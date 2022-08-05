***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor
05.08.2022 18:18
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 85.097 0 -10.787 0 -10.787 0 22.263 0 22.263 496.393 -18.736 229.835 1.873.904 0 1.873.904
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 85.097 0 -10.787 0 -10.787 0 22.263 0 22.263 496.393 -18.736 229.835 1.873.904 0 1.873.904
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.754 0 2.754 0 0 173.338 176.092 0 176.092
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -10.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.083 0 -10.083
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 24.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.986 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.099 18.736 -229.835 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.099 18.736 -229.835 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 100.000 0 -10.787 0 -10.787 0 25.017 0 25.017 707.492 -24.986 173.338 2.039.913 0 2.039.913
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 100.000 0 -12.366 0 -12.366 0 106.364 0 106.364 707.492 -35.683 409.967 2.345.613 0 2.345.613
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 100.000 0 -12.366 0 -12.366 0 106.364 0 106.364 707.492 -35.683 409.967 2.345.613 0 2.345.613
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 2.475 2.475 0 685.743 0 685.743 0 0 1.211.489 1.899.707 0 1.899.707
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
416.562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416.562 0 416.562
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -8.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.891 0 -8.891
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 8.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.891 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374.284 35.683 -409.967 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374.284 35.683 -409.967 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.357.723 128.678 0 100.000 0 -12.366 2.475 -9.891 0 792.107 0 792.107 1.081.776 -8.891 1.211.489 4.652.991 0 4.652.991
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
43.494.890 77.410.913 120.905.803 17.084.719 50.471.248 67.555.967
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 616.294 395.883 1.012.177 456.564 547.613 1.004.177
Teminat Mektupları
583.294 203.275 786.569 454.064 227.839 681.903
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
583.294 203.275 786.569 454.064 227.839 681.903
Banka Kredileri
33.000 52.755 85.755 2.500 172.175 174.675
İthalat Kabul Kredileri
33.000 52.755 85.755 2.500 172.175 174.675
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 139.853 139.853 0 147.599 147.599
Belgeli Akreditifler
0 139.853 139.853 0 147.599 147.599
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
4.407.826 10.166.148 14.573.974 2.962.647 5.091.482 8.054.129
Cayılamaz Taahhütler
(5.III.1) 4.407.826 10.166.148 14.573.974 2.962.647 5.091.482 8.054.129
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.200.888 10.166.148 11.367.036 852.230 5.091.482 5.943.712
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.845.501 0 2.845.501 1.794.126 0 1.794.126
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
303.934 0 303.934 248.984 0 248.984
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
20.593 0 20.593 36.399 0 36.399
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
31.516 0 31.516 25.488 0 25.488
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
21 0 21 11 0 11
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.373 0 5.373 5.409 0 5.409
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.5) 38.470.770 66.848.882 105.319.652 13.665.508 44.832.153 58.497.661
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
38.470.770 66.848.882 105.319.652 13.665.508 44.832.153 58.497.661
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.068.701 14.755.059 24.823.760 4.774.169 8.392.980 13.167.149
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
9.755.601 2.637.172 12.392.773 3.744.791 2.623.309 6.368.100
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
313.100 12.117.887 12.430.987 1.029.378 5.769.671 6.799.049
Para ve Faiz Swap İşlemleri
27.252.128 43.786.296 71.038.424 8.002.670 32.694.818 40.697.488
Swap Para Alım İşlemleri
6.237.086 27.286.306 33.523.392 573.042 17.357.965 17.931.007
Swap Para Satım İşlemleri
17.275.270 16.023.950 33.299.220 3.105.360 14.765.611 17.870.971
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.869.886 238.020 2.107.906 2.162.134 285.621 2.447.755
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.869.886 238.020 2.107.906 2.162.134 285.621 2.447.755
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.149.756 4.647.956 5.797.712 883.590 3.329.323 4.212.913
Para Alım Opsiyonları
438.807 2.234.329 2.673.136 343.067 1.642.822 1.985.889
Para Satım Opsiyonları
710.949 2.413.627 3.124.576 540.523 1.686.501 2.227.024
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
185 0 185 5.079 0 5.079
Futures Para Alım İşlemleri
185 0 185 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 5.079 0 5.079
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.659.571 3.659.571 0 415.032 415.032
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
243.961.048 196.844.839 440.805.887 204.451.567 174.613.925 379.065.492
EMANET KIYMETLER
2.119.664 25.932.066 28.051.730 1.617.746 19.003.782 20.621.528
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
857.890 3.378.916 4.236.806 594.412 1.666.736 2.261.148
Emanete Alınan Menkul Değerler
118.666 4.722.553 4.841.219 107.120 3.124.194 3.231.314
Tahsile Alınan Çekler
942.325 539.982 1.482.307 712.874 379.402 1.092.276
Tahsile Alınan Ticari Senetler
93.283 46.066 139.349 95.840 37.935 133.775
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
107.500 17.244.549 17.352.049 107.500 13.795.515 13.903.015
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
241.841.384 170.912.773 412.754.157 202.833.821 155.610.143 358.443.964
Menkul Kıymetler
608.060 189.286 797.346 553.381 118.114 671.495
Teminat Senetleri
81.078 261.913 342.991 95.435 478.849 574.284
Emtia
0 222.750 222.750 0 126.719 126.719
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
5.616.086 25.022.777 30.638.863 6.841.393 29.100.993 35.942.386
Diğer Rehinli Kıymetler
235.536.160 145.216.047 380.752.207 195.343.612 125.785.468 321.129.080
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
287.455.938 274.255.752 561.711.690 221.536.286 225.085.173 446.621.459
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.340.173 -424.717
Alınan Faizler
2.404.320 1.374.872
Ödenen Faizler
-1.739.201 -1.047.966
Alınan Temettüler
160.000 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
293.656 154.050
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.163.199 107.744
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
367.812 225.811
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-736.940 -310.224
Ödenen Vergiler
-362.808 -145.085
Diğer
-1.209.865 -783.919
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.739.255 1.905.631
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-371.277 66.936
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.394.303 56.192
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.790.811 313.259
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.155.327 -259.545
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.574.890 797.257
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
5.588.515 1.245.684
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-377.805 -519.175
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.665.373 205.023
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.079.428 1.480.914
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.896.270 -403.477
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-83.579 -307.076
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11.781 134.293
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.479.699 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 261.136
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.531.105 -469.121
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
186.332 -22.709
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-524.615 10.556
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 12.983
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-517.139 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-10.440 -8.674
Diğer
2.964 6.247
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.774.250 17.654
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.432.793 1.105.647
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.641.075 2.830.500
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.073.868 3.936.147
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.211.489 173.338
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
688.218 2.754
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.475 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.475 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
685.743 2.754
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
733.982 4.145
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-48.239 -1.391
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.899.707 176.092
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.867.398 18.027.407 25.894.805 3.599.167 14.485.168 18.084.335
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.1) 3.904.873 16.229.248 20.134.121 1.333.548 13.208.704 14.542.252
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.367.396 12.470.236 13.837.632 936.627 11.978.033 12.914.660
Bankalar
(5.I.3) 205.215 2.139.146 2.344.361 398.360 1.101.951 1.500.311
Para Piyasalarından Alacaklar
2.336.399 1.619.866 3.956.265 0 128.720 128.720
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.137 0 -4.137 -1.439 0 -1.439
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 118.281 40.207 158.488 117.141 75.329 192.470
Devlet Borçlanma Senetleri
206 2.798 3.004 262 2.316 2.578
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
118.075 37.409 155.484 116.879 73.013 189.892
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 2.203.956 1.722.260 3.926.216 880.024 1.197.729 2.077.753
Devlet Borçlanma Senetleri
1.263.002 1.096.578 2.359.580 483.387 558.479 1.041.866
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 0 4.897 4.897 0 4.897
Diğer Finansal Varlıklar
936.057 625.682 1.561.739 391.740 639.250 1.030.990
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 1.640.288 35.692 1.675.980 1.268.454 3.406 1.271.860
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.640.288 35.692 1.675.980 1.268.454 3.406 1.271.860
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.6) 23.526.436 9.162.677 32.689.113 15.864.610 9.477.894 25.342.504
Krediler
(5.I.5) 23.133.851 4.981.228 28.115.079 16.495.038 6.434.332 22.929.370
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(5.I.5) 95.636 10.465 106.101 70.629 3.435 74.064
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 1.353.090 4.170.984 5.524.074 190.594 3.040.127 3.230.721
Devlet Borçlanma Senetleri
1.268.097 4.139.538 5.407.635 190.594 3.015.309 3.205.903
Diğer Finansal Varlıklar
84.993 31.446 116.439 0 24.818 24.818
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.056.141 0 -1.056.141 -891.651 0 -891.651
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 8.425 0 8.425 182.161 0 182.161
Satış Amaçlı
8.425 0 8.425 182.161 0 182.161
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
120.420 0 120.420 117.945 0 117.945
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 120.420 0 120.420 117.945 0 117.945
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
7.920 0 7.920 5.445 0 5.445
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
112.500 0 112.500 112.500 0 112.500
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 399.422 0 399.422 414.389 0 414.389
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 187.937 0 187.937 106.531 0 106.531
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
187.937 0 187.937 106.531 0 106.531
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
37 0 37 2.077 0 2.077
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 313.153 0 313.153 308.819 0 308.819
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.17) 1.574.562 19.912 1.594.474 594.628 8.870 603.498
VARLIKLAR TOPLAMI
33.997.790 27.209.996 61.207.786 21.190.327 23.971.932 45.162.259
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.II.1) 22.829.093 20.618.284 43.447.377 15.340.650 15.659.742 31.000.392
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 3.575 152.573 156.148 15.646 507.931 523.577
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
355.835 577.562 933.397 300.117 412.623 712.740
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.4) 0 3.302.801 3.302.801 0 2.646.236 2.646.236
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 3.302.801 3.302.801 0 2.646.236 2.646.236
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 1.479.831 34.517 1.514.348 1.674.998 3.398 1.678.396
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.479.831 34.517 1.514.348 1.674.998 3.398 1.678.396
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 50.932 0 50.932 48.726 233 48.959
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 379.788 0 379.788 404.907 0 404.907
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
69.020 0 69.020 50.822 0 50.822
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
310.768 0 310.768 354.085 0 354.085
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 226.305 0 226.305 288.652 0 288.652
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 4.103.897 4.103.897 0 3.790.148 3.790.148
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.103.897 4.103.897 0 3.790.148 3.790.148
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 1.969.592 470.210 2.439.802 1.201.842 520.797 1.722.639
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 4.741.278 -88.287 4.652.991 2.368.648 -23.035 2.345.613
Ödenmiş Sermaye
1.357.723 0 1.357.723 941.161 0 941.161
Sermaye Yedekleri
228.678 0 228.678 228.678 0 228.678
Hisse Senedi İhraç Primleri
128.678 0 128.678 128.678 0 128.678
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
100.000 0 100.000 100.000 0 100.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-9.891 0 -9.891 -12.366 0 -12.366
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
880.394 -88.287 792.107 129.399 -23.035 106.364
Kar Yedekleri
1.081.776 0 1.081.776 707.492 0 707.492
Yasal Yedekler
71.590 0 71.590 52.876 0 52.876
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
926.300 0 926.300 654.616 0 654.616
Diğer Kar Yedekleri
83.886 0 83.886 0 0 0
Kar veya Zarar
1.202.598 0 1.202.598 374.284 0 374.284
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-8.891 0 -8.891 -35.683 0 -35.683
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.211.489 0 1.211.489 409.967 0 409.967
Azınlık Payları
(5.II.13) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
32.036.229 29.171.557 61.207.786 21.644.186 23.518.073 45.162.259
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
2.617.522 1.532.164 1.454.055 824.323
Kredilerden Alınan Faizler
(5.IV.1) 2.285.907 1.404.640 1.264.163 756.390
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
19.716 28.682 3.224 18.072
Bankalardan Alınan Faizler
(5.IV.1) 8.406 15.961 5.994 7.493
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
37.135 10.072 24.049 4.610
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(5.IV.1) 265.818 71.970 156.298 37.491
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
87 2.681 47 667
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
119.489 23.818 68.050 9.136
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
146.242 45.471 88.201 27.688
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
540 839 327 267
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.934.072 -1.070.925 -985.793 -589.843
Mevduata Verilen Faizler
(5.IV.2) -1.630.148 -890.210 -820.776 -500.712
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(5.IV.2) -160.886 -97.979 -77.920 -46.546
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-9.882 -9.035 -7.526 -5.053
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(5.IV.2) -99.636 -62.753 -51.387 -33.002
Kiralama Faiz Giderleri
-10.440 -8.674 -5.295 -4.392
Diğer Faiz Giderleri
-23.080 -2.274 -22.889 -138
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
683.450 461.239 468.262 234.480
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
202.607 110.008 112.157 55.510
Alınan Ücret ve Komisyonlar
260.337 130.792 143.429 65.769
Gayri Nakdi Kredilerden
10.839 10.807 4.691 5.236
Diğer
(5.IV.12) 249.498 119.985 138.738 60.533
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-57.730 -20.784 -31.272 -10.259
Gayri Nakdi Kredilere
-40 -29 -20 -15
Diğer
(5.IV.12) -57.690 -20.755 -31.252 -10.244
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 160.000 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 1.190.845 -376 792.912 -14.193
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
15.533 17.804 3.299 10.938
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-695.103 -69.505 -560.098 -31.381
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.870.415 51.325 1.349.711 6.250
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 369.284 224.922 221.408 131.997
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.606.186 795.793 1.594.739 407.794
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -312.764 -246.987 -142.081 -147.874
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -34.041 -3.410 7.980 -3.390
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-313.535 -179.668 -164.743 -88.257
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -479.139 -185.975 -234.999 -92.494
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.466.707 179.753 1.060.896 75.779
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 1.466.707 179.753 1.060.896 75.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -255.218 -6.415 -192.589 15.172
Cari Vergi Karşılığı
-307.791 -2.521 -120.835 -1.311
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-192.278 -35.885 -165.888 -15.508
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
244.851 31.991 94.134 31.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 1.211.489 173.338 868.307 90.951
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 1.211.489 173.338 868.307 90.951
Grubun Karı (Zararı)
1.211.489 173.338 868.307 90.951
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00892000 0,00184000 0,00528000 0,00097000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052515
BIST