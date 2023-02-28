***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi28/02/2023Karar Sayısı48SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı2022 Yılı Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan Fibabanka A.Ş. 2022 yılı Faaliyet Raporu, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve sunulmuştur. Hüsnü Mustafa ÖZYEĞİNYönetim Kurulu Başkanı Ömer MERTGenel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Kaya ERDEMYönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi Faik Onur UMUTYönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi Elif Alsev UTKU ÖZBEYGenel Müdür Baş Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Ayşe AKDAŞMali Kontrol ve Finansal Raporlama Bölümü Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118076BIST