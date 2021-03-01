***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
01.03.2021 20:12
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2021
Karar Sayısı
39
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
2020 Yılı Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan Fibabanka A.Ş. 2020 yılı Faaliyet Raporu, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve sunulmuştur. Hüsnü Mustafa ÖZYEĞİNYönetim Kurulu Başkanı Ömer MERTGenel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Kaya ERDEMYönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyesi Faik Onur UMUTYönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi Elif Alsev Utku ÖZBEYGenel Müdür Baş Yardımcısı Ayşe AKDAŞMali Kontrol ve Finansal Raporlama Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914230
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2875
|7,2964
|% -1,73
|
|Euro
|8,7748
|8,7843
|% -2,06
|
|Sterlin
|10,1159
|10,1666
|% -1,89
|
|Frank
|7,9333
|7,9811
|% -2,42
|
|Riyal
|1,9366
|1,9463
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-1,74
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-7,71
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,57
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,09
|
|B. Petrol
|64,21
|64,21
|-0,22
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