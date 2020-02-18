***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
18.02.2020 17:58
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/02/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
27/03/2020
Saati
11:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No 129 Şişli istanbul
Gündem
Açıklama kısmında belirtilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
GÜNDEM
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,
3. Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi,
4. Bilanço, Kar-Zarar (Finansal) Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbrası,
6. 2019 Yılı Bilançosuna Göre Tahakkuk Eden Karın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kar ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,
7. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Yapılan Atamanın Genel Kurul'un Onayına Sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinde Yapılan Değişiklik ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye Ve Prim Gibi Hakların Belirlenmesi
9. Bağımsız Denetçinin Seçimi
10. 2019 Yılı Bağlılık Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,
11. Personele Prim Dağıtılması Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
12. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği Yerine Yeni Atama Yapılıp Yapılmayacağı Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve TTK 396 Maddelerince İzin Verilmesi,
14. Dilekler ve Kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819923
BIST