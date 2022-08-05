***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler941.161 128.678 0 85.097 0 -10.787 0 -10.787 0 22.263 0 22.263 496.393 -18.736 229.835 1.873.904 0 1.873.904TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye941.161 128.678 0 85.097 0 -10.787 0 -10.787 0 22.263 0 22.263 496.393 -18.736 229.835 1.873.904 0 1.873.904Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.754 0 2.754 0 0 173.338 176.092 0 176.092Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -10.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.083 0 -10.083Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 24.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.986 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.099 18.736 -229.835 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.099 18.736 -229.835 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler941.161 128.678 0 100.000 0 -10.787 0 -10.787 0 25.017 0 25.017 707.492 -24.986 173.338 2.039.913 0 2.039.913Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler941.161 128.678 0 100.000 0 -12.366 0 -12.366 0 106.364 0 106.364 707.492 -35.683 409.967 2.345.613 0 2.345.613TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye941.161 128.678 0 100.000 0 -12.366 0 -12.366 0 106.364 0 106.364 707.492 -35.683 409.967 2.345.613 0 2.345.613Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 2.475 2.475 0 685.743 0 685.743 0 0 1.211.489 1.899.707 0 1.899.707Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı416.562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416.562 0 416.562İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -8.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.891 0 -8.891Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 8.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.891 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374.284 35.683 -409.967 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374.284 35.683 -409.967 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.357.723 128.678 0 100.000 0 -12.366 2.475 -9.891 0 792.107 0 792.107 1.081.776 -8.891 1.211.489 4.652.991 0 4.652.991Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER43.494.890 77.410.913 120.905.803 17.084.719 50.471.248 67.555.967GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 616.294 395.883 1.012.177 456.564 547.613 1.004.177Teminat Mektupları583.294 203.275 786.569 454.064 227.839 681.903Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları583.294 203.275 786.569 454.064 227.839 681.903Banka Kredileri33.000 52.755 85.755 2.500 172.175 174.675İthalat Kabul Kredileri33.000 52.755 85.755 2.500 172.175 174.675Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 139.853 139.853 0 147.599 147.599Belgeli Akreditifler0 139.853 139.853 0 147.599 147.599Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER4.407.826 10.166.148 14.573.974 2.962.647 5.091.482 8.054.129Cayılamaz Taahhütler(5.III.1) 4.407.826 10.166.148 14.573.974 2.962.647 5.091.482 8.054.129Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.200.888 10.166.148 11.367.036 852.230 5.091.482 5.943.712Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.845.501 0 2.845.501 1.794.126 0 1.794.126Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri303.934 0 303.934 248.984 0 248.984İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri20.593 0 20.593 36.399 0 36.399Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri31.516 0 31.516 25.488 0 25.488Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri21 0 21 11 0 11Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.373 0 5.373 5.409 0 5.409Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.III.5) 38.470.770 66.848.882 105.319.652 13.665.508 44.832.153 58.497.661Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler38.470.770 66.848.882 105.319.652 13.665.508 44.832.153 58.497.661Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri10.068.701 14.755.059 24.823.760 4.774.169 8.392.980 13.167.149Vadeli Döviz Alım İşlemleri9.755.601 2.637.172 12.392.773 3.744.791 2.623.309 6.368.100Vadeli Döviz Satım İşlemleri313.100 12.117.887 12.430.987 1.029.378 5.769.671 6.799.049Para ve Faiz Swap İşlemleri27.252.128 43.786.296 71.038.424 8.002.670 32.694.818 40.697.488Swap Para Alım İşlemleri6.237.086 27.286.306 33.523.392 573.042 17.357.965 17.931.007Swap Para Satım İşlemleri17.275.270 16.023.950 33.299.220 3.105.360 14.765.611 17.870.971Swap Faiz Alım İşlemleri1.869.886 238.020 2.107.906 2.162.134 285.621 2.447.755Swap Faiz Satım İşlemleri1.869.886 238.020 2.107.906 2.162.134 285.621 2.447.755Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.149.756 4.647.956 5.797.712 883.590 3.329.323 4.212.913Para Alım Opsiyonları438.807 2.234.329 2.673.136 343.067 1.642.822 1.985.889Para Satım Opsiyonları710.949 2.413.627 3.124.576 540.523 1.686.501 2.227.024Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri185 0 185 5.079 0 5.079Futures Para Alım İşlemleri185 0 185 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 5.079 0 5.079Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 3.659.571 3.659.571 0 415.032 415.032EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER243.961.048 196.844.839 440.805.887 204.451.567 174.613.925 379.065.492EMANET KIYMETLER2.119.664 25.932.066 28.051.730 1.617.746 19.003.782 20.621.528Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları857.890 3.378.916 4.236.806 594.412 1.666.736 2.261.148Emanete Alınan Menkul Değerler118.666 4.722.553 4.841.219 107.120 3.124.194 3.231.314Tahsile Alınan Çekler942.325 539.982 1.482.307 712.874 379.402 1.092.276Tahsile Alınan Ticari Senetler93.283 46.066 139.349 95.840 37.935 133.775Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler107.500 17.244.549 17.352.049 107.500 13.795.515 13.903.015Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER241.841.384 170.912.773 412.754.157 202.833.821 155.610.143 358.443.964Menkul Kıymetler608.060 189.286 797.346 553.381 118.114 671.495Teminat Senetleri81.078 261.913 342.991 95.435 478.849 574.284Emtia0 222.750 222.750 0 126.719 126.719Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul5.616.086 25.022.777 30.638.863 6.841.393 29.100.993 35.942.386Diğer Rehinli Kıymetler235.536.160 145.216.047 380.752.207 195.343.612 125.785.468 321.129.080Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI287.455.938 274.255.752 561.711.690 221.536.286 225.085.173 446.621.459Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.340.173 -424.717Alınan Faizler2.404.320 1.374.872Ödenen Faizler-1.739.201 -1.047.966Alınan Temettüler160.000 0Alınan Ücret ve Komisyonlar293.656 154.050Elde Edilen Diğer Kazançlar2.163.199 107.744Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar367.812 225.811Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-736.940 -310.224Ödenen Vergiler-362.808 -145.085Diğer-1.209.865 -783.919Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.739.255 1.905.631Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-371.277 66.936Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.394.303 56.192Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.790.811 313.259Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.155.327 -259.545Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)3.574.890 797.257Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)5.588.515 1.245.684Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-377.805 -519.175Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.665.373 205.023Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.079.428 1.480.914YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.896.270 -403.477İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-83.579 -307.076Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11.781 134.293Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.479.699 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 261.136Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.531.105 -469.121Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer186.332 -22.709FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-524.615 10.556Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 12.983Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-517.139 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-10.440 -8.674Diğer2.964 6.247Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.774.250 17.654Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4.432.793 1.105.647Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar11.641.075 2.830.500Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar16.073.868 3.936.147Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.211.489 173.338DİĞER KAPSAMLI GELİRLER688.218 2.754Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.475 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.475 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar685.743 2.754Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri733.982 4.145Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-48.239 -1.391TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.899.707 176.092Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.867.398 18.027.407 25.894.805 3.599.167 14.485.168 18.084.335Nakit ve Nakit Benzerleri(5.I.1) 3.904.873 16.229.248 20.134.121 1.333.548 13.208.704 14.542.252Nakit Değerler ve Merkez Bankası1.367.396 12.470.236 13.837.632 936.627 11.978.033 12.914.660Bankalar(5.I.3) 205.215 2.139.146 2.344.361 398.360 1.101.951 1.500.311Para Piyasalarından Alacaklar2.336.399 1.619.866 3.956.265 0 128.720 128.720Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-4.137 0 -4.137 -1.439 0 -1.439Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.2) 118.281 40.207 158.488 117.141 75.329 192.470Devlet Borçlanma Senetleri206 2.798 3.004 262 2.316 2.578Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar118.075 37.409 155.484 116.879 73.013 189.892Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 2.203.956 1.722.260 3.926.216 880.024 1.197.729 2.077.753Devlet Borçlanma Senetleri1.263.002 1.096.578 2.359.580 483.387 558.479 1.041.866Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.897 0 4.897 4.897 0 4.897Diğer Finansal Varlıklar936.057 625.682 1.561.739 391.740 639.250 1.030.990Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 1.640.288 35.692 1.675.980 1.268.454 3.406 1.271.860Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.640.288 35.692 1.675.980 1.268.454 3.406 1.271.860Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.I.6) 23.526.436 9.162.677 32.689.113 15.864.610 9.477.894 25.342.504Krediler(5.I.5) 23.133.851 4.981.228 28.115.079 16.495.038 6.434.332 22.929.370Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(5.I.5) 95.636 10.465 106.101 70.629 3.435 74.064İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 1.353.090 4.170.984 5.524.074 190.594 3.040.127 3.230.721Devlet Borçlanma Senetleri1.268.097 4.139.538 5.407.635 190.594 3.015.309 3.205.903Diğer Finansal Varlıklar84.993 31.446 116.439 0 24.818 24.818Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.056.141 0 -1.056.141 -891.651 0 -891.651SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.16) 8.425 0 8.425 182.161 0 182.161Satış Amaçlı8.425 0 8.425 182.161 0 182.161Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI120.420 0 120.420 117.945 0 117.945İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 120.420 0 120.420 117.945 0 117.945Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar7.920 0 7.920 5.445 0 5.445Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar112.500 0 112.500 112.500 0 112.500Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.12) 399.422 0 399.422 414.389 0 414.389MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.13) 187.937 0 187.937 106.531 0 106.531Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer187.937 0 187.937 106.531 0 106.531YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI37 0 37 2.077 0 2.077ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.15) 313.153 0 313.153 308.819 0 308.819DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.17) 1.574.562 19.912 1.594.474 594.628 8.870 603.498VARLIKLAR TOPLAMI33.997.790 27.209.996 61.207.786 21.190.327 23.971.932 45.162.259YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 22.829.093 20.618.284 43.447.377 15.340.650 15.659.742 31.000.392ALINAN KREDİLER(5.II.3) 3.575 152.573 156.148 15.646 507.931 523.577PARA PİYASALARINA BORÇLAR355.835 577.562 933.397 300.117 412.623 712.740İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.4) 0 3.302.801 3.302.801 0 2.646.236 2.646.236Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 3.302.801 3.302.801 0 2.646.236 2.646.236FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 1.479.831 34.517 1.514.348 1.674.998 3.398 1.678.396Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.479.831 34.517 1.514.348 1.674.998 3.398 1.678.396Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.6) 50.932 0 50.932 48.726 233 48.959KARŞILIKLAR(5.II.8) 379.788 0 379.788 404.907 0 404.907Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı69.020 0 69.020 50.822 0 50.822Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar310.768 0 310.768 354.085 0 354.085CARİ VERGİ BORCU(5.II.9) 226.305 0 226.305 288.652 0 288.652ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.9) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.11) 0 4.103.897 4.103.897 0 3.790.148 3.790.148Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 4.103.897 4.103.897 0 3.790.148 3.790.148DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.5) 1.969.592 470.210 2.439.802 1.201.842 520.797 1.722.639ÖZKAYNAKLAR(5.II.12) 4.741.278 -88.287 4.652.991 2.368.648 -23.035 2.345.613Ödenmiş Sermaye1.357.723 0 1.357.723 941.161 0 941.161Sermaye Yedekleri228.678 0 228.678 228.678 0 228.678Hisse Senedi İhraç Primleri128.678 0 128.678 128.678 0 128.678Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri100.000 0 100.000 100.000 0 100.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-9.891 0 -9.891 -12.366 0 -12.366Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler880.394 -88.287 792.107 129.399 -23.035 106.364Kar Yedekleri1.081.776 0 1.081.776 707.492 0 707.492Yasal Yedekler71.590 0 71.590 52.876 0 52.876Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler926.300 0 926.300 654.616 0 654.616Diğer Kar Yedekleri83.886 0 83.886 0 0 0Kar veya Zarar1.202.598 0 1.202.598 374.284 0 374.284Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-8.891 0 -8.891 -35.683 0 -35.683Dönem Net Kâr veya Zararı1.211.489 0 1.211.489 409.967 0 409.967Azınlık Payları(5.II.13) 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI32.036.229 29.171.557 61.207.786 21.644.186 23.518.073 45.162.259Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ2.617.522 1.532.164 1.454.055 824.323Kredilerden Alınan Faizler(5.IV.1) 2.285.907 1.404.640 1.264.163 756.390Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler19.716 28.682 3.224 18.072Bankalardan Alınan Faizler(5.IV.1) 8.406 15.961 5.994 7.493Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler37.135 10.072 24.049 4.610Menkul Değerlerden Alınan Faizler(5.IV.1) 265.818 71.970 156.298 37.491Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar87 2.681 47 667Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar119.489 23.818 68.050 9.136İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler146.242 45.471 88.201 27.688Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri540 839 327 267FAİZ GİDERLERİ (-)-1.934.072 -1.070.925 -985.793 -589.843Mevduata Verilen Faizler(5.IV.2) -1.630.148 -890.210 -820.776 -500.712Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(5.IV.2) -160.886 -97.979 -77.920 -46.546Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-9.882 -9.035 -7.526 -5.053İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(5.IV.2) -99.636 -62.753 -51.387 -33.002Kiralama Faiz Giderleri-10.440 -8.674 -5.295 -4.392Diğer Faiz Giderleri-23.080 -2.274 -22.889 -138NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ683.450 461.239 468.262 234.480NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ202.607 110.008 112.157 55.510Alınan Ücret ve Komisyonlar260.337 130.792 143.429 65.769Gayri Nakdi Kredilerden10.839 10.807 4.691 5.236Diğer(5.IV.12) 249.498 119.985 138.738 60.533Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-57.730 -20.784 -31.272 -10.259Gayri Nakdi Kredilere-40 -29 -20 -15Diğer(5.IV.12) -57.690 -20.755 -31.252 -10.244TEMETTÜ GELİRLERİ(5.IV.3) 160.000 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.4) 1.190.845 -376 792.912 -14.193Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)15.533 17.804 3.299 10.938Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-695.103 -69.505 -560.098 -31.381Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.870.415 51.325 1.349.711 6.250DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.5) 369.284 224.922 221.408 131.997FAALİYET BRÜT KÂRI2.606.186 795.793 1.594.739 407.794BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -312.764 -246.987 -142.081 -147.874DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -34.041 -3.410 7.980 -3.390PERSONEL GİDERLERİ (-)-313.535 -179.668 -164.743 -88.257DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.7) -479.139 -185.975 -234.999 -92.494NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.466.707 179.753 1.060.896 75.779BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.8) 1.466.707 179.753 1.060.896 75.779SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.9) -255.218 -6.415 -192.589 15.172Cari Vergi Karşılığı-307.791 -2.521 -120.835 -1.311Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-192.278 -35.885 -165.888 -15.508Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi244.851 31.991 94.134 31.991SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.10) 1.211.489 173.338 868.307 90.951DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.11) 1.211.489 173.338 868.307 90.951Grubun Karı (Zararı)1.211.489 173.338 868.307 90.951Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00892000 0,00184000 0,00528000 0,00097000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052515BIST