***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi11/02/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih27/03/2020Saati11:00AdresiEsentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No 129 Şişli istanbulGündemAçıklama kısmında belirtilmiştir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarGÜNDEM1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2. Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,3. Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi,4. Bilanço, Kar-Zarar (Finansal) Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbrası,6. 2019 Yılı Bilançosuna Göre Tahakkuk Eden Karın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kar ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,7. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Yapılan Atamanın Genel Kurul'un Onayına Sunulması,8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinde Yapılan Değişiklik ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye Ve Prim Gibi Hakların Belirlenmesi9. Bağımsız Denetçinin Seçimi10. 2019 Yılı Bağlılık Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,11. Personele Prim Dağıtılması Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,12. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği Yerine Yeni Atama Yapılıp Yapılmayacağı Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanması,13. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve TTK 396 Maddelerince İzin Verilmesi,14. Dilekler ve Kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819923BIST