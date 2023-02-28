***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
28.02.2023 22:08
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2023
Karar Sayısı
48
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
2022 Yılı Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan Fibabanka A.Ş. 2022 yılı Faaliyet Raporu, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve sunulmuştur. Hüsnü Mustafa ÖZYEĞİNYönetim Kurulu Başkanı Ömer MERTGenel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Kaya ERDEMYönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi Faik Onur UMUTYönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi Elif Alsev UTKU ÖZBEYGenel Müdür Baş Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Ayşe AKDAŞMali Kontrol ve Finansal Raporlama Bölümü Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118076
BIST
18:055.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 39,89
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.180
18:0518,8852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
18:0519,9870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0516
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1035
En Düşük
19,9370
18:051.109,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.109,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.111,70
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|52,80
|3.335.508
|% 10,00
|
|SELGD
|5,94
|2.857.302
|% 10,00
|
|PCILT
|31,28
|61.694.255
|% 9,99
|
|PRKME
|17,62
|48.131.798
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.447.395
|% 9,99
|
|METUR
|4,90
|53.313.609
|% -7,89
|
|FMIZP
|141,00
|40.650.029
|% -6,13
|
|MMCAS
|4,61
|184.681
|% -5,92
|
|EUYO
|5,24
|4.397.003
|% -5,92
|
|NIBAS
|22,92
|496.919.252
|% -5,52
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|THYAO
|143,60
|6.513.675.927
|% 0,14
|
|OYAKC
|50,70
|5.713.552.627
|% 4,93
|
|EREGL
|44,10
|5.650.083.476
|% 0,14
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,39
|2.913.286.815
|% -1,76
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|AKBNK
|17,50
|3.839.236.396
|% 1,04
|
|YKBNK
|10,01
|2.073.214.487
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8813
|18,8876
|% 0,00
|
|Euro
|19,9814
|19,9899
|% -0,24
|
|Sterlin
|22,6697
|22,7834
|% -0,15
|
|Frank
|19,9877
|20,1081
|% -0,52
|
|Riyal
|5,0171
|5,0423
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|10,38
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|5,74
|
|Cumhuriyet
|7.438
|7.550
|-29,00
|
|Tam
|7.519
|7.596
|23,00
|
|Yarım
|3.673
|3.717
|11,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.859
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,94
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,69
|12,71
|0,20
|
|B. Petrol
|83,12
|83,12
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CIMSA
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.28 ) 4, 651
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, MEGAP, PCILT, PINSU, RODRG, SANKO, IDGYO, ALFAS, LINK, YAPRK