804.384 4.022.259 789.133 3.670.515 4.459.648Vadeli Döviz Alım İşlemleri681.994 1.321.999 2.003.993 300.839 1.919.936 2.220.775Vadeli Döviz Satım İşlemleri535.881 1.482.385 2.018.266 488.294 1.750.579 2.238.873Para ve Faiz Swap İşlemleri6.150.641 20.122.986 26.273.627 2.351.909 17.281.148 19.633.057Swap Para Alım İşlemleri869.791 10.611.464 11.481.255 1.305.805 8.192.207 9.498.012Swap Para Satım İşlemleri2.905.626 8.987.200 11.892.826 996.104 8.494.921 9.491.025Swap Faiz Alım İşlemleri1.187.612 262.161 1.449.773 25.000 297.010 322.010Swap Faiz Satım İşlemleri1.187.612 262.161 1.449.773 25.000 297.010 322.010Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.128.954 4.001.488 6.130.442 2.372.971 3.096.321 5.469.292Para Alım Opsiyonları846.789 2.191.355 3.038.144 1.186.485 1.568.157 2.754.642Para Satım Opsiyonları1.282.165 1.810.133 3.092.298 1.186.486 1.528.164 2.714.650Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 420.836 420.836 0 1.157.032 1.157.032EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER158.917.049 92.617.634 251.534.683 139.427.639 69.316.021 208.743.660EMANET KIYMETLER1.137.729 1.562.121 2.699.850 2.589.824 486.973 3.076.797Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları258.104 0 258.104 1.464.433 0 1.464.433Emanete Alınan Menkul Değerler122.153 1.212.528 1.334.681 295.983 320.411 616.394Tahsile Alınan Çekler543.222 297.648 840.870 374.930 150.636 525.566Tahsile Alınan Ticari Senetler100.955 51.945 152.900 119.792 15.926 135.718Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler113.295 0 113.295 334.686 0 334.686Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER157.779.320 91.055.513 248.834.833 136.837.815 68.829.048 205.666.863Menkul Kıymetler231.872 76.641 308.513 299.004 90.954 389.958Teminat Senetleri157.024 252.321 409.345 277.294 231.955 509.249Emtia0 72.414 72.414 0 46.554 46.554Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul7.510.940 17.144.696 24.655.636 9.517.452 12.306.034 21.823.486Diğer Rehinli Kıymetler149.879.484 73.509.441 223.388.925 126.744.065 56.153.551 182.897.616Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI170.973.904 121.238.712 292.212.616 147.784.649 100.545.367 248.330.016Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.164.783 525.892Alınan Faizler2.081.303 2.278.852Ödenen Faizler-1.180.233 -1.641.379Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar203.320 241.146Elde Edilen Diğer Kazançlar224.181 242.412Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar386.881 170.638Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-555.402 -460.711Ödenen Vergiler-82.582 -48.849Diğer(5.VI.3) 87.315 -256.217Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.704.304 -132.784Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.907.546 -452.701Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-164.014 -165.633Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.589.660 -1.229.672Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(5.VI.3) -9.883 -101.962Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)951.405 -600.589Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.322.144 2.922.380Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)289.648 -477.854Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(5.VI.3) -2.882 -26.753Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.869.087 393.108YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.031.655 -318.700İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-81.000 -10.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-254.007 -109.280Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller54.051 6.101Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-205.382 -203.590Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 257.817Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-493.935 -275.476Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 63.410Diğer(5.VI.3) -51.382 -47.682FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-668.501 35.502Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 191.995Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-654.317 -233.788İhraç Edilen Sermaye Araçları0 77.295Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-17.910 0Diğer3.726 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-754.562 -75.065Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)414.369 34.845Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.VI.1) 2.123.003 2.088.158Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.VI.1) 2.537.372 2.123.003Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)237.055 214.956DİĞER KAPSAMLI GELİRLER3.479 40.312Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.010 -2.034Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.763 -2.542Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler753 508Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar6.489 42.346Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri7.958 52.393Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.469 -10.047TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)240.534 255.268Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.123.398 3.970.228 6.093.626 3.406.780 3.418.554 6.825.334Nakit ve Nakit Benzerleri(5.I.1) 1.269.829 2.950.698 4.220.527 633.126 2.595.084 3.228.210Nakit Değerler ve Merkez Bankası466.024 2.455.668 2.921.692 200.986 2.506.889 2.707.875Bankalar(5.I.3) 465.578 422.967 888.545 402.631 88.195 490.826Para Piyasalarından Alacaklar340.168 72.063 412.231 30.010 0 30.010Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.941 0 -1.941 -501 0 -501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.2) 138.205 3 138.208 2.045.039 718 2.045.757Devlet Borçlanma Senetleri27.480 3 27.483 24.835 706 25.541Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar110.725 0 110.725 2.020.204 12 2.020.216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 18.405 1.009.121 1.027.526 16.849 795.616 812.465Devlet Borçlanma Senetleri13.508 381.334 394.842 11.952 177.546 189.498Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.897 5.466 10.363 4.897 3.800 8.697Diğer Finansal Varlıklar0 622.321 622.321 0 614.270 614.270Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 696.959 10.406 707.365 711.766 27.136 738.902Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı696.959 10.406 707.365 711.766 27.136 738.902Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.I.6) 11.759.762 8.243.953 20.003.715 6.656.778 7.594.623 14.251.401Krediler(5.I.5) 12.302.304 7.218.181 19.520.485 7.270.746 7.206.662 14.477.408Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(5.I.5) 100.322 5.529 105.851 1.723 1.369 3.092İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 187.659 1.020.243 1.207.902 188.506 386.592 575.098Devlet Borçlanma Senetleri187.659 1.006.930 1.194.589 188.506 386.592 575.098Diğer Finansal Varlıklar0 13.313 13.313 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-830.523 0 -830.523 -804.197 0 -804.197SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.16) 102.748 0 102.748 63.247 0 63.247Satış Amaçlı102.748 0 102.748 63.247 0 63.247Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI112.500 0 112.500 31.500 0 31.500İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 112.500 0 112.500 31.500 0 31.500Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar112.500 0 112.500 31.500 0 31.500Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.12) 360.135 0 360.135 324.109 0 324.109MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.13) 91.027 0 91.027 69.894 0 69.894Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer91.027 0 91.027 69.894 0 69.894YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI1.264 0 1.264 3.509 0 3.509ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.15) 191.840 0 191.840 54.503 0 54.503DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.17) 255.721 25.055 280.776 237.049 28.661 265.710VARLIKLAR TOPLAMI14.998.395 12.239.236 27.237.631 10.847.369 11.041.838 21.889.207YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 9.286.198 8.381.210 17.667.408 6.658.867 6.906.821 13.565.688ALINAN KREDİLER(5.II.3) 20.370 1.134.772 1.155.142 16.773 842.608 859.381PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 610.160 610.160 0 733.257 733.257İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.4) 0 1.480.900 1.480.900 383.937 1.334.395 1.718.332Bonolar0 0 0 383.937 0 383.937Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 1.480.900 1.480.900 0 1.334.395 1.334.395FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 1.097.100 10.392 1.107.492 761.112 27.093 788.205Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.097.100 10.392 1.107.492 761.112 27.093 788.205Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.6) 52.863 767 53.630 63.707 4.929 68.636KARŞILIKLAR(5.II.8) 205.971 0 205.971 97.137 0 97.137Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı37.613 0 37.613 29.953 0 29.953Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar168.358 0 168.358 67.184 0 67.184CARİ VERGİ BORCU(5.II.9) 187.777 0 187.777 41.045 0 41.045ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.9) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.11) 0 2.127.599 2.127.599 0 1.789.018 1.789.018Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.127.599 2.127.599 0 1.789.018 1.789.018DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.5) 579.134 178.006 757.140 383.021 186.395 569.416ÖZKAYNAKLAR(5.II.12) 1.865.999 18.413 1.884.412 1.646.351 12.741 1.659.092Ödenmiş Sermaye941.161 0 941.161 941.161 0 941.161Sermaye Yedekleri213.775 0 213.775 210.253 0 210.253Hisse Senedi İhraç Primleri128.678 0 128.678 128.678 0 128.678Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri85.097 0 85.097 81.575 0 81.575Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-10.787 0 -10.787 -7.777 0 -7.777Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.850 18.413 22.263 3.033 12.741 15.774Kar Yedekleri496.392 0 496.392 284.348 0 284.348Yasal Yedekler42.321 0 42.321 31.719 0 31.719Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler454.071 0 454.071 252.629 0 252.629Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar221.449 0 221.449 215.246 0 215.246Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-15.534 0 -15.534 319 0 319Dönem Net Kâr veya Zararı236.983 0 236.983 214.927 0 214.927Azınlık Payları(5.II.13) 159 0 159 87 0 87YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI13.295.412 13.942.219 27.237.631 10.051.950 11.837.257 21.889.207Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 2.179.532 2.496.641Kredilerden Alınan Faizler(5.IV.1) 2.018.195 2.232.296Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler3.496 24.574Bankalardan Alınan Faizler(5.IV.1) 25.164 117.235Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler15.180 28.968Menkul Değerlerden Alınan Faizler(5.IV.1) 112.395 89.228Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar8.520 17.803Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar46.300 42.829İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler57.575 28.596Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri5.102 4.340FAİZ GİDERLERİ (-)-1.223.484 -1.680.573Mevduata Verilen Faizler(5.IV.2) -810.440 -1.276.700Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(5.IV.2) -208.688 -184.436Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-19.477 -21.760İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(5.IV.2) -138.708 -179.864Kiralama Faiz Giderleri-17.910 -16.998Diğer Faiz Giderleri-28.261 -815NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ956.048 816.068NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ165.054 206.746Alınan Ücret ve Komisyonlar200.053 241.360Gayri Nakdi Kredilerden16.504 12.697Diğer(5.IV.12) 183.549 228.663Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-34.999 -34.614Gayri Nakdi Kredilere-77 -226Diğer(5.IV.12) -34.922 -34.388TEMETTÜ GELİRLERİ(5.IV.3) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.4) 148.118 73.115Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)43.699 62.340Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)72.351 -441Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)32.068 11.216DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.5) 83.957 171.485FAALİYET BRÜT KÂRI1.353.177 1.267.414BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -285.864 -489.872DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -110.595 -98PERSONEL GİDERLERİ (-)-303.949 -261.476DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.7) -327.314 -262.102NET FAALİYET KARI (ZARARI)325.455 253.866BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.8) 325.455 253.866SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.9) -88.400 -38.910Cari Vergi Karşılığı-226.453 -23.601Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-101.224 -15.309Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi239.277 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.10) 237.055 214.956DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.11) 237.055 214.956Grubun Karı (Zararı)236.983 214.927Azınlık Payları Karı (Zararı)72 29Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00252000 0,00228000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909797BIST