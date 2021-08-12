***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 0 212.044 1.655.804 0 1.655.804TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 0 212.044 1.655.804 0 1.655.804Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.495 0 -3.495 0 0 120.653 117.158 0 117.158Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -7.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.007 0 -7.007Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler941.161 128.678 0 74.568 0 -7.777 0 -7.777 0 12.279 0 12.279 496.393 0 120.653 1.765.955 0 1.765.955Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler941.161 128.678 0 85.097 0 -10.787 0 -10.787 0 22.263 0 22.263 496.393 -18.736 229.835 1.873.904 0 1.873.904TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye941.161 128.678 0 85.097 0 -10.787 0 -10.787 0 22.263 0 22.263 496.393 -18.736 229.835 1.873.904 0 1.873.904Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.754 0 2.754 0 0 173.338 176.092 0 176.092Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -10.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.083 0 -10.083Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 24.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.986 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.099 18.736 -229.835 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.099 18.736 -229.835 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler941.161 128.678 0 100.000 0 -10.787 0 -10.787 0 25.017 0 25.017 707.492 -24.986 173.338 2.039.913 0 2.039.913Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.561.310 38.226.969 49.788.279 12.056.855 28.621.078 40.677.933GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 458.375 732.037 1.190.412 606.591 659.971 1.266.562Teminat Mektupları415.825 326.949 742.774 584.041 277.530 861.571Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları415.825 326.949 742.774 584.041 277.530 861.571Banka Kredileri22.550 245.016 267.566 22.550 134.217 156.767İthalat Kabul Kredileri22.550 245.016 267.566 22.550 134.217 156.767Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler20.000 160.072 180.072 0 248.224 248.224Belgeli Akreditifler20.000 160.072 180.072 0 248.224 248.224Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER2.027.980 2.490.783 4.518.763 1.952.794 611.413 2.564.207Cayılamaz Taahhütler(5.III.1) 2.027.980 2.490.783 4.518.763 1.952.794 611.413 2.564.207Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri532.901 2.490.783 3.023.684 385.008 611.413 996.421Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.222.388 0 1.222.388 1.332.248 0 1.332.248Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri225.593 0 225.593 184.090 0 184.090İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri7.292 0 7.292 8.878 0 8.878Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri24.854 0 24.854 27.643 0 27.643Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3 0 3 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler14.949 0 14.949 14.927 0 14.927Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.III.5) 9.074.955 35.004.149 44.079.104 9.497.470 27.349.694 36.847.164Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler9.074.955 35.004.149 44.079.104 9.497.470 27.349.694 36.847.164Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.585.423 4.216.891 5.802.314 1.217.875 2.804.384 4.022.259Vadeli Döviz Alım İşlemleri974.508 1.968.646 2.943.154 681.994 1.321.999 2.003.993Vadeli Döviz Satım İşlemleri610.915 2.248.245 2.859.160 535.881 1.482.385 2.018.266Para ve Faiz Swap İşlemleri5.378.840 25.946.465 31.325.305 6.150.641 20.122.986 26.273.627Swap Para Alım İşlemleri957.014 13.455.826 14.412.840 869.791 10.611.464 11.481.255Swap Para Satım İşlemleri2.339.418 11.994.621 14.334.039 2.905.626 8.987.200 11.892.826Swap Faiz Alım İşlemleri1.041.204 248.009 1.289.213 1.187.612 262.161 1.449.773Swap Faiz Satım İşlemleri1.041.204 248.009 1.289.213 1.187.612 262.161 1.449.773Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.098.327 4.423.052 6.521.379 2.128.954 4.001.488 6.130.442Para Alım Opsiyonları743.877 2.435.937 3.179.814 846.789 2.191.355 3.038.144Para Satım Opsiyonları1.354.450 1.987.115 3.341.565 1.282.165 1.810.133 3.092.298Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri12.365 0 12.365 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri12.365 0 12.365 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 417.741 417.741 0 420.836 420.836EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER184.549.341 109.899.763 294.449.104 158.917.049 92.617.634 251.534.683EMANET KIYMETLER2.435.188 1.879.060 4.314.248 1.137.729 1.562.121 2.699.850Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.646.794 0 1.646.794 258.104 0 258.104Emanete Alınan Menkul Değerler107.283 1.612.049 1.719.332 122.153 1.212.528 1.334.681Tahsile Alınan Çekler474.762 215.888 690.650 543.222 297.648 840.870Tahsile Alınan Ticari Senetler98.849 51.123 149.972 100.955 51.945 152.900Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler107.500 0 107.500 113.295 0 113.295Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER182.114.153 108.020.703 290.134.856 157.779.320 91.055.513 248.834.833Menkul Kıymetler242.752 79.127 321.879 231.872 76.641 308.513Teminat Senetleri101.400 305.500 406.900 157.024 252.321 409.345Emtia0 87.929 87.929 0 72.414 72.414Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul7.307.174 22.707.829 30.015.003 7.510.940 17.144.696 24.655.636Diğer Rehinli Kıymetler174.462.827 84.840.318 259.303.145 149.879.484 73.509.441 223.388.925Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI196.110.651 148.126.732 344.237.383 170.973.904 121.238.712 292.212.616Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-424.717 246.684Alınan Faizler1.374.872 1.069.621Ödenen Faizler-1.047.966 -329.694Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar154.050 77.248Elde Edilen Diğer Kazançlar107.744 20.957Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar225.811 170.726Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-310.224 -559.492Ödenen Vergiler-145.085 -4.986Diğer-783.919 -197.696Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.905.631 53.604Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış66.936 947.000Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış56.192 -208.930Kredilerdeki Net (Artış) Azalış313.259 -1.498.565Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-259.545 -29.219Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)797.257 -600.995Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.245.684 255.693Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-519.175 438.024Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)205.023 750.596Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.480.914 300.288YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-403.477 -487.114İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -6.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-307.076 -36.044Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller134.293 116.538Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 -82.772Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar261.136 5.727Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-469.121 -459.099Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-22.709 -25.464FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit10.556 63.464Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit12.983 137.483Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -72.120İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-8.674 -9.072Diğer6.247 7.173Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi17.654 113.058Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.105.647 -10.304Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.830.500 2.122.993Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.936.147 2.112.689Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)173.338 120.653DİĞER KAPSAMLI GELİRLER2.754 -3.495Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar2.754 -3.495Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri4.145 -4.441Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.391 946TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)176.092 117.158Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.962.350 5.156.133 7.118.483 2.109.314 3.970.228 6.079.542Nakit ve Nakit Benzerleri(5.I.1) 1.173.286 4.390.969 5.564.255 1.269.815 2.950.698 4.220.513Nakit Değerler ve Merkez Bankası1.143.204 3.611.467 4.754.671 466.024 2.455.668 2.921.692Bankalar(5.I.3) 30.966 779.502 810.468 465.564 422.967 888.531Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 340.168 72.063 412.231Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-884 0 -884 -1.941 0 -1.941Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.2) 55.604 1.601 57.205 124.135 3 124.138Devlet Borçlanma Senetleri254 1.601 1.855 27.480 3 27.483Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar55.350 0 55.350 96.655 0 96.655Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 17.758 757.081 774.839 18.405 1.009.121 1.027.526Devlet Borçlanma Senetleri12.861 136.684 149.545 13.508 381.334 394.842Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.897 6.909 11.806 4.897 5.466 10.363Diğer Finansal Varlıklar0 613.488 613.488 0 622.321 622.321Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 715.702 6.482 722.184 696.959 10.406 707.365Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı715.702 6.482 722.184 696.959 10.406 707.365Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.I.6) 13.922.954 7.888.580 21.811.534 11.759.762 8.243.953 20.003.715Krediler(5.I.5) 14.435.372 6.260.371 20.695.743 12.302.304 7.218.181 19.520.485Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(5.I.5) 93.757 2.962 96.719 100.322 5.529 105.851İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 186.860 1.625.247 1.812.107 187.659 1.020.243 1.207.902Devlet Borçlanma Senetleri186.860 1.609.499 1.796.359 187.659 1.006.930 1.194.589Diğer Finansal Varlıklar0 15.748 15.748 0 13.313 13.313Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-793.035 0 -793.035 -830.523 0 -830.523SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.16) 218.582 0 218.582 102.748 0 102.748Satış Amaçlı218.582 0 218.582 102.748 0 102.748Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI117.945 0 117.945 117.945 0 117.945İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 117.945 0 117.945 117.945 0 117.945Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar5.445 0 5.445 5.445 0 5.445Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar112.500 0 112.500 112.500 0 112.500Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.12) 369.755 0 369.755 359.768 0 359.768MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.13) 91.804 0 91.804 90.977 0 90.977Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer91.804 0 91.804 90.977 0 90.977YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI2.006 0 2.006 1.264 0 1.264ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.15) 186.415 0 186.415 191.700 0 191.700DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.17) 483.091 25.259 508.350 252.281 25.055 277.336VARLIKLAR TOPLAMI17.354.902 13.069.972 30.424.874 14.985.759 12.239.236 27.224.995YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 11.608.326 9.410.016 21.018.342 9.286.215 8.381.210 17.667.425ALINAN KREDİLER(5.II.3) 25.391 613.095 638.486 20.370 1.134.772 1.155.142PARA PİYASALARINA BORÇLAR150.080 472.950 623.030 0 610.160 610.160İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.4) 0 1.744.795 1.744.795 0 1.480.900 1.480.900Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 1.744.795 1.744.795 0 1.480.900 1.480.900FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 577.532 6.398 583.930 1.097.100 10.392 1.107.492Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı577.532 6.398 583.930 1.097.100 10.392 1.107.492Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.6) 48.340 575 48.915 52.635 767 53.402KARŞILIKLAR(5.II.8) 172.377 0 172.377 205.252 0 205.252Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı35.749 0 35.749 36.894 0 36.894Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar136.628 0 136.628 168.358 0 168.358CARİ VERGİ BORCU(5.II.9) 49.100 0 49.100 186.711 0 186.711ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.9) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.11) 0 2.488.278 2.488.278 0 2.127.599 2.127.599Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.488.278 2.488.278 0 2.127.599 2.127.599DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.5) 817.939 199.769 1.017.708 579.002 178.006 757.008ÖZKAYNAKLAR(5.II.12) 2.018.352 21.561 2.039.913 1.855.491 18.413 1.873.904Ödenmiş Sermaye941.161 0 941.161 941.161 0 941.161Sermaye Yedekleri228.678 0 228.678 213.775 0 213.775Hisse Senedi İhraç Primleri128.678 0 128.678 128.678 0 128.678Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri100.000 0 100.000 85.097 0 85.097Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-10.787 0 -10.787 -10.787 0 -10.787Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.456 21.561 25.017 3.850 18.413 22.263Kar Yedekleri707.492 0 707.492 496.393 0 496.393Yasal Yedekler52.876 0 52.876 42.321 0 42.321Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler654.616 0 654.616 454.072 0 454.072Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar148.352 0 148.352 211.099 0 211.099Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-24.986 0 -24.986 -18.736 0 -18.736Dönem Net Kâr veya Zararı173.338 0 173.338 229.835 0 229.835Azınlık Payları(5.II.13) 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI15.467.437 14.957.437 30.424.874 13.282.776 13.942.219 27.224.995Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1.532.164 1.082.260 824.323 527.436Kredilerden Alınan Faizler(5.IV.1) 1.404.640 1.014.504 756.390 493.443Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler28.682 0 18.072 0Bankalardan Alınan Faizler(5.IV.1) 15.961 12.763 7.493 3.545Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler10.072 7.899 4.610 4.330Menkul Değerlerden Alınan Faizler(5.IV.1) 71.970 46.483 37.491 25.826Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.681 3.647 667 1.915Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar23.818 21.277 9.136 11.732İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler45.471 21.559 27.688 12.179Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri839 611 267 292FAİZ GİDERLERİ (-)-1.070.925 -579.766 -589.843 -270.135Mevduata Verilen Faizler(5.IV.2) -890.210 -364.520 -500.712 -161.167Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(5.IV.2) -97.979 -99.802 -46.546 -48.293Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-9.035 -9.160 -5.053 -5.299İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(5.IV.2) -62.753 -82.215 -33.002 -43.299Kiralama Faiz Giderleri-8.674 -9.080 -4.392 -4.473Diğer Faiz Giderleri-2.274 -14.989 -138 -7.604NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ461.239 502.494 234.480 257.301NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ110.008 64.588 55.510 17.393Alınan Ücret ve Komisyonlar130.792 80.228 65.769 24.730Gayri Nakdi Kredilerden10.807 8.121 5.236 3.720Diğer(5.IV.12) 119.985 72.107 60.533 21.010Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-20.784 -15.640 -10.259 -7.337Gayri Nakdi Kredilere-29 -47 -15 -21Diğer(5.IV.12) -20.755 -15.593 -10.244 -7.316TEMETTÜ GELİRLERİ(5.IV.3) 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.4) -376 118.002 -14.193 52.168Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)17.804 25.427 10.938 19.227Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-69.505 116.873 -31.381 25.861Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)51.325 -24.298 6.250 7.080DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.5) 224.922 45.015 131.997 11.671FAALİYET BRÜT KÂRI795.793 730.099 407.794 338.533BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -246.987 -132.773 -147.874 -61.666DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -3.410 -130.521 -3.390 -60.510PERSONEL GİDERLERİ (-)-179.668 -145.913 -88.257 -70.236DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.7) -185.975 -163.071 -92.494 -71.442NET FAALİYET KARI (ZARARI)179.753 157.821 75.779 74.679BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.8) 179.753 157.821 75.779 74.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.9) -6.415 -37.168 15.172 -17.162Cari Vergi Karşılığı-2.521 -74.029 -1.311 -58.853Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-35.885 -25.900 -15.508 -17.654Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi31.991 62.761 31.991 59.345SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.10) 173.338 120.653 90.951 57.517DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.11) 173.338 120.653 90.951 57.517Grubun Karı (Zararı)173.338 120.653 90.951 57.517Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00184000 0,00128000 0,00097000 0,00061000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957786BIST