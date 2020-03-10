***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
10.03.2020 17:46
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
28/02/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
27/03/2020
Saati
11:00
Adresi
Şirket Merkezi
Gündem
Aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Bankamızın 18 Şubat 2020 tarihinde ilan edilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem maddeleri hatalı olmuştur.
27 Mart 2020 tarihinde saat 11:00'da, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi N129 Şişli-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacak toplantının gündem maddelerinin doğru şekli aşağıdaki gibidir.
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla,
GÜNDEM:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2.Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3. Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi
4. Bilanço, Kar-Zarar (Finansal) tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbrası,
6. 2019 Yılı bilançosuna göre tahakkuk eden karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurulun onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinde yapılan değişiklik ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. Bağımsız Denetçinin Seçimi,
10. 2019 Yılı Bağlılık Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
11. Boşalan yönetim kurulu üyeliği yerine yeni atama yapılıp yapılmayacağı hususunun görüşülerek karara bağlanması,
12. Yönetim kurulu üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
13. Dilekler ve Kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826317
BIST