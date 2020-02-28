***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
28.02.2020 19:18
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2020
Karar Sayısı
76
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
2019 Yılı Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan Fibabanka A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve sunulmuştur. Hüsnü Mustafa ÖzyeğinYönetim Kurulu Başkanı İsmet Kaya ErdemYönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Faik Onur UmutYönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Ömer MertGenel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Elif Alsev Utku ÖzbeyGenel Müdür Baş Yardımcısı Ayşe AkdaşMali Kontrol ve Finansal Raporlama Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823017
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
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|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
18:056,2399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0395
|Açılış
|: 6,2330
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|Önceki Kapanış
|: 6,1750
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6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0424
|Açılış
|: 6,8360
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|Önceki Kapanış
|: 6,7670
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6,9146
En Düşük
6,8179
18:05317,71
En Yüksek
|Değişim
|: -2,61%
|| -8,51
|Açılış
|: 317,71
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
316,31
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|47.818.959
|% 14,79
|
|HUBVC
|26,12
|18.240.018
|% 12,91
|
|TSPOR
|5,95
|64.865.302
|% 10,80
|
|MEMSA
|0,37
|1.783.275
|% 8,82
|
|MZHLD
|14,80
|69.482
|% 8,42
|
|BUCIM
|3,39
|1.776.672
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,51
|52.421.750
|% -11,70
|
|DMSAS
|3,64
|12.359.713
|% -10,34
|
|YBTAS
|4.221,00
|135.072
|% -10,00
|
|IHEVA
|3,27
|4.441.634
|% -9,92
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ASELS
|27,50
|1.142.250.196
|% -1,72
|
|GARAN
|9,50
|641.951.298
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|343.325.331
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,39
|234.034.655
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|182.022.258
|% -6,20
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ODAS
|1,96
|276.055.608
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9316
|7,9714
|% -0,49
|
|Frank
|6,4120
|6,4506
|% 0,63
|
|Riyal
|1,6565
|1,6648
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.584
|-53,12
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-8,36
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,68
|16,72
|-0,95
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,17
|
|B. Petrol
|50,12
|50,12
|-1,61
|
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