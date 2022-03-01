***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2021 -31/12/2021 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte PDF dosya olarak sunulmaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005598BIST