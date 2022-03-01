***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
01.03.2022 18:28
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2022
Karar Sayısı
58
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
2021 Yılı Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan Fibabanka A.Ş. 2021 yılı Faaliyet Raporu, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve sunulmuştur. Hüsnü Mustafa ÖZYEĞİNYönetim Kurulu Başkanı Ömer MERTGenel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Kaya ERDEM Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi Faik Onur UMUT Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi Elif Alsev UTKU ÖZBEY Genel Müdür Baş Yardımcısı Ayşe AKDAŞMali Kontrol ve Finansal Raporlama Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005980
BIST
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,72
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
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1.994
En Düşük
1.946
18:0513,9224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0778
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
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13,9704
En Düşük
13,7651
18:0515,5560
En Yüksek
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|: -0,10%
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|Açılış
|: 15,5000
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|Önceki Kapanış
|: 15,4800
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15,6691
En Düşük
15,4520
18:05868,71
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 18,13
|Açılış
|: 868,71
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
869,27
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUBVC
|9,13
|3.313.825
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|191.510.131
|% 10,00
|
|ORMA
|33,00
|569.335
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.665.002
|% 10,00
|
|KARYE
|17,28
|63.466.179
|% -9,95
|
|UZERB
|42,10
|466.850
|% -8,24
|
|ATSYH
|15,97
|2.325.486
|% -6,06
|
|BTCIM
|13,92
|15.194.647
|% -5,95
|
|MMCAS
|2,45
|163.438
|% -5,04
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|EREGL
|33,18
|3.359.357.552
|% 6,76
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|ASELS
|24,00
|2.182.570.583
|% 7,91
|
|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 1,40
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|AKBNK
|7,04
|1.517.998.314
|% 0,14
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9207
|13,9224
|% 0,56
|
|Euro
|15,4827
|15,5560
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,4717
|18,5643
|% -0,33
|
|Frank
|15,0734
|15,1642
|% 0,16
|
|Riyal
|3,7001
|3,7186
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|30,35
|
|Altın Gr.
|868
|868
|17,86
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,50
|1,01
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|0,44
|
|B. Petrol
|106
|106
|7,82
|
Seans Raporu
18:05
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